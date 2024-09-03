«Валенсия» о задержании Мира по подозрению в сексуальном насилии: «Клуб осведомлен и будет сотрудничать во всем, что может потребовать правосудие»

Теги Валенсия Севилья Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

«Валенсия» выступила с заявлением о задержании Рафы Мира.

Ранее стало известно, что нападающий, арендованный клубом у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

«В связи с появившимися в прессе сообщениями о задержании Рафы Мира «Валенсия» подтверждает, что осведомлена об этом аресте.

В отсутствие подробностей на данный момент клуб может лишь заявить, что будет сотрудничать во всем, что может потребовать правосудие», – говорится в сообщении клуба.

3 комментария
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Испанские девки нашли тему, Дани Алвес не даст соврать, вопрос в другом, где они находят таких ушлых шлюпок или это там повальное увлечение увеличить благосостояние с помощью футболистов??)
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А он их обеих одновременно, силен этот Рафа))
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