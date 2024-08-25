Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло

У «Краснодара» третья победа подряд.

«Краснодар» в Москве обыграл «Динамо» (1:0) и не дал москвичам выйти на первое место в Мир РПЛ. Единственный гол у Жоао Виктора благодаря рикошету, а самый обсуждаемый момент – судейский.

К этому моменту «Краснодар» вел уже час игрового времени, на 85-й минуте Диего Лаксальт входил в штрафную, его преследовал Александр Черников.

Краснодарский полузащитник не успевал догнать и боролся с помощью рук. Он тормознул соперника вот таким движением.

Судьи на поле во главе с Сергеем Карасевым не отреагировали, ВАР Сергея Иванова не вмешался – эпизод заиграли, без пенальти. Лаксальт уверен , что нарушение чистое.

Экс-судья Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф», считает, что основания для 11-метрового были: Черников и подтолкнул, и тянул за руку. Он обращает внимание, что это не обоюдная борьба руками, что могло бы поменять ситуацию, Лаксальт руки не использовал.

Синяев допускает, что решение не давать пенальти связано с рекомендациями по борьба в штрафной, но склоняется к тому, что это скорее 11-метровый. Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин согласен, что это нарушение: «Посмотрите на намерения Черникова. Он двумя руками держит Лаксальта и сваливает, его не интересовал мяч. Диего падает в такт того, как его держат . Он уже вырвался вперед, Черников его одернул и начал держать», – сказал он на «Матч ТВ».

Но в игре пенальти не было, все остальное вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев потащил и сыграл на ноль.

В концовке, кстати, возник еще один протокольный вопрос: почему краснодарцы сделали шесть замен, ведь у «Динамо» пять.

Оказалось, дело в замене из-за подозрений на черепно-мозговую травму у вратаря «Динамо» Андрея Лунева. После столкновения с Джоном Кордобой вместо него вышел Игорь Лещук, а так как соперник получил право на замену, которая не идет в счет пяти стандартных, соответствующих слот появился и у «Краснодара» – Мурад Мусаев воспользовался и сменил в итоге больше половины состава, а Марцел Личка – нет.

У «Краснодара» после трех ничьих, из-за которых старт казался провальным, уже третья победа подряд.

А «Динамо», наоборот, за три последних тура выиграло только раз – а обоим конкурентам по чемпионской гонке прошлого сезона в течение двух недель проиграло, были ведь 0:1 от «Зенита» с незабитым пенальти.

У динамовцев был шанс выйти на первое место, воспользоваться второй подряд ничьей «Зенита», в отличие от «Локомотива», не получилось. Теперь они вровень с «Краснодаром».

В следующем туре у «Динамо» выезд к «Оренбургу», а после паузы на сборные матчи с «Ахматом» дома и «Спартаком» в гостях.

«Краснодар» будет пробовать продление победный серии против «Локомотива» на выезде, затем команду Мурада Мусаева ждут домашний «Ростов» и выездной «Акрон».

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Алексей Филиппов