Экс-вратарь «Динамо» Сметанин о Карасеве: «Судейство на очень низком уровне – и это так называемый «лучший» судья России. Как можно не дать пенальти на Лаксальте? В моменте с Луневым даже нет карточки»

Андрей Сметанин подвел итоги матча «Динамо» с «Краснодаром» (0:1).

Голкипер бело-голубых был заменен на 77-й минуте матча после удара коленом в голову от форварда гостей . Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук.

В концовке матча защитник «Динамо» оказался на газоне после борьбы с в штрафной площади гостей. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил.

«Игра классная, накал борьбы – топ. А судейство на очень низком уровне. И это от так называемого «лучшего» судьи России. Как можно не дать пенальти на Лаксальте?! А перед этим защитник « » укладывает того же Лаксальта на газон – чистая блокировка и вторая желтая!

То ли предвзятость, то ли низкая квалификация. Не говоря уже о моменте с Луневым. Кордоба травмирует вратаря – нет даже карточки. С Карасевым все понятно», – сказал бывший голкипер «Динамо».

Лаксальт о падении в штрафной «Краснодара»: «Чистый пенальти. Пересмотрите момент»

Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»