Флик про 7:0 с «Вальядолидом»: «Барса» не сбавляла оборотов после голов. С первых минут играли так, как хотели»

Теги Барселона Ла Лига Вальядолид Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу над «Вальядолидом» (7:0).

«Самое лучшее то, что команда с первых минут сыграла так, как мы хотели. Футболисты справились очень хорошо, сыграв на сто процентов начиная со стартового свистка рефери. Мы оказали серьезный прессинг.

У нас только четвертая игра, нашей целью было выиграть все матчи до перерыва на сборные. Я очень доволен реакцией болельщиков, и это заслуга команды.

Мы все очень довольны, в том числе и тренерский штаб. Когда мы идем куда-нибудь ужинать, жители Барселоны придают нам энергии. Они добры к нам. Мы все составляем сильнейшую команду. Мы как семья.

Сегодня у нас был особый голод. Мы не сбавляли оборотов после голов. Мы здесь, чтобы сделать все возможное», – сказал тренер «Барсы».

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38 комментариев
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Спасибо тренер за приятный футбольный субботний вечер. Давно не видел такой Барселоны.
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В таблице голов первая тройка игроки Барсы, Лева (4), Рафа (3) и Ольмо (2). В таблице ассистентов первый Ямаль (4). Красота)
Барса, не останавливайся!
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+29
Ответ falkao2013
Спасибо тренер за приятный футбольный субботний вечер. Давно не видел такой Барселоны.
Поздравляю. Прежде всего рад, что у Барселоны топовый тренер. С победой.
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-2
+22
Респект. Уважаю Флика. А Барселону поздравляю с настоящим тренером. Настоящий мужик.
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Ответ AS Roma Fan
И зачем Барсе Уильямс, если в составе уже монструозный Рафинья
Зачем нужен Ольмо, кричали многие) а он как влитой в команду заехал)
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И зачем Барсе Уильямс, если в составе уже монструозный Рафинья
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Повезло Барселоне, конечно, с тренером. Спасибо, что вернули Флика в клубный футбол
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Вот за это респект, очень круто сыграли
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Флик мужик, не побоялся целого клубка проблем в клубе. По интервью видно, что руку на пульсе держит и знает куда двигаться!
+15
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+14
Ответ SanEffect
В таблице голов первая тройка игроки Барсы, Лева (4), Рафа (3) и Ольмо (2). В таблице ассистентов первый Ямаль (4). Красота) Барса, не останавливайся!
надеюсь в конце сезона все эти цифры умножать на 10.
+12
-3
+9
Я же говорил, что Флик вернет Барсу на правильный путь. А тут очень многие вспоминали неудачный опыт со сборной, что очень раздражало честно говоря.
Ну так сборная это не клуб, как минимум из-за того что ты не контактируешь с футболистами каждый день, а умение сплотить и направить футболистов одна из сильнейших сторон Ханси Флика.
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При Флике и Бавария забивала очень много и постоянно атаковала. Рад что у него получается в Барсе
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+9
Сильное начало от Флика и компании, поздравляю настоящих фанатов барсы с победой.
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+8
Ответ Dexter Morgan
Поздравляю. Прежде всего рад, что у Барселоны топовый тренер. С победой.
Спасибо🤝
+9
-2
+7
Рафинья лева Ямаль у каждого по 5 результативных действий, надеюсь к концу сезона станут лучшей тройкой
+7
-1
+6
Ответ aidos_1979
Зачем нужен Ольмо, кричали многие) а он как влитой в команду заехал)
"Зачем нужен Ольмо",кричали те,кто до сих пор плачет в след Хави, и главной причиной неудачной игры в прошлом сезоне,называли отсутствие опорника
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Надеюсь это начало чего то великого. Флик волшебник и очень спокойный это конечно впечатляет. Может Хави в помощника возьмёт, научить быть спокойным.
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Флик красавчик 👉
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Спасибо Флику за футбол . Барселона вперёд !
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Как же это круто !!!!
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Всех болельщиков Барсы с красивой победой , порадовали сегодня своей игрой , главное чтоб и дальше так продолжалось . Путь еще долгий , но на игру которую ставит Флик приятно смотреть .
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Флик наконец-то стал возвращаться старую добрую Барселону
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Думал второй тайм будет на расслабоне с удержанием счета, но рад был ошибиться
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Шикарный старт, конечно рад такому, даже не ожидал. Особо радует вдохновенная игра, все бегут, все прессингуют, никто не бросает играть независимо от счёта. Выходящие на замену не ломают игру, а играют с большим желанием, проявляя себя.
+3
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Мне понравилось как он по отцовски обнял Форта после игры, и пытался убедить, что у того еще все впереди.
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Как же Барсе не хватало именно такой агрессивной игры с начала и до конца матча! При Хави забив один гол игроки тупо занимались ватокатством)
+3
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+2
Ответ Madhamish
Лучше проиграть Ла-Лигу, но в стиле Флика, нежели выиграть с убогой игрой, как Хави пофартило.
Я конечно понимаю что от Хави большего ожидали, но сказать что чемпионство фарт это уже слишком. Барса была лучшей в том сезоне в Ла лиге, что ещё от Хави нужно было сделать . Хотя даже тогда Барса много кого теряла из-за травм. Они выиграли у Атлетико дважды. Были полностью лучше Реала в суперкубке и во втором матче в Ла Лиге
+4
-2
+2
виска ель Барса!
+2
-1
+1
Начало сезона прекрасное! Но, конечно все мы знаем, что впереди еще множество испытаний, серъезных соперников, ЛЧ. Но с таким подходом, думаю у Флика должно получиться. Удачи ему, работы у него непочатый край.
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-1
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всех коллег (диванах экспертов) поздравляю с победой. ура
+2
-1
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