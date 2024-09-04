Адвокат форварда «Валенсии» Мира заявил, что секс с предполагаемой жертвой насилия произошел по согласию. Футболист предстанет перед судом

Адвокат Рафы Мира прокомментировал обвинения форварда в сексуальном насилии.

В понедельник нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая также утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

Сегодня проходит судебное заседание по делу нападающего «Валенсии».

– Можно узнать, как Рафа Мир себя чувствует?

– Пока не знаю, скоро я с ним встречусь.

– Вы не смогли с ним поговорить?

– Еще нет.

– Вы сделаете заявление после окончания суда?

– Сомневаюсь. Все заявления будут в здании суда. Я еще не знаком с материалами дела.

– отрицает обвинения, он говорит, что все было по согласию.

– Без сомнения, – сказал Хайме Кампанер.