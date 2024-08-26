Экс-форвард «Динамо» Терехин: «Карасев испортил игру с «Краснодаром». Если на Лаксальте не пенальти, то что? Опять отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Олег Терехин Сергей Карасев Краснодар Диего Лаксальт видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Олег Терехин раскритиковал судейство в матче «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

Бело-голубые уступили краснодарцам в 6-м туре Мир РПЛ

«Отличная получилась игра, которую своим судейством испортил Карасев. Если это не пенальти на Лаксальте, то тогда что? Интересно, какое оправдание в этот раз придумают ему и ВАР.

В очередной раз отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит» с первого места», – сказал бывший форвард московского клуба. 

Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло

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Эпизод Черникова-Лаксальта – пенальти или нет?
2349 голосов
Пенальти
88%
Динамо Москва
Не пенальти
12%
Краснодар

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65 комментариев
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И тут Зенит виноват.
А часовню тоже он развалил?
+54
-8
+46
А на Осипенко не дали пенальти и Локо подкинул Зенит.
+31
-3
+28
Ну да, Тюкавин 4 момента запорол, но виноват судья. В целом ещё чудом отсочили на 0:1 Динамо, у быков один Кордоба 4 должен быть класть, а были и другие моменты. Обделались, сидите не нойте, чемпионы. Краснодар к вам сутки ехал, и вы их не смогли укатать как Локо Ростов. Какие вам ещё условия для побед нужны, лузеры вечные???
+39
-11
+28
Ответ форест
И тут Зенит виноват. А часовню тоже он развалил?
Похоже, к "антиспартаковскому заговору Газпрома" может добавиться и "антидинамовский". В общем, при любой ошибке судьи будут плодиться "газпромовские заговоры" - против Пари НН, Химок, Урала... И только когда рефери в очередной раз не поставит пенальти в пользу Зенита, как, например, за попадание в далеко отставленную руку летящего в створ ворот мяча в матче с Оренбургом, это будет "бывает, ведь судьи и их ошибки - часть игры" :)
+30
-6
+24
Но у локомотива не отнимали очки.
Нытье бывших динамовцев уже порядком надоело
+23
0
+23
Ответ Николай Викторо
Какая то фигня происходит. И так смотреть не очень-то. Без Еврокубков. Фанайди ещё этот дурацкий. Так ещё и судьи чудят неподецки. Понятно 100летие и всё такое. Так отдайте же первое место зениту и сыграем остальным составом по-человечески.
Про то, что в матче Динамо Крылья в ворота москвичей не назначили пенку на Олейникове и про то, что в ворота Локомотива не назначили пенку на Осипенко мы, конечно же, умолчим
+13
-1
+12
Ну так Локомотив подвинул, в чем проблема?
+12
-1
+11
Ответ schwein
>В общем, при любой ошибке судьи будут плодиться "газпромовские заговоры" Спешу напомнить, что это уже новая методичка у страдальцев. Теперь Зенит не тащат в матчах Зенита, а убивают конкурентов в матчах этих самых конкурентов.
И при этом поддавливают сам Зенит в матчах Зенита, поскольку именно против Зенита регулярно совершается наибольшее количество судейских ошибок в РПЛ. Видимо, чтобы никто не догадался об этом заговоре... Какой хитрый и коварный план!
+8
0
+8
Ответ Циник Петербургский
Похоже, к "антиспартаковскому заговору Газпрома" может добавиться и "антидинамовский". В общем, при любой ошибке судьи будут плодиться "газпромовские заговоры" - против Пари НН, Химок, Урала... И только когда рефери в очередной раз не поставит пенальти в пользу Зенита, как, например, за попадание в далеко отставленную руку летящего в створ ворот мяча в матче с Оренбургом, это будет "бывает, ведь судьи и их ошибки - часть игры" :)
>В общем, при любой ошибке судьи будут плодиться "газпромовские заговоры"
Спешу напомнить, что это уже новая методичка у страдальцев. Теперь Зенит не тащат в матчах Зенита, а убивают конкурентов в матчах этих самых конкурентов.
+8
-1
+7
"В очередной раз отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит» с первого места"

