Адвокат форварда «Валенсии» Мира заявил, что секс с предполагаемой жертвой насилия произошел по согласию. Футболист предстанет перед судом
Адвокат Рафы Мира прокомментировал обвинения форварда в сексуальном насилии.
В понедельник нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.
Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая также утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.
Сегодня проходит судебное заседание по делу нападающего «Валенсии».
– Можно узнать, как Рафа Мир себя чувствует?
– Пока не знаю, скоро я с ним встречусь.
– Вы не смогли с ним поговорить?
– Еще нет.
– Вы сделаете заявление после окончания суда?
– Сомневаюсь. Все заявления будут в здании суда. Я еще не знаком с материалами дела.
– Рафа Мир отрицает обвинения, он говорит, что все было по согласию.
– Без сомнения, – сказал Хайме Кампанер.