У «Барсы» при Флике 4 победы в 4 матчах, общий счет – 13:3

Теги Барселона Ла Лига Вальядолид Ханс-Дитер Флик Футбол

«Барса» выиграла все 4 матча при новом тренере.

«Барселона» крупно победила «Вальядолид» (7:0) в 4-м туре Ла Лиги.

У каталонцев при тренере Ханси Флике 4 победы в 4 матчах, общий счет – 13:3.

«Барселона» лидирует в таблице, набрав 12 очков. 15 сентября – выезд к «Жироне».

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75 комментариев
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Спасибо Флику, что не побоялся придти в такую кризисную Барселону !

Конечно, прошло всего лишь 4 тура и не было топовых соперников, но даже сейчас уже видно насколько сильно преобразилась команда по сравнению с прошлым сезоном.
Надо продолжать в том же духе !
+112
-7
+105
В последние разы Барселона выигрывала с разницей 7 мячей против Эркулеса в кубке Испании и против Селтика в группе ЛЧ, обе игры были в сезоне 16-17 ещё при МСН.

Флик просто мощь.
Особый кайф наблюдать, как его команды не останавливаются и бегут дальше забивать, даже когда ведут 5:0.
+95
-5
+90
🤨 Флик после 7-го гола Барсы
+57
-5
+52
Ответ Отец Абду
🤨 Флик после 7-го гола Барсы
ну 4 штанги было, плохо реализуем, можно его понять)
+47
-1
+46
Ответ Кирилл
Спасибо Флику, что не побоялся придти в такую кризисную Барселону ! Конечно, прошло всего лишь 4 тура и не было топовых соперников, но даже сейчас уже видно насколько сильно преобразилась команда по сравнению с прошлым сезоном. Надо продолжать в том же духе !
Топовых возможно и не было, но выезд к Валенсии и Райо плюс Атлетик, хоть и дома- это все не самые простые соперники. И очень хорошо, что в этих матчах без потери очков
+34
-3
+31
надеюсь дальше будет круче
+25
-2
+23
Ответ Влад Тюрин
В последние разы Барселона выигрывала с разницей 7 мячей против Эркулеса в кубке Испании и против Селтика в группе ЛЧ, обе игры были в сезоне 16-17 ещё при МСН. Флик просто мощь. Особый кайф наблюдать, как его команды не останавливаются и бегут дальше забивать, даже когда ведут 5:0.
При том что в той Барсе были ветераны и крепкие звезды. В этой же половина молодняк.
+21
0
+21
Крутой футбол от банды Флика. Перерыв на сборные совсем не нужен сейчас был. После него сразу три неприятных выезда: к «Жироне», «Монако» и «Вильярреалу». Надеюсь, что тренерский штаб подготовит команду как надо.
+15
-2
+13
Когда последний раз Барса побеждала с разницей мячей +7 или больше?)
+14
-2
+12
Чувствуются немецкая школа. Браво Флик
+14
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Вот это Флик, к которому мы привыкли в "Баварии".
+11
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Фантастический старт
Можно долго писать абзацы
Но я просто наслаждаюсь,просто искренне кайфую от каждого матча

Спасибо,главное без травм парни
Едем дальше 💪🏻
Всех кулес с победой 💙❤️👏
+12
-1
+11
Ответ human_being
Зато как ругали Лапорту после увольнения Хави
И за то что Ольмо подписал...
+8
0
+8
Зато как ругали Лапорту после увольнения Хави
+9
-1
+8
Начало лучше не придумаешь, а это уже немало.
+8
0
+8
Ответ Кирилл
Спасибо Флику, что не побоялся придти в такую кризисную Барселону ! Конечно, прошло всего лишь 4 тура и не было топовых соперников, но даже сейчас уже видно насколько сильно преобразилась команда по сравнению с прошлым сезоном. Надо продолжать в том же духе !
И спасибо Лапорте, что не испугался убрать Хави. Несмотря на всю мою любовь в Эрнандесу, смотреть во что играла команда последние полгода (особенно) - было очень сложно.
+10
-3
+7
Что творит Ямаль?
Слов нет что бы описать эту радость от игры барсы и отдельных игроков.
+10
-3
+7
Ответ Влад Тюрин
В последние разы Барселона выигрывала с разницей 7 мячей против Эркулеса в кубке Испании и против Селтика в группе ЛЧ, обе игры были в сезоне 16-17 ещё при МСН. Флик просто мощь. Особый кайф наблюдать, как его команды не останавливаются и бегут дальше забивать, даже когда ведут 5:0.
Спасибо) как раз сидел искал кому в прошлый раз 7 забивали )
+6
0
+6
Не знаю как вы парни, но я понял одно, Ольмо топ игрок.
+8
-2
+6
Моя Барса вернулась!❤️
+7
-3
+4
Наконец-то цельный матч за не знаю сколько лет ни у кумана ни у хави таких не было, который было приятно смотреть от начала до конца, 12 очков в 4 турах очень круто. Ждем с нетерпением следующего матча при Флике. Vamos 🏆
+7
-3
+4
Какая же у Барсы все-таки гениальная система, стоило просто тренера другого поставить - уже выносят всех при кризисе латая дыры школьниками из кантеры. Вот это и есть Больше чем клуб, вот почему многие игроки мечтают играть в Барсе, и даже готовы пойти на уступки ради этого.
+10
-6
+4
Да и соперники кроме Вальядолида были достаточно крепкие, хороший старт, жаль что опять сборные прерывают клубный футбол:)
+12
-8
+4
Ответ Даниил Гутин
Когда последний раз Барса побеждала с разницей мячей +7 или больше?)
При МСН
+4
-1
+3
Ответ Кирилл
Спасибо Флику, что не побоялся придти в такую кризисную Барселону ! Конечно, прошло всего лишь 4 тура и не было топовых соперников, но даже сейчас уже видно насколько сильно преобразилась команда по сравнению с прошлым сезоном. Надо продолжать в том же духе !
Я болельщик Баварии и опасался что Ханси провалится в Барсе. Рад что пока ошибся) игра очень изменилась в лучшую сторону, у Флика всегда очень вертикальный и агрессивный футбол, Барса хорошо его приняла
+4
-1
+3
Ответ Ювентиниус
Как он вырезал пас между троих защ! Кстати играет это сб.испания.( барселона)
Кстати, сб Испании всегда когда побеждала играла костяком из Барсы. Стиль была похожей на игру Барсы.
Успехи сб Испании напрямую связаны с успезом Барселоны, это факт
+4
-1
+3
Немцы любят порно.
+4
-1
+3
В Мадриде похолодание ))
+6
-3
+3
Ответ svaz
И за то что Ольмо подписал...
Ольмо прям кайфует. Лишь бы без травм
+2
0
+2
Ответ Esu
Кроме Феррана нет другого замена? Нетерпением жду Гави, Дейонга, Араухо и Фати.
Фати? 🤣
+2
0
+2
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