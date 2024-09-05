«Валенсия» до конца недели освободила Мира от тренировок после ареста по подозрению в сексуальном насилии. Клуб хочет разобраться в ситуации, законных оснований для отстранения нет (Marca)

Теги Валенсия Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

«Валенсия» временно освободила Рафу Мира от тренировок.

В понедельник нападающий был арестован по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, игрока «Алькантарильи» Пабло Хары, который также был задержан. После дачи показаний оба футболиста были выпущены под залог.

Как пишет Marca, «Валенсия» решила освободить Мира от тренировок в четверг и пятницу, чтобы детально проанализировать ситуацию. Клуб намерен получить доступ к постановлению судьи первой инстанции – сообщается, что Мир продолжает находиться под первоначальным следствием по уголовному делу о сексуальном насилии, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 4 до 12 лет. Кроме того, Миру запрещено покидать Испанию – он обязан еженедельно отмечаться в суде, а также не имеет права приближаться к предполагаемым жертвам менее чем на 500 метров.

Отмечается, что в настоящий момент, согласно презумпции невиновности, у «Валенсии» нет юридических оснований для отстранения Мира, несмотря на риски для имиджа клуба и атмосферы в команде. При этом клуб может применить внутренние дисциплинарные меры и оштрафовать нападающего за пропуск тренировок во вторник и среду и «неподобающее поведение» в прошедшие выходные, поскольку предполагаемое преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье после матча Ла Лиги с «Вильярреалом».

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6 комментариев
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Бабы и кабаки доведут до цугундера
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Ситуация простая как 2 пальца
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Куда катится этот Мир!
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«Валенсия» решила освободить Мира от тренировок в четверг и пятницу, чтобы детально проанализировать ситуацию - ну и правильно! Четверг и пятница - отличные дни, чтобы снова сходить в ночной клуб! Не в понедельник же в него идти?
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Просто пришли в гости к богатым людям - чайку попить . А тут ..... .
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Теперь я понял почему встречаются истории типа футболист женат на девушке , с которой встречался ещё в школе. Да потому что он не был известным и никому не нужным
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