Экс-вратарь «Динамо» Сметанин о Карасеве: «Судейство на очень низком уровне – и это так называемый «лучший» судья России. Как можно не дать пенальти на Лаксальте? В моменте с Луневым даже нет карточки»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Андрей Сметанин Андрей Лунев Диего Лаксальт Джон Кордоба Александр Черников Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Сметанин подвел итоги матча «Динамо» с «Краснодаром» (0:1).

Голкипер бело-голубых Андрей Лунев был заменен на 77-й минуте матча после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук. 

В концовке матча защитник «Динамо» Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной площади гостей. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил.

«Игра классная, накал борьбы – топ. А судейство на очень низком уровне. И это от так называемого «лучшего» судьи России. Как можно не дать пенальти на Лаксальте?! А перед этим защитник «Краснодара» укладывает того же Лаксальта на газон – чистая блокировка и вторая желтая!

То ли предвзятость, то ли низкая квалификация. Не говоря уже о моменте с Луневым. Кордоба травмирует вратаря – нет даже карточки. С Карасевым все понятно», – сказал бывший голкипер «Динамо».

Лаксальт о падении в штрафной «Краснодара»: «Чистый пенальти. Пересмотрите момент»

Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только очень заинтересованный в результате судья мог не увидеть здесь пенальти
+27
-8
+19
Ответ trav
Потому что Лаксальт начал как заправский дайвер падать заранее - Карасёв красавчик
А Лунёв сам подставил лицо для сотрясения, верно?
+16
-4
+12
Карасев распиаренный фрик.
+12
-2
+10
Карасев всегда предвзято судит ДИНАМО! Это не первый случай когда Карасев влияет на результат игры! Сметанин прав на Лаксальте было допущены два нарушения которые повлияли на результат игры!
+5
-1
+4
Преступные ошибки как скрепа
+5
-2
+3
Карасев давно продал душу дьяволу.
+3
0
+3
Ответ trav
Потому что Лаксальт начал как заправский дайвер падать заранее - Карасёв красавчик
Черников поддерживал его от возможного падения?А у Карасева умные волосы покинули глупую голову?
+5
-2
+3
Ответ Евгений Синицын
А Лунёв сам подставил лицо для сотрясения, верно?
игровой эпизод - форвард и вратарь идут на мяч
+8
-6
+2
карасева надо на полиграфе проверить
+1
0
+1
Ответ chalkidis nikolai
Всё уже привыкли к судейским ошибкам и уже откровенные убийства команд не вызывают особогг резонанса. Вопрос в другом-почему ни одна команду которую так судят, не ушла с поля?
Наверное потому что тогда играть в Экселе будут, потому что некомпетентно 99.99% судейского корпуса?)))
+1
0
+1
Ответ Стас Вор
Дьявол носит Dukoff.
Dukoff носит Prada
+1
0
+1
Ответ chalkidis nikolai
Всё уже привыкли к судейским ошибкам и уже откровенные убийства команд не вызывают особогг резонанса. Вопрос в другом-почему ни одна команду которую так судят, не ушла с поля?
Потому что бюджет сосать хочется.
0
0
0
Ответ Владислав88
Потому что бюджет сосать хочется.
Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина : Бюджет, так бюджет.
0
0
0
Ответ Анатолий Смирнов
Карасев давно продал душу дьяволу.
Дьявол носит Dukoff.
0
0
0
Ответ Лурц
Dukoff носит Prada
Дьявол,Dukoff,Prada = три сапога пара.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий