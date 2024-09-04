Президент «Кайрата» об общении с Кержаковым после проигрыша «Астане»: «Был обычный мужской разговор, я должен был похвалить? Захожу в раздевалку после всех игр»

Президент «Кайрата» рассказал о происходящем после матча с «Астаной».

Ранее сообщалось, что после поражения от «Астаны» (0:1) Кайрат Боранбаев ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно оскорблять , тренирующего команду. Боранбаев якобы сказал, что Александр – «говно, а не тренер». Глава клуба также упрекнул специалиста в том, что он «ничего не делает». Позднее Кержаков подал в отставку.

– Поражение от «Астаны» получилось слишком болезненным? Поэтому пошла информация, что вы были крайне недовольны результатом?



– Ну, это футбол. Мы все понимаем. Ничего страшного. Конечно, результатом матча с «Астаной» мы недовольны. Команда проиграла.



Понятно, у нас с Александром состоялся разговор. Но это был конструктивный диалог. Обычный мужской разговор.



Команда проиграла – и что? Я должен был зайти и похвалить тренера и футболистов за такой исход встречи? Вы же не первый год в футболе. Сами все должны понимать.



Я захожу в раздевалку не только после матчей с «Астаной», но и после всех игр, вне зависимости от того, выиграли мы или уступили. В этот раз мы, конечно же, обсудили игру, также я пожелал футболистам, чтобы они хорошо выступили за свои сборные.



– Пишут, что Кержаков потерял контакт с командой, что игроки его даже «сливали».



– Вот видите. То про потерянный контакт пишут, то фейковые слова приписывают. Не могу я все это комментировать.



– Что вам дал опыт работы с Кержаковым?



– Знаете, у Александра есть четкая цель. Он образован, амбициозен. У него свое видение, которое, возможно, многим не нравится. Но у каждого тренера и должно быть свое «я».



Я от каждого тренера что-то получаю. Рад, что он к нам приехал. Уверен, у него все получится. Он и игроком был с характером, и тренером с характером. Все нормально. Никаких проблем! – заявил Кайрат Боранбаев.

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