Черкасов о Соболеве в «Зените»: «Это бред, своеобразная причуда. Быстров уходил в «Спартак» на взлете карьеры, Дзюба выиграл все, что можно, а Александр – вполне себе «сбитый летчик»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба Игорь Денисов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков Илья Черкасов Александр Соболев Футбол

Илья Черкасов назвал странным трансфер Александра Соболева в «Зенит».

– Сам по себе трансфер Соболева для меня является своеобразной причудой. Он вполне себе «сбитый летчик». Когда я работал в «Зените», мы продали в московский «Спартак» Владимира Быстрова. Потом клуб из Петербурга забрал его обратно.

– Можно ли сравнить трансфер Соболева в «Зените» с трансферами Быстрова, Артема Дзюбы?

– Нет, это игроки разного калибра, по-разному писавшие историю. Быстров уходил из «Зенита» в «Спартак» на взлете карьеры, там хорошо себя проявлял, был игроком сборной России и одним из символов российского футбола наряду с Аршавиным, Денисовым. Кержаковым и так далее.

Дзюба в «Зените» тоже наиграл на свое имя и славу. Был бесспорным игроком «основы», выиграл все, что можно, в сборной «прогремел». Он играл в «Зените» на пике карьеры, в расцвете лет.

А Соболев – странная покупка. Он не проходил в состав команды, которая, при всем уважении к слову «Спартак», болталась на не самых красивых местах турнирной таблицы в последние сезоны. У него приличный возраст. И вот бесспорный фаворит зачем-то покупает такого форварда. Для меня это странно, бред.

Не знаю, какое место найдет Семак на поле Соболеву. Во всяком случае, лидером «Зенита» на протяжении нескольких лет я его не вижу, – сказал бывший гендиректор сине-бело-голубых.

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17 комментариев
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27 лет. Хорошая статистика. Умеет и забить, и отдать. Зачем нести хрень?
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Надо проводить чëткую грань между понятиями "хороший человек" и "хороший футболист". Почти все пишущие делают упор на моральные качества Соболева,, однако какое это имеет отношение к его профессиональному уровню? Как ни крути, а на своей позиции центра нападения он сегодня номер 1 среди российских футболистов. А в бизнесе гораздо более ценится хороший специалист, пусть он неприятный тип, чем прекрасной души человек но никудышный работник.
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Что за бред он несет?!
Соболь вполне себе сносный футболист.
Тут больше вопросы к его характеру и поведению, а то что он умеет играть в футбол это факт и только слепой может этого не замечать.
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Может я что не догоняю, но что Дзюба до Зенита выиграл?
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Ответ shamshor
Прочитал, что Черчесов) удивился адекватности)
Похоже, сильно удивился, раз решил дважды об этом написать.
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Дзюба и Соболев на момент перехода в Зенит имели практически идентичные показатели. Разница в возрасте - полгода. У Соболя 76 мячей на клубном уровне (без учёта первой лиги) и 6 за сборную. По трофеям, если ничего не путаю, тоже одинаково, по одному Кубку страны. У рукоблуда 72+2. Чем Дзюба отличался в лучшую сторону, по мнению Черкасова, непонятно.
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Чтобы не говорили про него плохое
В принципе я всех поддерживаю
Но то что он сильный игрок для ЧР глупо спорить
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