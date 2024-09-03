Шалимов об уходе Соболева из «Спартака»: «Сначала Абаскаль кормил завтраками, потом Слишкович. Кто будет отвечать, если в «Зените» Александр забьет столько же, сколько Дзюба?»

Игорь Шалимов высказался о причинах ухода Александра Соболева из «Спартака».

«Это же цепь событий. Началось все с этих утренних завтраков, на которые надо приезжать всей команде – зачем, игроки дома не могут позавтракать? Зачем ехать через всю Москву на завтрак на базу? Потом тема со , который не взял его на главный на тот момент матч сезона – на Кубок в Калининград, и команда в итоге не вышла в финал. В итоге цепь этих мелких глупых событий и привела к тому, что у игрока появилась мысль об уходе. Плюс фактор агента, которому, вероятно, выгоден переход.

Получилась целая комбинация, которой « » противостоять не смог, не было человека, который бы с игроком просто поговорил, убедил, что в клубе у него нет врагов. Получилось, что все отдали на откуп тренеру – Абаскалю, который кормил завтраками, потом Слишковичу. В итоге нет ни одного, ни второго, и теперь нет и – а кто будет отвечать, если сейчас Соболев сделает в «Зените» то же, что делал , забьет столько голов? Клуб должен включаться в такие моменты. В « » ведь Клаудиньо тоже что-то высказал, пропустил один матч, а через игру бегал, как ошпаренный. Кто это делает? Не думаю, что только Семак, клуб регулирует это.

Теперь возникает вопрос – а кто он такой, этот Соболев, чтобы что-то говорить? Ну вот теперь посмотрим в «Зените», кто он такой. Соболев хороший футболист – у него есть техника, он не деревянный, у него есть удар и есть мощь. Но надо поправить расположение на поле. Если нужны голы, то форвард должен быть в створе, между двух центральных защитников. Ему не надо творить, у него есть функция – забивать голы, ее надо выполнять, а не быть творцом», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.