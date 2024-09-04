Президент «Кайрата» о том, что он сказал про Кержакова «говно, а не тренер»: «Я так не разговариваю. Мы с Сашей прочитали и посмеялись. Отношусь к нему с большим уважением»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Казахстан Кайрат Спорт-Экспресс брань Sports – Казахстан Кайрат Боранбаев Футбол

Кайрат Боранбаев высказался об уходе Александра Кержакова из «Кайрата».

Ранее сообщалось, что после поражения от «Астаны» (0:1) президент «Кайрата» ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно оскорблять Кержакова. Боранбаев якобы сказал, что Александр – «говно, а не тренер». Глава клуба также упрекнул специалиста в том, что он «ничего не делает». 

– Я уже дал короткий комментарий нашим СМИ. Могу повторить и вам. Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили.

– Но ведь дыма без огня не бывает. Откуда появилась новость о ваших резких словах в адрес Кержакова?

– Да мы с Сашей прочитали и посмеялись над этим всем! Отношусь к нему с большим уважением.

К сожалению, так получилось, что он принял вот такое решение. Но ничего – никаких проблем нет. Это его выбор.

Мы нормально расстаемся. Мы благодарны ему за то, что он приехал в Казахстан и здесь поработал. Все нормально. Поверьте!

Мы ни с кем плохо не расставались в «Кайрате»! Никогда! У Саши очень большое будущее. Хочу, чтобы у него получилось на тренерском поприще.

– Так почему он все-таки ушел?

– Я не могу это комментировать. А вот эти все новости – полная чушь, – заявил президент «Кайрата».

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23 комментария
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Я тебе конечно верю. Разве могут быть сомнения.
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Президент «Кайрата»: Мы с Сашей прочитали и посмеялись. Это говно еще и смеется!
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Я так не разговариваю. Мы с Сашей прочитали и посмеялись. Отношусь к этому говну с большим уважением
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Однако Керж поблагодарил вообще всех людей в Кайрате кроме руководства
+12
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+12
Если читать спортивные новости, складывается впечатление, что футбольные люди заняты только двумя делами:
1. Лгут в лицо интервьюерам
2. А, нет, никакого второго дела нет, ошибка
+11
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+11
"Мы с этим гавном прочитали новость и посмеялись"
+11
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+11
Ответ Mr Heisenberg
Я тебе конечно верю. Разве могут быть сомнения.
Фантазер ты меня называла
+7
0
+7
забоялся опять
+4
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+4
Ответ Natan Pilkin
Если читать спортивные новости, складывается впечатление, что футбольные люди заняты только двумя делами: 1. Лгут в лицо интервьюерам 2. А, нет, никакого второго дела нет, ошибка
там один ещё пальцы кому-то во влагалище засунул
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Президент «Кайрата»: Мы с Сашей прочитали и посмеялись. Это говно еще и смеется!
Так он же не уточнил с каким Сашей читал)
+2
0
+2
Я так не разговариваю. Мы с Сашей посмеялись и я его отправил на и в.
+2
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+2
Ответ Иван Новиков
Закинул косарь. Побыстрее найти работу.
Когда освободится из мест не столь отдалённых, то может и найдет.
+1
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+1
Ответ Mr Heisenberg
Я тебе конечно верю. Разве могут быть сомнения.
Я и сам трындеть умею, ты мне веришь или нет
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"Моя переобулась" —добавил Кайрат
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верим
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Говно, а не новость.
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- Аршавин не даст соврать, мамой клянусь!
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И этому то же надо верить
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А зачем ты его, мой казахский братишка так называл?😅
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Ответ (_Баловень:)_)
Я и сам трындеть умею, ты мне веришь или нет
Веришь мне или нет?
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Комментарий удален модератором
Ответ Иван Новиков
Закинул косарь. Побыстрее найти работу.
это постоянная попрошайка,которая "ищет" работу
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Ответ Иван Новиков
Закинул косарь. Побыстрее найти работу.
Закинь ещё, не мелочись!)
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