Червиченко о «Спартаке»: «Резанули взгляд четыре темнокожих. Я, конечно, не расист, но команда вроде как народная. В Африке может быть четыре европейца в команде? Вряд ли»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Червиченко Виллиан Жозе Миенти Абена Эсекиэль Барко Маркиньос Коста Р-Спорт Футбол

Андрей Червиченко высказался о количестве иностранцев в «Спартаке».

В межсезонье в «Спартак» перешли нападающий Виллиан Жозе из «Бетиса», полузащитники Эсекьель Барко из «Ривер Плейта» и Маркиньос, а также защитник Миенти Абена (оба – из «Ференцвароша»).

«Спартак» понабрал игроков, вообще какая-то несуразица. Резанули мне взгляд четыре темнокожих футболиста в «Спартаке», я, конечно, не расист, но все-таки команда российская и вроде как народная, хотелось бы там все-таки больше видеть именно воспитанников «Спартака», а не каких-то ребят, представляющих не наш футбол.

Я так подумал, а в чемпионате Африки может быть четыре европейца в команде? Думаю, что все-таки нет. Навряд ли», – сказал бывший президент «Спартака».

Андрей Червиченко был президентом «Спартака» с 2002 по 2004 годы.

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57 комментариев
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Че он там про больше воспитанников на поле говорит?)) Это ведь он привел Баги, Гима, Луизао Перейру, Роберта, Андре Диаса, Марсело Силву, Скарлетта, Огусанью, Зоа и Руссо))) Это те кого вспомнил сразу, а ведь еще был легендарный Мукунку))

Не говоря уже о том, сколько он привез из Европы легов))

И он возмущается тем, что четверо чернокожих футболистов на поле?))) Какой же сюр)))
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"Резанули взгляд четыре темнокожих футболиста, я, конечно, не расист, но расист".
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+39
О, вылез! Залезь, откуда вылез и не высовывайся. Мы все прекрасно помним годы твоего президентства.
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Ответ a2wai
Че он там про больше воспитанников на поле говорит?)) Это ведь он привел Баги, Гима, Луизао Перейру, Роберта, Андре Диаса, Марсело Силву, Скарлетта, Огусанью, Зоа и Руссо))) Это те кого вспомнил сразу, а ведь еще был легендарный Мукунку)) Не говоря уже о том, сколько он привез из Европы легов)) И он возмущается тем, что четверо чернокожих футболистов на поле?))) Какой же сюр)))
Мукунку хороший
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Ответ Артем Алмазов
Мукунку хороший
Мукунку хороший, а чот Червиченко негодяй)))
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То ли дело при тебе топчиков брали. Которые бутсы впервые в жизни видели.
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####### (совершать половой акт) коромыслом!!!

Это кто говорит? Уж не тот ли человек, который пачками привозил в "Спартак" всякий неликвид из Африки, а также с Балканского полуострова и откуда угодно ещё?

Взгляд ему резануло, видите ли. Да в эпоху Червиченко взгляд резало примерно всё.
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Ответ карабашка
Жирный тролль.В его мерзкие времена в команде были и Кебе и Тчуйсе .Не говоря уж о мукунку и прочих люках зоа.
Тчуйсе был хорошим футболистом. Кебе - тоже неплохим, но у него явно какие-то нелады с психикой.

Вот Мукунку, Зоа, Огунсанья и прочие - это, конечно, безумная жесть, а Червиченко привозил таких "футболистов" десятками.

Мне наплевать, какой у них цвет кожи. Проблема в другом - с точки зрения футбола это были сплошь бледные поганки.
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Ага,то-ли дело при тебе, одни "белые"Мукунки были.
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Напомните , сколько было легионеров из дальнего зарубежья, в период его президентства?
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Испанский стыд
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А в Реале, так называемом королевском клубе, вообще одни баклажаны
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«Спартак» понабрал игроков, вообще какая-то несуразица.

Несуразица это твои комментарии
+4
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Жирный тролль.В его мерзкие времена в команде были и Кебе и Тчуйсе .Не говоря уж о мукунку и прочих люках зоа.
+5
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Вот кто-бы молчал в тряпочку.
+3
0
+3
Ой дурак..
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🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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0
+3
Червь пусть вспомнит ,про свою бытность ,в свое время он десятками привозил!!!! Кому кому но только ни червю о темнокожих говорить!
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В условном чемпионате Камеруне не может быть 4 белых в команде потому что платит им нечем, а не тем что хозяева команд переживают за чистоту расы.
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Хорошо, что Винисиус этого не слышал...
+2
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Пусть этот клоун посмотрит на сборную Франции, во-первых, а во-вторых, пусть вспомнит селекцию "Спартака" его времён.

Спортс.ру, что уже Мостовой надоел, решили старые кадры подключить? Смородская, Червиченко.. А Петржела всё, откомментировался? Как это без его газоприхлебательства прошёл переход Соболева в стан хехемона?
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Высказывание даже не из нулевых, из девяностых
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Нет, чувак, ты расист
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Я не расист , но негров не люблю. 🤣🤣🤣🤦🤦
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То ли дело Огунсанья,Фло(не Туре-Андре)..
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червяк лучше бы рот вообще закрыл
помню каких тёмных чудиков покупал.
которые мяч то в отродясь не видели
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Чегооооо?
Это говорит человек, который самолично развалил сильнейшую команду страны, в которой мутил истории, в которой завозил отстойных игроков из африки с явным отмывом бабла.
Что-то говорить про чернокожих в европейских командах вообще глупость.
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а про зенит помалкивает, хехе. Двуличный ......
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И это говорит тот кто привозил пачками темнокожих в Спартак, неужели он это забыл?
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Ответ a2wai
Че он там про больше воспитанников на поле говорит?)) Это ведь он привел Баги, Гима, Луизао Перейру, Роберта, Андре Диаса, Марсело Силву, Скарлетта, Огусанью, Зоа и Руссо))) Это те кого вспомнил сразу, а ведь еще был легендарный Мукунку)) Не говоря уже о том, сколько он привез из Европы легов)) И он возмущается тем, что четверо чернокожих футболистов на поле?))) Какой же сюр)))
Причём эти чернокожие вполне себе, если не сказать больше.
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