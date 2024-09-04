Кержаков об уходе из «Кайрата»: «Для меня в жизни очень важно уважение к людям. Это мой принцип и в работе, всегда требую такого же отношения в ответ»

Александр Кержаков высказался об уходе из «Кайрата».

Ранее российский специалист ушел с поста главного тренера клуба, идущего на первом месте в чемпионате Казахстана. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также сообщалось, что Кержаков принял такое решение в результате конфликта с президентом клуба Кайратом Боранбаевым.

«Моя работа в « » завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям – одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ.

Хочу сказать огромное спасибо команде «Кайрата»: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы.

Спасибо за то, что все эти 3 месяца мы вместе прожили одной идеей – быть на вершине, и у нас это здорово получалось! Спасибо вам за отзывчивость, радушие и ваше трудолюбие. Я это очень ценю.

Также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словами поддержки.

Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно все получится. Удачи!» – написал Кержаков в инстаграме.

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