Беда «Барсы» – 17-летний Берналь порвал кресты. Его некем заменить 😱

Вылетел на год.

17-летний Марк Берналь травмировался в матче с «Райо Вальекано», выглядело очень тревожно.

И вот «Барселона» подтвердила опасения – разрыв передней крестообразной связки левого колена и связанная с этим травма бокового мениска. Берналю предстоит операция и тяжелое восстановление на старте карьеры.

Марк пропустит примерно 10-12 месяцев. Больше в этом сезоне не сыграет.

Тем временем у «Барсы» остался один здоровый опорник – 21-летний Марк Касадо.

Как это произошло?

«Барса» вела 2:1 против «Райо», арбитр Сесар Сото Градо добавил аж 10 минут.

На 90+6 вингер Иси Паласон прорвался по флангу, на его рывок среагировал Марк. В итоге неприятно столкнулись, а Паласон еще и неумышленно зарядил сопернику прямо в колено.

Марк упал на газон и закрывал лицо руками.

Уходил с поля в слезах, сразу понял – все серьезно.

После матча Ханси Флик тоже нервничал: «Если бы Берналь не получил травму, я бы радовался трем очкам. Подождем до завтра. Выглядит не очень хорошо». Опасения тренера подтвердились.

Иси Паласон извинился перед Марком: «Опечален травмой коллеги. Мне очень жаль. Уверен, это не положит конец твоей захватывающей карьере, впереди тебя ждет много невероятного. Не унывай, Марк Берналь».

Такая же травма была и у Гави: год назад порвал кресты за Испанию в матче с Грузией. Он лечится до сих пор, выйдет на поле не раньше ноября. Только начинает тренировки с мячом.

Процесс восстановления Берналь пройдет под контролем доктора Рикарда Пруны. Операцию сделает хирург Жоан Монллау, который раньше работал с Гави. Монллау помогал восстановиться Алексии Путельяс, звезде женской «Барсы».

Таланты «Барсы» продолжают ломаться. Что ж такое!

Кто-то из молодых игроков не выдерживает нагрузок, кому-то достается в жестких стыках.

● В сентябре 2021-го Педри травмировал подколенное сухожилие: в итоге пропустил 102 дня и с тех пор страдает от постоянных микротравм.

● Гави к 19-летию пропустил уже девять месяцев и победный Евро.

● Алехандро Бальде постоянно в лазарете: зимой 2024-го повредил заднюю поверхность и вылетел на семь месяцев. Сейчас набирает форму, играет нестабильно.

● Ансу Фати в 18 лет порвал мениск и вылетел на 305 дней. Потом из-за различных травм пропустил 291 день. Сейчас восстанавливается от очередной травмы.

К счастью, Ламин Ямаль и Пау Кубарси пока не подвержены травмами – но и за них тоже тревожно.

У «Барсы» дыра в опорной зоне. Что делать?

«Барса» серьезно ставила на Берналя: не продлила контракт с Серджи Роберто, отпустила Илкая Гюндогана и отдала «Жироне» даже Ориоля Ромеу, потом травмировался Андреас Кристенсен.

Остается два варианта: Марк Касадо и номинальный центрдеф Эрик Гарсию, он играл и в опорной зоне. Но Эрика тоже могут продать: идут активные переговоры с «Жироной». Флику остается ждать камбэк Френки де Йонга в сентябре.

Боссы «Барсы» ищут опорника в аренду: инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы сделали предложение «Ливерпулю» по аренде Стефана Байчетича. Прошлый сезон он пропустил полностью – из-за травмы берцовой кости.

Правда, сейчас «Барса» не сможет зарегистрировать даже Байчетича – он все еще не вписываются в финансовые правила Ла Лиги. Да и The Athletic добавил, что Байчетича в «Зальцбург» заберет бывший тренер «Ливерпуля» Пеп Лейндерс.

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Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle, Alex Caparros