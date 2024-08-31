У «Барсы» при Флике 4 победы в 4 матчах, общий счет – 13:3
«Барса» выиграла все 4 матча при новом тренере.
«Барселона» крупно победила «Вальядолид» (7:0) в 4-м туре Ла Лиги.
У каталонцев при тренере Ханси Флике 4 победы в 4 матчах, общий счет – 13:3.
«Барселона» лидирует в таблице, набрав 12 очков. 15 сентября – выезд к «Жироне».
Конечно, прошло всего лишь 4 тура и не было топовых соперников, но даже сейчас уже видно насколько сильно преобразилась команда по сравнению с прошлым сезоном.
Надо продолжать в том же духе !
Флик просто мощь.
Особый кайф наблюдать, как его команды не останавливаются и бегут дальше забивать, даже когда ведут 5:0.
Можно долго писать абзацы
Но я просто наслаждаюсь,просто искренне кайфую от каждого матча
Спасибо,главное без травм парни
Едем дальше 💪🏻
Всех кулес с победой 💙❤️👏
Слов нет что бы описать эту радость от игры барсы и отдельных игроков.
Успехи сб Испании напрямую связаны с успезом Барселоны, это факт