Ловчев о Соболеве в «Зените»: «Он не Пеле, Месси или Роналду, не выдающийся игрок, но для России довольно хороший нападающий. Семаку он нужен, партнеры будут получше, чем в «Спартаке»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Пеле Евгений Ловчев Краснодар Джон Кордоба Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Евгений Ловчев прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев – не выдающийся игрок, это не Пеле, Марадона, Роналду или Месси. Но он нужен Семаку, и теперь перспективы Саши в новом клубе зависят только от него самого. Я думаю, интерес Семака связан с тем, что из всех центральных нападающих он лучше всех в России играет головой, опасен и забил много голов. А учитывая то, что «Зенит» очень много играет флангами и передачами в центр штрафной, Соболев нужен Семаку, и поэтому его взяли.

Многие этот переход списывают на то, чтобы немного ослабить «Спартак». Наверное, и этот фактор тоже есть.Потому что, когда в одно и то же время ведется разговор о возможном приобретении «Зенитом» Соболева или форварда «Краснодара» Кордобы, это немного ослабляет команды, которые создаются не за один день.

Саша для России – довольно хороший нападающий, он доказал это тем, что забивает. Не выдающийся, потому что я видел Эдуарда Стрельцова и играл с Колей Осяниным. Но партнеры в «Зените» у него теперь будут получше, чем в «Спартаке». Без сомнения, и моментов у него будет довольно много. А все остальное зависит только от Соболева», – сказал бывший игрок сборной СССР.

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7 комментариев
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Соболь мерзкий тип
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Зачем столько великих имён в тексте про какого-то Соболева?
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Серафимыч выдал базу. Правда, ровно то же самое можно было сказать и после перехода Бакаева.
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Но от красной субстанции Соболеву уже не отмыться
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