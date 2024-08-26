Экс-форвард «Динамо» Терехин: «Карасев испортил игру с «Краснодаром». Если на Лаксальте не пенальти, то что? Опять отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит»
Олег Терехин раскритиковал судейство в матче «Динамо» – «Краснодар» (0:1).
Бело-голубые уступили краснодарцам в 6-м туре Мир РПЛ.
«Отличная получилась игра, которую своим судейством испортил Карасев. Если это не пенальти на Лаксальте, то тогда что? Интересно, какое оправдание в этот раз придумают ему и ВАР.
В очередной раз отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит» с первого места», – сказал бывший форвард московского клуба.
Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло
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Эпизод Черникова-Лаксальта – пенальти или нет?
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А часовню тоже он развалил?
Нытье бывших динамовцев уже порядком надоело
Спешу напомнить, что это уже новая методичка у страдальцев. Теперь Зенит не тащат в матчах Зенита, а убивают конкурентов в матчах этих самых конкурентов.
Это позорное нытьё особенно забавно смотрится на фоне не назначенного пенальти в ворота Локомотива на Осипенко во вчерашнем матче.
А вообще вырисовывается картина при которой Личка похоже не очень тренер для больших матчей.
Этот "весь Питер" сейчас с вами в одной комнате?
Я не видел ни одного сообщения от СБГ, в котором говорилось, что удаление не заслуженное.
Вы хоть иногда из своего манямирка заглядывайте в реальность.
А это называется "вас начали судить нормально".
Судья судил не очень, да, но в данном моменте он оценил готовность Лаксальта упасть и силу ,,захвата" защитника; иначе мы все будем одни пенальти смотреть, ибо таких ,,захватов" в штравных площадках в каждой игре( при угловых, штрафных и т.д.)- сотни!
Обидно динамовцам в 4-й раз подряд оплеухи получать от Краснодара, понимаю, но что поделаешь, надо лучше играть.
Динамо не сильнее Краснодара ни по классу игроков, ни по классу игры, ни психологически. Просто Краснодар сильнее, ибо откровенно голевых моментов он создал больше( несколько выходов один на один, удары с прекрасных позиций ИТ д.), чего у Динамо и меньше было( позиций для удара), а выходов на вратаря и вовсе не было.
Агкацев молодец, но это его работа, и товарищи рассчитывали на него, как и Динамо на Лещука, кто мог спокойно, без обвинений в свой адрес пропускать ещё 4-5 гола, но не пропустил. Вот кто герой матча, но отмечают Агкацева, но не говорят о подвигах Лещука!
В составе Динамо нет игроков, равных лидерам Краснодара, при всем уважении к Тюкавину( ещё сырой игрок) и остальным.
Приходится теперь, в оправдании ,,традиции" поражений прибегать к ,,спасительному" пенальти, якобы ,,по ошибке" не поставленному.
От Динамо не ожидал такого: команда симпатичная, играющая, но...
Тактически слабая, не меняющая тактику ,однообразная игра напоминает ,,пони, бегающего по кругу"( песенка из мульта).
Плохое управление и некая неискушенность в игре не дают на этом этапе обыгрывать команды уровня Краснодара; Динамо надо ещё рости и рости
Но, пока совершенно не чувствуется запаса прочности. Ди и откровенно везёт с лояльным судейством Москалёва, мог (и должен был) вчера пенальти ставить за фол на Осипенко, мог и в первом туре ставить в пользу Акрона.