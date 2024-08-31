У «Барсы» при Флике 4 победы в 4 матчах, общий счет – 13:3

«Барса» выиграла все 4 матча при новом тренере.

«Барселона» крупно победила « » (7:0) в 4-м туре .

У каталонцев при тренере 4 победы в 4 матчах, общий счет – 13:3.

« » лидирует в таблице, набрав 12 очков. 15 сентября – выезд к «Жироне».