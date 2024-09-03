Шалимов об уходе Соболева из «Спартака»: «Сначала Абаскаль кормил завтраками, потом Слишкович. Кто будет отвечать, если в «Зените» Александр забьет столько же, сколько Дзюба?»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Клаудиньо Александр Соболев Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Игорь Шалимов высказался о причинах ухода Александра Соболева из «Спартака».

«Это же цепь событий. Началось все с этих утренних завтраков, на которые надо приезжать всей команде – зачем, игроки дома не могут позавтракать? Зачем ехать через всю Москву на завтрак на базу? Потом тема со Слишковичем, который не взял его на главный на тот момент матч сезона – на Кубок в Калининград, и команда в итоге не вышла в финал. В итоге цепь этих мелких глупых событий и привела к тому, что у игрока появилась мысль об уходе. Плюс фактор агента, которому, вероятно, выгоден переход.

Получилась целая комбинация, которой «Спартак» противостоять не смог, не было человека, который бы с игроком просто поговорил, убедил, что в клубе у него нет врагов. Получилось, что все отдали на откуп тренеру – Абаскалю, который кормил завтраками, потом Слишковичу. В итоге нет ни одного, ни второго, и теперь нет и Соболева – а кто будет отвечать, если сейчас Соболев сделает в «Зените» то же, что делал Дзюба, забьет столько голов? Клуб должен включаться в такие моменты. В «Зените» ведь Клаудиньо тоже что-то высказал, пропустил один матч, а через игру бегал, как ошпаренный. Кто это делает? Не думаю, что только Семак, клуб регулирует это.

Теперь возникает вопрос – а кто он такой, этот Соболев, чтобы что-то говорить? Ну вот теперь посмотрим в «Зените», кто он такой. Соболев хороший футболист – у него есть техника, он не деревянный, у него есть удар и есть мощь. Но надо поправить расположение на поле. Если нужны голы, то форвард должен быть в створе, между двух центральных защитников. Ему не надо творить, у него есть функция – забивать голы, ее надо выполнять, а не быть творцом», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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20 комментариев
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Почему кто то должен отвечать за это ? Он сам захотел уйти , при всех он был игрок основы , и в первом матче Станковича тоже , потом все все видели
Вопросы ?
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Игорёша, тебя откуда только не выгоняли. Чего ж никто не "включился" оставить великого тренера и эксперта?
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Странная постановка вопроса. Спартаку нужно думать о себе и своих результатах с нынешним составом. Он явно не слабый. А сколько там Соболев теперь забьет - вообще второстепенно.
Спартак получил за него приличную компенсацию. Он не бесплатно ушел. Всё нормально.
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Не забьет. Он бледная тень Дзюбы.
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Ответ SMART789
Почему лидер команды и один из лучших игроков чемпионата своей позиции не желает играть за Спартак? Как так получилось что все уходят со скандалом?
Ты школьник?
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Не забьет Соболев столько, сколько Дзюба.
А желательно, чтобы он и на поле то не выходил.
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А кто должен отвечать? Соболев слабо играл прошлый год в Спартаке, судя по всему портил атмосферу, сам ОЧЕНЬ хотел в Зенит, Зенит имеет больше денег и состав и титулы - объективно, лучшее место в лиге по всему.
Все зависело от Соболева, он свой выбор сделал.
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Ответ SMART789
Почему лидер команды и один из лучших игроков чемпионата своей позиции не желает играть за Спартак? Как так получилось что все уходят со скандалом?
Один из лучших игроков чемпионата на своей позиции забил аж 5 голов за весь прошлый сезон.
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Ответ Юрий Кечко
Че ты как маленький глупые вопросы задаёшь ? Все хотят чемпионства , все хотят больше денег Ну точнее не все , но мотивация тех кто уходит ясна Но как бы было красиво если чемпионом бы стал Спартак и Соболев обломился ))) какая драматургия Если что я ни за Зенит ни за Спартак , наблюдаю этот сериал со стороны )
По любому Спартак станет чемпионов в ближайшие годы, но думаю что Зенит наберет с Соболевым 3-4 чемпионства, так что он ничего не потеряет, кроме каких-то эфемерных человеческих вещей, но Соболев явно отвратный чувак, что на поле, что вне его.
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Ответ Трент Резнор
Не забьет. Он бледная тень Дзюбы.
Быстро ты переобулся трусливый зенитовец
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Ответ Evgeny Valyaev
Странная постановка вопроса. Спартаку нужно думать о себе и своих результатах с нынешним составом. Он явно не слабый. А сколько там Соболев теперь забьет - вообще второстепенно. Спартак получил за него приличную компенсацию. Он не бесплатно ушел. Всё нормально.
У Спартака и так были деньги , вон за турка выложить сколько хотели , теперь ещё плюс 10, обязаны усилится
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