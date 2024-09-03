Ловчев о Соболеве в «Зените»: «Он не Пеле, Месси или Роналду, не выдающийся игрок, но для России довольно хороший нападающий. Семаку он нужен, партнеры будут получше, чем в «Спартаке»

Евгений Ловчев прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

« – не выдающийся игрок, это не Пеле, Марадона, Роналду или Месси. Но он нужен Семаку, и теперь перспективы Саши в новом клубе зависят только от него самого. Я думаю, интерес связан с тем, что из всех центральных нападающих он лучше всех в России играет головой, опасен и забил много голов. А учитывая то, что «Зенит» очень много играет флангами и передачами в центр штрафной, Соболев нужен Семаку, и поэтому его взяли.

Многие этот переход списывают на то, чтобы немного ослабить « ». Наверное, и этот фактор тоже есть.Потому что, когда в одно и то же время ведется разговор о возможном приобретении «Зенитом» Соболева или форварда « » Кордобы, это немного ослабляет команды, которые создаются не за один день.

Саша для России – довольно хороший нападающий, он доказал это тем, что забивает. Не выдающийся, потому что я видел Эдуарда Стрельцова и играл с Колей Осяниным. Но партнеры в « » у него теперь будут получше, чем в «Спартаке». Без сомнения, и моментов у него будет довольно много. А все остальное зависит только от Соболева», – сказал бывший игрок сборной СССР.