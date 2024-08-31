«Барса» победила с разницей в 7+ голов впервые с декабря 2016-го

«Барселона» победила с разницей в 7+ голов впервые с 21 декабря 2016 года.

Тогда каталонцы обыграли «Эркулес» (7:0) в Кубке Испании.

В Ла Лиге «Барса» последний раз побеждала с разницей в 7+ голов 4 апреля 2016 – против «Депортиво» (8:0).

Последний раз дома в чемпионате Испании каталонский клуб побеждал 7:0 16 марта 2014 года – «Осасуну».

Сегодня, напомним, «Барса» выиграла у « » дома в рамках Ла Лиги со счетом 7:0.