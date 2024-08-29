Новая «Барселона» Флика: дерзкий прессинг, больше рисков и максимизация Левандовского

Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» Ханси Флика начала с трех побед в Ла Лиге. Общие черты – команда забивает и пропускает, при этом всегда создает существенно больше, чем соперник. Открытость в обе стороны вообще не кажется совпадением – это продолжение внедряемых новым тренером механизмов.

«Барса» стала смелее во всех ключевых стадиях. В этом тексте детальнее изучим изменения.

Флик – прессинг-радикал. Давление еще более тотальное, чем у Хави

Ключевая особенность прессинга Флика в «Баварии» – стартовую волну дают вингеры, которые играют по центральным защитникам соперника. Нападающий и десятка располагаются глубже. Именно такую конфигурацию Ханси уже внедрил в «Барселоне».

Давление начинают Ферран Торрес и Ламин Ямаль, а Роберт Левандовски и Рафинья действуют по опорникам:

Тяжело вообразить более смелую модель давления. В центре все перекрывается с максимально возможной плотностью. В случае доставки мяча на фланг оперативно включается либо выдвигающийся латераль, либо возвращающийся вингер – зависит от расположения игрока соперника. Расстояния внутри структуры минимизируются из-за гипервысокой линии защиты – вся команда располагается компактно, за счет этого зона каждого игрока сужается, пускай остается простор за спинами защитников.

«Наш стиль зависит от очень высокого прессинга – мы используем его, чтобы лишить соперника любого пространства на его половине поля. Разумеется, мы оставляем пространство сзади – почти половину поля», – объяснял ранее Ханси.

С одной стороны, Флик всего лишь внедряет механизм, который прекрасно работал у него в «Баварии». С другой, степень радикальности порой удивляет оппонентов. В матче с «Валенсией» Рубен Бараха во время паузы отдельно акцентировал внимание игроков на сверхвысокой линии «Барсы».

Общий эффект от такого прессинга точно положительный. Он дает высокие возвраты мяча и контроль над ходом матча. Статистические маркеры тоже улучшились, хотя при Хави прессинг «Барселоны» уже был в топ-3 самых интенсивных в Ла Лиге.

PPDA – 7,87 (против 8,27 у Хави). Более низкое значение указывает, что соперник успевает сделать меньше пасов перед оборонительным действием «Барсы» на чужой половине поля. Средняя точность пасов оппонентов – 74% (против 75,9%). И без того смелое давление стало еще смелее. Статистика за три матча (без встречи с самыми топовыми соперниками) может искажать ситуацию. Привожу ее лишь для полноты картины и призываю не переоценивать.

В то же время у рискованного прессинга есть обратная сторона. Провалы, если случаются, то еще более явные. Один из голов «Барса» пропустила после того, как кипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили отрезал первую волну прессинга одной передачей:

А вот пример из матча против «Атлетика» – соперник сумел доставить мяч на фланг, где у свободного Иньиго Лекуэ три опции впереди при высокой линии у «Барселоны»:

Такие провалы проскакивают. В самой начальной стадии прессинг «Барсы» уже смелый и качественный. А вот в плане реакций на прохождение первой волны пока есть простор для роста – например, взаимодействие вингер-латераль на флангах или высота линии защиты плюс агрессивность исполнителей в ней.

Прессинг «Барсы» сейчас радикальный, но не всегда цельный. Больше пользы извлекает команда Флика, но моменты приходят в обе стороны.

«Барселона» уходит от квадрата в центре к трем десяткам

Владение «Барселоны» изменилось на уровне структуры и на уровне мышления. Команда стала более смелой, открытой и вертикальной, но в рамках барселонской ДНК.

Главное изменение в структуре владения – заполнение центра. При Хави команда выстраивалась в 3-2-4-1 – схема с квадратом в центре. Теперь базовое расположение в этой зоне – один опорник плюс три игрока в чужой опорной (три десятки?). Глубинным опорником в первых встречах почти всегда был Марк Берналь, а пространство в центре занимали Рафинья, Ферран, Педри (или Касадо):

Такое расположение – базис. Внутри включаются интересные дополнительные перестроения – Ферран может быть вторым форвардом, оставляя Педри больше пространства в опорной; десятки могут меняться местами друг с другом; Кунде по ходу эпизода идет в атаку, отвлекая внимание от Ямаля; Рафинья любит делать рывки на правый фланг, когда Ямаль его освобождает или когда ему нужна помощь; Левандовски опускается глубже, а в обратном направлении рывок делает Рафинья или Ферран.

Такой вариант построения атак более открытый – больше нагрузка на соперника в опорной, но и более рискованные соотношения в случае потери мяча.

Старый вариант периодически мелькает, но служит лишь вспомогательным на случай, когда команде нужно в большей степени контролировать матч, а не полноценно атаковать:

Особенно здорово переключать режимы получается у Педри – он чувствует приоритеты, диктует ритм, способен приносить пользу и в продвижении, и в созидании.

Эти структурные изменения сочетаются со сменой установок при выборе вариантов. При Хави команда действовала более терпеливо – выстраивалась в отлаженную структуру, а затем искала направление для реального обострения. При Флике структура тоже ощущается, но в отдельных позиционных атаках команда может обострять сразу – без тщательной подготовки.

С точки зрения влияния на рисунок матчей следствие такое же, как с новым прессингом: много рисков, моменты возможны в обе стороны, но больше пользы из этого извлекает «Барса».