Это позорное нытьё особенно забавно смотрится на фоне не назначенного пенальти в ворота Локомотива на Осипенко во вчерашнем матче.
+10
-3
+7
Больной человек
+7
-1
+6
Ответ Циник Петербургский
Похоже, к "антиспартаковскому заговору Газпрома" может добавиться и "антидинамовский". В общем, при любой ошибке судьи будут плодиться "газпромовские заговоры" - против Пари НН, Химок, Урала... И только когда рефери в очередной раз не поставит пенальти в пользу Зенита, как, например, за попадание в далеко отставленную руку летящего в створ ворот мяча в матче с Оренбургом, это будет "бывает, ведь судьи и их ошибки - часть игры" :)
Прям как карп вчера прокомментировал непоставленный пенальти в ворота локо: "ну да, бывает, это же москлев". Тьфу, противно просто
+7
-1
+6
Осталось 2449
+6
-1
+5
Ответ Циник Петербургский
И при этом поддавливают сам Зенит в матчах Зенита, поскольку именно против Зенита регулярно совершается наибольшее количество судейских ошибок в РПЛ. Видимо, чтобы никто не догадался об этом заговоре... Какой хитрый и коварный план!
Достаточно вспомнить недавний очный матч Зенита с Динамо и высосанный судьей пенальти. Лишь бы спасти Динамо. Тогда где был этот бездарный "правдоруб", бывший форвард московского клуба Терёхин?
+5
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+5
Мда, такие выдуманные пенальти только в ворота Зенита ставят. Обычно в матчах с Гно.
+4
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+3
Динамо — это подобие ссыкливого хулигана. Одна из самых грязных команд по игре, но при этом неискоренимые симулянты. Отвратительное зрелище!
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+3
Карася на мыло...
+4
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+3
Я не профи конечно, но не увидел пенальти на Лаксальте. Может и хотелось бы, ничья для Спартака в плюс, но вот не увидел и все.
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Локо дали подвинуть, а Динамо нет. Логика.
А вообще вырисовывается картина при которой Личка похоже не очень тренер для больших матчей.
+4
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+2
Ответ Игорь Вашкевич
Именно,весь Питер воет из за того что Эраковича показали 2 жк за 2 фола на ЖК,это считается ошибкой судьи против Зенита,остальные ошибки такие же?
>весь Питер воет из за того что Эраковича показали 2 жк
Этот "весь Питер" сейчас с вами в одной комнате?
Я не видел ни одного сообщения от СБГ, в котором говорилось, что удаление не заслуженное.
Вы хоть иногда из своего манямирка заглядывайте в реальность.
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Ответ Bernie
Заговор не ПРОТИВ кого то. Заговор ЗА кого-то. В угоду одного клуба , проще говоря
Дайте угадаю. Видимо, это один тушинский клуб, который массово кормил своих игроков допингом (например, бромантаном) и с тех пор "не админресурсом" избегает расследования? И за это тот тушинский клуб не обыгрывает Зенит в чемпионате уже несколько лет... Какой коварный Газпром!
+3
-1
+2
Ответ Циник Петербургский
И при этом поддавливают сам Зенит в матчах Зенита, поскольку именно против Зенита регулярно совершается наибольшее количество судейских ошибок в РПЛ. Видимо, чтобы никто не догадался об этом заговоре... Какой хитрый и коварный план!
>против Зенита регулярно совершается наибольшее количество судейских ошибок в РПЛ
А это называется "вас начали судить нормально".
+5
-3
+2
а Зенит то тут причем? У нерезиновой ку-ку не бо-бо?
+2
0
+2
Ответ schwein
>весь Питер воет из за того что Эраковича показали 2 жк Этот "весь Питер" сейчас с вами в одной комнате? Я не видел ни одного сообщения от СБГ, в котором говорилось, что удаление не заслуженное. Вы хоть иногда из своего манямирка заглядывайте в реальность.
А я видел очень много сообщений из стана болельщиков Зенита,что судья помогал Спартаку и поэтому удалил Эраковича,так что это вы сидите в своем уютном манямирке и смотрите на мир через голубые очки
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А я вот считаю, что Лаксальт рисовал пенальти, которого не было.
Судья судил не очень, да, но в данном моменте он оценил готовность Лаксальта упасть и силу ,,захвата" защитника; иначе мы все будем одни пенальти смотреть, ибо таких ,,захватов" в штравных площадках в каждой игре( при угловых, штрафных и т.д.)- сотни!
Обидно динамовцам в 4-й раз подряд оплеухи получать от Краснодара, понимаю, но что поделаешь, надо лучше играть.
Динамо не сильнее Краснодара ни по классу игроков, ни по классу игры, ни психологически. Просто Краснодар сильнее, ибо откровенно голевых моментов он создал больше( несколько выходов один на один, удары с прекрасных позиций ИТ д.), чего у Динамо и меньше было( позиций для удара), а выходов на вратаря и вовсе не было.
Агкацев молодец, но это его работа, и товарищи рассчитывали на него, как и Динамо на Лещука, кто мог спокойно, без обвинений в свой адрес пропускать ещё 4-5 гола, но не пропустил. Вот кто герой матча, но отмечают Агкацева, но не говорят о подвигах Лещука!
В составе Динамо нет игроков, равных лидерам Краснодара, при всем уважении к Тюкавину( ещё сырой игрок) и остальным.
Приходится теперь, в оправдании ,,традиции" поражений прибегать к ,,спасительному" пенальти, якобы ,,по ошибке" не поставленному.
От Динамо не ожидал такого: команда симпатичная, играющая, но...
Тактически слабая, не меняющая тактику ,однообразная игра напоминает ,,пони, бегающего по кругу"( песенка из мульта).
Плохое управление и некая неискушенность в игре не дают на этом этапе обыгрывать команды уровня Краснодара; Динамо надо ещё рости и рости
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+1
Локомотиву спасибо за эмоции.
Но, пока совершенно не чувствуется запаса прочности. Ди и откровенно везёт с лояльным судейством Москалёва, мог (и должен был) вчера пенальти ставить за фол на Осипенко, мог и в первом туре ставить в пользу Акрона.
+4
-3
+1
Ответ trav
Но у локомотива не отнимали очки. Нытье бывших динамовцев уже порядком надоело
Локомотиву, похоже, судьи уже 4 очка подарили
+1
0
+1
Ответ блокад блокадыч
Про то, что в матче Динамо Крылья в ворота москвичей не назначили пенку на Олейникове и про то, что в ворота Локомотива не назначили пенку на Осипенко мы, конечно же, умолчим
Вот зачем Вы фактами ломаете людям их хрустальный выдуманный мир? Злой прямолинейный человек!! :)
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Ответ Klester
Осталось 2449
Требую уточнения, в пабликах пишут про 2448
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Ответ Владимир Мягков_1116338831
уже давно понятно Карасев газпромовский судья. давно слежу за ним. в матчах Зенита очень часто результативные ошибки совершал в пользу газовых, потому его и сделали лучшим судьей. А Динамо давно пора наложить запрет на свои матчи судейство этого арбитра под угрозой снятия с чемпионата
Вот бы Амелин вас всё время судил, правда же?
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