«Барса» победила с разницей в 7+ голов впервые с декабря 2016-го
«Барселона» победила с разницей в 7+ голов впервые с 21 декабря 2016 года.
Тогда каталонцы обыграли «Эркулес» (7:0) в Кубке Испании.
В Ла Лиге «Барса» последний раз побеждала с разницей в 7+ голов 4 апреля 2016 – против «Депортиво» (8:0).
Последний раз дома в чемпионате Испании каталонский клуб побеждал 7:0 16 марта 2014 года – «Осасуну».
Сегодня, напомним, «Барса» выиграла у «Вальядолида» дома в рамках Ла Лиги со счетом 7:0.
Просто радуйтесь победам, но не стоит голословно что то говорить, а то сглазите)))
Сезон длинный, в конце и подведём итоги!
Всех поздравляю с победой ещё раз, верим в команду💪
Флик после 7-гола 😡
Статистика атакующих игроков при Флике:
Рафинья: 3 гола + 2 ассиста
Левандовски: 4 гола + 1 ассист
Ямаль: 1 гол + 4 ассиста
Ещё радует поведение игроков Барсы. Без истерик, ныряний, симуляций и споров с судьями.
Достойная банда с мужским характером
но когда сам Торрес , в касание , не стал покушаться на местную пернатую фауну и грызунов, соорудивших свои норки возле боковых стоек ворот -- тут уже всё -- ручьи потекли 😭
20 октябр. Барселона-Севилья.
23 октябр . Барселона-Бавария.
27 октябр. Реал Мадрид-Барселона.
Если (дай бог) не будет травм, станет одним из трёх лучших в мире.
Хотя не исключено что и сейчас он таковым является.