Кажется, топовый Левандовски возвращается

Именно при Флике Роберт Левандовски выдал лучший период в карьере. В «Баварии» тренер довел до совершенства связку с Томасом Мюллером и выстроил удобные механизмы по краям. «Роберт выдающимся образом действует внутри штрафной. Голы у него в крови. Для них ему не нужно много шансов», – фиксировал немец уже после назначения в «Барсу».

Сейчас Флик воспроизводит многие приемы, которые так здорово работали в Мюнхене. Бодрый старт сезона (три гола в трех турах) намекает, что в этих условиях Левандовски способен вернуться на пиковый уровень.

Важно проговорить: Хави тоже затачивал атаку на Левандовского. Подачи на него были важным инструментом против низких оборон. На определенном этапе поляка кормили эталонным образом. Флик еще лучше знает Левандовского и создает ему максимальный комфорт в деталях.

Под Роберта заточены несколько повторяемых (почти алгоритмических) командных маневров. Например, разнонаправленные рывки, когда он опускается глубже. В этом моменте на движение среагировал Ферран:

Либо «Барса» получает возможность сразу делать обостряющий пас, либо Роберт получает возможность свободно получить мяч и развернуть атаку. Такое опускание для подыгрыша – постоянный маневр от Левандовского, но теперь команда лучше реагирует. Он точно знает, где и какие опции есть – Ямаль всегда широко справа плюс пара открываний за спину.

Ранее такие отходы были более спонтанными без четких заготовок. Теперь они стали методом построения острых ситуаций.

Внутри штрафной тоже есть изменения. Из-за общей вертикализации команды поменялся характер навесов и прострелов. Они стали чаще приходить в момент, когда соперник не успел сесть в штрафную в 7-8 игроков.

В таких условиях у Роберта больше шансов продемонстрировать умное движение внутри – есть пространство и нет четкого численного перевеса. Вот классика:

В зоне подачи три оппонента против двух игроков «Барсы» – Левандовски открывается по дуге, хитро сталкивая соперников, и оказывается полностью свободным перед ударом.

Прогресс польского нападающего заметен и через цифры (снова не переоцениваем, но учитываем как ранние индикаторы):

Общее количество действий Роберта почти не изменилось (29,4 против 30,3), как и показатели полученных продвигающих передач. Изменились детали. В результате шансы, которые получает поляк, острее и удобнее, а его подыгрыш чаще завершается ударами в пределах следующих 2-3 действий.

Повышенный игровой комфорт умножается на хорошую физическую готовность. Сразу после вылета Польши с Евро Роберт заметил: «В последние годы у меня, как и у большинства коллег, почти не было отпуска. Сейчас будет время подготовиться и вернуться в лучшей физической форме».

Левандовски сдержал обещание. По информации Mundo Deportivo, даже на отдыхе в Мальорке он занимался с личным тренером. На предсезонку нападающий прибыл в отличной форме: «Физически не ощущаю никакой разницы со своим состоянием 2-летней давности. В такой форме я способен много забить».

Флик тоже оценил готовность Левандовского: «Я хорошо знаю Роберта. Он профессионал и сейчас готов на 100%. Это легко заметить. Его работа без мяча на потрясающем уровне. Он работает на команду при высоком прессинге, мы возвращаем мяч на чужой половине, что сильно помогает при нашем стиле».

Что еще?

● Ямаль вернулся с Евро в новом статусе – и пока оправдывает ожидания. Правого вингера отлично кормили мячом и в системе Хави, но теперь Ламин чаще берет игру на себя и решает (9,31 попытки дриблинга против 6,53 в прошлом сезоне при схожем проценте успешных – 43-44%). Такая форма больше про индивидуальный кураж, а не про тактические нюансы, но Ламин точно не забыл огонь на Евро.

● Рафинья не был очевидным игроком старта перед началом сезона при условии, что все доступны, но в стартовых матчах претендует на роль главного игрока команды. Все сильнее раскрывается его универсальность – и позиционная, и функциональная. Ну и в прессинге – просто машина.

● Педри вернулся и прекрасен. Именно на нем задача переключения режимов. Именно он дает контроль.

● Иньиго Мартинес – три старта. Дорогу приоткрыла травма Рональда Араухо, но решение все равно неочевидное. Видимо, для системы Флика слишком важна пара левша-правша, за счет чего Мартинес получил фору, которой пока достойно пользуется.

● Флик продолжает эксплуатировать Ла Масию – Жерар Мартин, Марк Касадо и Марк Берналь. Вернувшийся Алекс Бальде вместе с Ямалем и Кубарси уже выглядят ветеранами на этом фоне. Главное из новых имен – Берналь. 17-летний опорник с потрясающе зрелыми решениями. В первых трех матчах он напрашивался на сравнения с Бускетсом, но, к сожалению, получил травму (судя по всему, серьезную).

Флику удалось быстро сделать «Барселону» узнаваемой – уже видим много механизмов из его «Баварии». Побочное следствие – чрезмерная открытость матчей. В Мюнхене в условиях, где команда с запасом лучшая в лиге, это сыграл в плюс. Зрители получали и яркий футбол, и результат. «Барса» пока тоже выигрывает от изменений, но серьезные проверки еще впереди.

Промежуточный вывод: «Барселона» посвежела, теперь все матчи каталонцев обязательны к просмотру.

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Фото: East News /Europa Press via AP