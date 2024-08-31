Флик про 7:0 с «Вальядолидом»: «Барса» не сбавляла оборотов после голов. С первых минут играли так, как хотели»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу над «Вальядолидом» (7:0).
«Самое лучшее то, что команда с первых минут сыграла так, как мы хотели. Футболисты справились очень хорошо, сыграв на сто процентов начиная со стартового свистка рефери. Мы оказали серьезный прессинг.
У нас только четвертая игра, нашей целью было выиграть все матчи до перерыва на сборные. Я очень доволен реакцией болельщиков, и это заслуга команды.
Мы все очень довольны, в том числе и тренерский штаб. Когда мы идем куда-нибудь ужинать, жители Барселоны придают нам энергии. Они добры к нам. Мы все составляем сильнейшую команду. Мы как семья.
Сегодня у нас был особый голод. Мы не сбавляли оборотов после голов. Мы здесь, чтобы сделать все возможное», – сказал тренер «Барсы».
Барса, не останавливайся!
Ну так сборная это не клуб, как минимум из-за того что ты не контактируешь с футболистами каждый день, а умение сплотить и направить футболистов одна из сильнейших сторон Ханси Флика.