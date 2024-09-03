«Валенсия» о задержании Мира по подозрению в сексуальном насилии: «Клуб осведомлен и будет сотрудничать во всем, что может потребовать правосудие»

«Валенсия» выступила с заявлением о задержании Рафы Мира.

Ранее стало известно, что нападающий, арендованный клубом у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

«В связи с появившимися в прессе сообщениями о задержании « » подтверждает, что осведомлена об этом аресте.

В отсутствие подробностей на данный момент клуб может лишь заявить, что будет сотрудничать во всем, что может потребовать правосудие», – говорится в сообщении клуба.