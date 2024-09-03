Вуячич пропустит месяц – у него ушиб кости и надрыв боковой связки колена. Защитник «Рубина» травмировался в матче со «Спартаком»
Игор Вуячич пропустит месяц из-за травмы.
Защитник «Рубина» получил повреждение и был заменен в первом тайме матча Мир РПЛ против «Спартака» (0:1).
Как пишет «Бизнес Online», после пройденного МРТ в Черногории было определено, что у футболиста ушиб кости и надрыв боковой связки колена.
В нынешнем сезоне Игор Вуячич провел семь матчей в чемпионате, играя в среднем 81 минуту. Его статистику можно изучить здесь.