«Валенсия» до конца недели освободила Мира от тренировок после ареста по подозрению в сексуальном насилии. Клуб хочет разобраться в ситуации, законных оснований для отстранения нет (Marca)

«Валенсия» временно освободила Рафу Мира от тренировок.

В понедельник нападающий был арестован по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, игрока «Алькантарильи» Пабло Хары, который также был задержан. После дачи показаний оба футболиста были выпущены под залог.

Как пишет Marca, « » решила освободить Мира от тренировок в четверг и пятницу, чтобы детально проанализировать ситуацию. Клуб намерен получить доступ к постановлению судьи первой инстанции – сообщается, что Мир продолжает находиться под первоначальным следствием по уголовному делу о сексуальном насилии, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 4 до 12 лет. Кроме того, Миру запрещено покидать Испанию – он обязан еженедельно отмечаться в суде, а также не имеет права приближаться к предполагаемым жертвам менее чем на 500 метров.

Отмечается, что в настоящий момент, согласно презумпции невиновности, у «Валенсии» нет юридических оснований для отстранения Мира, несмотря на риски для имиджа клуба и атмосферы в команде. При этом клуб может применить внутренние дисциплинарные меры и оштрафовать нападающего за пропуск тренировок во вторник и среду и «неподобающее поведение» в прошедшие выходные, поскольку предполагаемое преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье после матча с «Вильярреалом».