Червиченко о «Спартаке»: «Резанули взгляд четыре темнокожих. Я, конечно, не расист, но команда вроде как народная. В Африке может быть четыре европейца в команде? Вряд ли»

Андрей Червиченко высказался о количестве иностранцев в «Спартаке».

В межсезонье в « » перешли нападающий Виллиан Жозе из «Бетиса», полузащитники Эсекьель Барко из «Ривер Плейта» и Маркиньос, а также защитник Миенти Абена (оба – из «Ференцвароша»).

«Спартак» понабрал игроков, вообще какая-то несуразица. Резанули мне взгляд четыре темнокожих футболиста в «Спартаке», я, конечно, не расист, но все-таки команда российская и вроде как народная, хотелось бы там все-таки больше видеть именно воспитанников «Спартака», а не каких-то ребят, представляющих не наш футбол.

Я так подумал, а в чемпионате Африки может быть четыре европейца в команде? Думаю, что все-таки нет. Навряд ли», – сказал бывший президент «Спартака».

был президентом «Спартака» с 2002 по 2004 годы.