Черкасов о Соболеве в «Зените»: «Это бред, своеобразная причуда. Быстров уходил в «Спартак» на взлете карьеры, Дзюба выиграл все, что можно, а Александр – вполне себе «сбитый летчик»

Илья Черкасов назвал странным трансфер Александра Соболева в «Зенит».

– Сам по себе трансфер для меня является своеобразной причудой. Он вполне себе «сбитый летчик». Когда я работал в «Зените», мы продали в московский «Спартак» . Потом клуб из Петербурга забрал его обратно.

– Можно ли сравнить трансфер Соболева в «Зените» с трансферами Быстрова, ?

– Нет, это игроки разного калибра, по-разному писавшие историю. Быстров уходил из «Зенита» в «Спартак» на взлете карьеры, там хорошо себя проявлял, был игроком сборной России и одним из символов российского футбола наряду с , Денисовым. Кержаковым и так далее.

Дзюба в « » тоже наиграл на свое имя и славу. Был бесспорным игроком «основы», выиграл все, что можно, в сборной «прогремел». Он играл в «Зените» на пике карьеры, в расцвете лет.

А Соболев – странная покупка. Он не проходил в состав команды, которая, при всем уважении к слову «Спартак», болталась на не самых красивых местах турнирной таблицы в последние сезоны. У него приличный возраст. И вот бесспорный фаворит зачем-то покупает такого форварда. Для меня это странно, бред.

Не знаю, какое место найдет Семак на поле Соболеву. Во всяком случае, лидером «Зенита» на протяжении нескольких лет я его не вижу, – сказал бывший гендиректор сине-бело-голубых.