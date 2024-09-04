Президент «Кайрата» о том, что он сказал про Кержакова «говно, а не тренер»: «Я так не разговариваю. Мы с Сашей прочитали и посмеялись. Отношусь к нему с большим уважением»

Кайрат Боранбаев высказался об уходе Александра Кержакова из «Кайрата».

Ранее сообщалось, что после поражения от «Астаны» (0:1) президент «Кайрата» ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно оскорблять Кержакова. Боранбаев якобы сказал, что Александр – «говно, а не тренер». Глава клуба также упрекнул специалиста в том, что он «ничего не делает».

– Я уже дал короткий комментарий нашим СМИ. Могу повторить и вам. Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили.

– Но ведь дыма без огня не бывает. Откуда появилась новость о ваших резких словах в адрес Кержакова?

– Да мы с Сашей прочитали и посмеялись над этим всем! Отношусь к нему с большим уважением.

К сожалению, так получилось, что он принял вот такое решение. Но ничего – никаких проблем нет. Это его выбор.

Мы нормально расстаемся. Мы благодарны ему за то, что он приехал в Казахстан и здесь поработал. Все нормально. Поверьте!

Мы ни с кем плохо не расставались в «Кайрате»! Никогда! У Саши очень большое будущее. Хочу, чтобы у него получилось на тренерском поприще.

– Так почему он все-таки ушел?

– Я не могу это комментировать. А вот эти все новости – полная чушь, – заявил президент «Кайрата».