«Валенсия» о задержании Мира по подозрению в сексуальном насилии: «Клуб осведомлен и будет сотрудничать во всем, что может потребовать правосудие»
«Валенсия» выступила с заявлением о задержании Рафы Мира.
Ранее стало известно, что нападающий, арендованный клубом у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.
«В связи с появившимися в прессе сообщениями о задержании Рафы Мира «Валенсия» подтверждает, что осведомлена об этом аресте.
В отсутствие подробностей на данный момент клуб может лишь заявить, что будет сотрудничать во всем, что может потребовать правосудие», – говорится в сообщении клуба.