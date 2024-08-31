«Барса» победила с разницей в 7+ голов впервые с декабря 2016-го

Теги Барселона Ла Лига Вальядолид Ханс-Дитер Флик Футбол

«Барселона» победила с разницей в 7+ голов впервые с 21 декабря 2016 года.

Тогда каталонцы обыграли «Эркулес» (7:0) в Кубке Испании.

В Ла Лиге «Барса» последний раз побеждала с разницей в 7+ голов 4 апреля 2016 – против «Депортиво» (8:0).

Последний раз дома в чемпионате Испании каталонский клуб побеждал 7:0 16 марта 2014 года – «Осасуну».

Сегодня, напомним, «Барса» выиграла у «Вальядолида» дома в рамках Ла Лиги со счетом 7:0.

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46 комментариев
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Я не плачу, это дождь…😭
+34
-6
+28
Выражу непопулярное мнение, мне как болельщику Барсы не хочется, чтобы наши болельщики начали возвышать и вешать все лавры на Барсу, мы уничтожим этих, тех и ещё и этим достанется.
Просто радуйтесь победам, но не стоит голословно что то говорить, а то сглазите)))
Сезон длинный, в конце и подведём итоги!
Всех поздравляю с победой ещё раз, верим в команду💪
+27
-2
+25
Флик после 2-гола 😃
Флик после 7-гола 😡

Статистика атакующих игроков при Флике:

Рафинья: 3 гола + 2 ассиста
Левандовски: 4 гола + 1 ассист
Ямаль: 1 гол + 4 ассиста
+23
-6
+17
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Я не плачу, это дождь…😭
Круто.
Ещё радует поведение игроков Барсы. Без истерик, ныряний, симуляций и споров с судьями.
Достойная банда с мужским характером
+18
-5
+13
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Я не плачу, это дождь…😭
А я держался как мог , даже при счёте 6:0,
но когда сам Торрес , в касание , не стал покушаться на местную пернатую фауну и грызунов, соорудивших свои норки возле боковых стоек ворот -- тут уже всё -- ручьи потекли 😭
+10
-1
+9
Разгром это конечно надо. Но надо береч игроков. Испитание будет 20-27 октября.
20 октябр. Барселона-Севилья.
23 октябр . Барселона-Бавария.
27 октябр. Реал Мадрид-Барселона.
+6
0
+6
Завтра наверное будет суд по делу Негрейры и Барсу признают виновной даже в убийстве Кеннеди..)
+10
-5
+5
Второй асист Ямаля это шедевр. Многие супер звёзды не смогут похвастаться таким набором скиллов, хотя парню только 17 лет.
Если (дай бог) не будет травм, станет одним из трёх лучших в мире.
Хотя не исключено что и сейчас он таковым является.
+8
-4
+4
Показал наконец то Барселоне как надо проводить предсезонку, чтобы команда была готова
+5
-1
+4
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
заскринил
+6
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+4
Ответ Бронислав Каминский
Не понимаю этого прикола в ЛЛ когд по 2 матча на выезде ставят в расписание
это по просьбе руководства Барселоны. Планируется, что к католическому Рождеству откроют часть трибун на Камп Ноу и команда хочет как можно больше игр сыграть на обновленной арене.
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Ответ Экселлент
Выражу непопулярное мнение, мне как болельщику Барсы не хочется, чтобы наши болельщики начали возвышать и вешать все лавры на Барсу, мы уничтожим этих, тех и ещё и этим достанется. Просто радуйтесь победам, но не стоит голословно что то говорить, а то сглазите))) Сезон длинный, в конце и подведём итоги! Всех поздравляю с победой ещё раз, верим в команду💪
Вы просто озвучили мои мысли! Спасибо) 👏🏽
+3
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+3
Ответ Бронислав Каминский
Не понимаю этого прикола в ЛЛ когд по 2 матча на выезде ставят в расписание
Писали,что Барселона сама просила побольше матчей в первом круге на выезде,мол,во втором круге уже переедет на Камп Ноу.
+3
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+3
Ответ Soyench Perhatow
Разгром это конечно надо. Но надо береч игроков. Испитание будет 20-27 октября. 20 октябр. Барселона-Севилья. 23 октябр . Барселона-Бавария. 27 октябр. Реал Мадрид-Барселона.
После перерыва уже будет тяжело Жирона,Монако,Вильярреал. И все игры на выезде.
+3
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+2
Я не сколько рад результату, хотя он прекрасный у команды, как за весёлую игру, за этим интересно наблюдать, за этих парней хочется радоваться, я не чувствую той ваты в ногах игроков, которая присутствовала в прошлом сезоне. Всех болельщиков с победой и прекрасным уходом на перерыв!
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+1
Ответ falkao2013
После перерыва уже будет тяжело Жирона,Монако,Вильярреал. И все игры на выезде.
Не понимаю этого прикола в ЛЛ когд по 2 матча на выезде ставят в расписание
+1
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+1
Ответ Экселлент
Выражу непопулярное мнение, мне как болельщику Барсы не хочется, чтобы наши болельщики начали возвышать и вешать все лавры на Барсу, мы уничтожим этих, тех и ещё и этим достанется. Просто радуйтесь победам, но не стоит голословно что то говорить, а то сглазите))) Сезон длинный, в конце и подведём итоги! Всех поздравляю с победой ещё раз, верим в команду💪
Да мне кажется все адекватные понимают что рано радоваться, все на тоненького в плане полноты состава, боюсь лишь как бы Лапорта опять не начал шарманку свою про борьбу за все трофеи
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Ждём ответный ход от Переса в виде Тебаса
+4
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Ответ falkao2013
Писали,что Барселона сама просила побольше матчей в первом круге на выезде,мол,во втором круге уже переедет на Камп Ноу.
Ну ладно тогда)
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Ответ Гномович!
Походу Негрейре развязали руки.
А вот тебе бы не помешало их связать)
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Эта БРАВАДА не от страха ли ?
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Какая перестрелка Алёша, открой свои глаза, 7-0 это расстрел .
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Ответ войд
Комментарий скрыт
В какую перестрелку?там владение 70 на 30 было)
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Ответ Дэни М
Бавария уже не та и Флик на противоположной стороне баррикад. Так что заскриню на всякий 😏
Шёл 11-й год ))))
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Ответ Sminem
Там бавария на подходе. ждём поражение с такой же разницей
Бавария уже не та и Флик на противоположной стороне баррикад. Так что заскриню на всякий 😏
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Ответ Ллб
Комментарий удален модератором
Объективно за любого игрока, любой другой команды, я бы тоже оставил такой коммент. Круто же сыграл
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Ответ Blaumerc
Второй асист Ямаля это шедевр. Многие супер звёзды не смогут похвастаться таким набором скиллов, хотя парню только 17 лет. Если (дай бог) не будет травм, станет одним из трёх лучших в мире. Хотя не исключено что и сейчас он таковым является.
Комментарий удален модератором
Это не слезы, просто настольная в глаз попала…
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Интересно, нужен ли Нико в следующем сезоне, если Рафинья, Ямаль и Ольмо это основа.
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Хотелось бы верить что Барса времен Месси вернётся
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