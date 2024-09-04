Кержаков об уходе из «Кайрата»: «Для меня в жизни очень важно уважение к людям. Это мой принцип и в работе, всегда требую такого же отношения в ответ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков болельщики высшая лига Казахстан Кайрат соцсети Sports – Казахстан Футбол

Александр Кержаков высказался об уходе из «Кайрата».

Ранее российский специалист ушел с поста главного тренера клуба, идущего на первом месте в чемпионате Казахстана. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также сообщалось, что Кержаков принял такое решение в результате конфликта с президентом клуба Кайратом Боранбаевым.

«Моя работа в «Кайрате» завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям – одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ.

Хочу сказать огромное спасибо команде «Кайрата»: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы.

Спасибо за то, что все эти 3 месяца мы вместе прожили одной идеей – быть на вершине, и у нас это здорово получалось! Спасибо вам за отзывчивость, радушие и ваше трудолюбие. Я это очень ценю.

Также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словами поддержки.

Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно все получится. Удачи!» – написал Кержаков в инстаграме.

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15 комментариев
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Саша красава. Несгибаемый и четко следует своим принципам
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Саша, респект
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Кто с казахами сталкивался по бизнесу, наверняка заметили, что у них есть черта- если деньги платят, то могут переиграть условия договора . Мол я плачу, что хочу то и делаю.
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Посмотрим, что будет с Кайратом.
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Требовал, требую и буду требовать
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Не сильно погружён в тему казахстанского футбола,но где-то читал,что Александр не первый тренер на ком так срывается президент клуба.
Саше удачи и здоровья!
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Прежде, чем соглашаться и идти в Кайрат у Шавы хоть интересовался, что из себя представляет владелец клуба и какие там взаимоотношения ?
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Честь и доблесть явно знакомые понятия для Кержакова. Уважаю его бесконечно
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Ответ ZenitFan
Кто с казахами сталкивался по бизнесу, наверняка заметили, что у них есть черта- если деньги платят, то могут переиграть условия договора . Мол я плачу, что хочу то и делаю.
От своего президента берут всё в коррупции и крови
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Ответ Нурлан Кабишев
да, в России все иначе, никакой коррупции)
я это пишу не в обиду Казахам, но у вас явно больше прецедентов было, но у вас там реально была грязь и сейчас грязь сидит, у нас конечно тоже
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Ответ Нурлан Кабишев
да, в России все иначе, никакой коррупции)
Везде коррупция. В России в строительстве турки и сербы кидают больше, чем русские. Не говоря уж о гостях из средней Азии.
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