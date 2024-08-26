Экс-форвард «Динамо» Терехин: «Карасев испортил игру с «Краснодаром». Если на Лаксальте не пенальти, то что? Опять отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит»

Олег Терехин раскритиковал судейство в матче «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

Бело-голубые уступили краснодарцам в 6-м туре Мир .

«Отличная получилась игра, которую своим судейством испортил . Если это не пенальти на , то тогда что? Интересно, какое оправдание в этот раз придумают ему и ВАР.

В очередной раз отобрали очки у команды, которая могла подвинуть « » с первого места», – сказал бывший форвард московского клуба.

Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло