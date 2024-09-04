Кержаков о продолжении тренерской карьеры: «Сейчас не время об этом говорить. Я только уволился. Ближайшие планы – поспать»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков Первая лига высшая лига Казахстан Кайрат Футбол

Александр Кержаков пока не готов рассуждать о продолжении тренерской карьеры.

Вчера стало известно об уходе 41-летнего специалиста из «Кайрата». 

«Что касается возможных вариантов продолжения карьеры, то сейчас не время об этом говорить и рассуждать.

Я только уволился. Какие мои ближайшие планы? Поспать», – сказал Кержаков. 

«Говно, а не тренер». Кержаков шел первым, а его сплавили из «Кайрата»

Кержаков посчитал, что в «Кайрате» его «плавили». В команде не поняли расставание с Васиным («СЭ»)

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спал, сплю и буду спать
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий