Адвокат форварда «Валенсии» Мира заявил, что секс с предполагаемой жертвой насилия произошел по согласию. Футболист предстанет перед судом

Теги Валенсия Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

Адвокат Рафы Мира прокомментировал обвинения форварда в сексуальном насилии.

В понедельник нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая также утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

Сегодня проходит судебное заседание по делу нападающего «Валенсии».

– Можно узнать, как Рафа Мир себя чувствует?

– Пока не знаю, скоро я с ним встречусь.

– Вы не смогли с ним поговорить?

– Еще нет.

– Вы сделаете заявление после окончания суда?

– Сомневаюсь. Все заявления будут в здании суда. Я еще не знаком с материалами дела.

Рафа Мир отрицает обвинения, он говорит, что все было по согласию.

– Без сомнения, – сказал Хайме Кампанер.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валенсию как будто прокляли. Стадион - долгострой, дурной президент, расисткий скандал, уже второй нападающий - насильник
+6
0
+6
Ответ Любезный Коссутий
27 лет. не женат?
А че, в 27 все женаты бывают что ли😂
+5
0
+5
Ответ Мусави
Валенсию как будто прокляли. Стадион - долгострой, дурной президент, расисткий скандал, уже второй нападающий - насильник
Как только Питер Лим купил ее, я думал он начнет вкачивать в нее бабки, оказалось он просто отмывает через нее бабки)
+4
0
+4
Если есть медицинское заключение о следах побоев и ее слова об избиении подтверждаются, то о чем тут говорить? Но для женоненавистников в комментах все ясно как божий день: пошла в гости - значит обязана дать; известный футболист, значит, баба хочет денег стрясти, они ведь святые и насиловать не станут ни при каких обстоятельствах.
+2
0
+2
Ответ ЭкспертДиванный
Пока зарегистрируешься в гос услугах,эту девушку уведет другой человек…
И уже его данные будут фигурировать в подобной сводке
+1
0
+1
Ответ Любитель шоколада
Мир неудержимо катится в сторону того что перед сексом обязательно нужно будет отправить приглашение женщине на Госуслугах и получить ее согласие. И это реально становится уже не смешно.
Пока зарегистрируешься в гос услугах,эту девушку уведет другой человек…
0
0
0
Ответ Zakir Velilhanov
А че, в 27 все женаты бывают что ли😂
Он и хотел жениться. На ней
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
27 лет. не женат?
Как раз собирался. А она на него заяву
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий