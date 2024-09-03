Червиченко о «Спартаке»: «Резанули взгляд четыре темнокожих. Я, конечно, не расист, но команда вроде как народная. В Африке может быть четыре европейца в команде? Вряд ли»
Андрей Червиченко высказался о количестве иностранцев в «Спартаке».
В межсезонье в «Спартак» перешли нападающий Виллиан Жозе из «Бетиса», полузащитники Эсекьель Барко из «Ривер Плейта» и Маркиньос, а также защитник Миенти Абена (оба – из «Ференцвароша»).
«Спартак» понабрал игроков, вообще какая-то несуразица. Резанули мне взгляд четыре темнокожих футболиста в «Спартаке», я, конечно, не расист, но все-таки команда российская и вроде как народная, хотелось бы там все-таки больше видеть именно воспитанников «Спартака», а не каких-то ребят, представляющих не наш футбол.
Я так подумал, а в чемпионате Африки может быть четыре европейца в команде? Думаю, что все-таки нет. Навряд ли», – сказал бывший президент «Спартака».
Андрей Червиченко был президентом «Спартака» с 2002 по 2004 годы.
Не говоря уже о том, сколько он привез из Европы легов))
И он возмущается тем, что четверо чернокожих футболистов на поле?))) Какой же сюр)))
Это кто говорит? Уж не тот ли человек, который пачками привозил в "Спартак" всякий неликвид из Африки, а также с Балканского полуострова и откуда угодно ещё?
Взгляд ему резануло, видите ли. Да в эпоху Червиченко взгляд резало примерно всё.
Вот Мукунку, Зоа, Огунсанья и прочие - это, конечно, безумная жесть, а Червиченко привозил таких "футболистов" десятками.
Мне наплевать, какой у них цвет кожи. Проблема в другом - с точки зрения футбола это были сплошь бледные поганки.
Несуразица это твои комментарии
Спортс.ру, что уже Мостовой надоел, решили старые кадры подключить? Смородская, Червиченко.. А Петржела всё, откомментировался? Как это без его газоприхлебательства прошёл переход Соболева в стан хехемона?
помню каких тёмных чудиков покупал.
которые мяч то в отродясь не видели
Это говорит человек, который самолично развалил сильнейшую команду страны, в которой мутил истории, в которой завозил отстойных игроков из африки с явным отмывом бабла.
Что-то говорить про чернокожих в европейских командах вообще глупость.