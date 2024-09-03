Вуячич пропустит месяц – у него ушиб кости и надрыв боковой связки колена. Защитник «Рубина» травмировался в матче со «Спартаком»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия травмы Игор Вуячич Футбол

Игор Вуячич пропустит месяц из-за травмы.

Защитник «Рубина» получил повреждение и был заменен в первом тайме матча Мир РПЛ против «Спартака» (0:1).

Как пишет «Бизнес Online», после пройденного МРТ в Черногории было определено, что у футболиста ушиб кости и надрыв боковой связки колена.

В нынешнем сезоне Игор Вуячич провел семь матчей в чемпионате, играя в среднем 81 минуту. Его статистику можно изучить здесь.

5 комментариев
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Хорошо, что не так страшно, видимо, все оказалось. Сейчас две недели перерыва на матчи сборные, потом 2-3 тура пропустит.
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Ответ Вэлс
Спасибо Карасеву пусть скажет - он позволял таким как Денисов так играть, упустив нити игры
Денисов так сыграл один раз.Он позволил игрокам Рубина более 25 раз фолить и не получать пос ути за это карточки.
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Ответ Spartakus1984
Денисов так сыграл один раз.Он позволил игрокам Рубина более 25 раз фолить и не получать пос ути за это карточки.
Да-да-да, про мелкий фол не слышали наверное, да?
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