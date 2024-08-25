Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Сергей Лапочкин Диего Лаксальт видеоповторы Матч ТВ Александр Черников Футбол

Сергей Лапочкин заявил, что в моменте с падением Диего Лаксальта был пенальти.

На 87‑й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1) защитник бело-голубых оказался на газоне после борьбы с Александром Черников в штрафной «быков». Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.

Изображение: скриншот трансляции «Матч ТВ»

«Я говорю, что это пенальти. Посмотрите на намерения Черникова. Он двумя руками держит Лаксальта и сваливает, его не интересовал мяч. Диего падает в такт того, как его держат.

Он уже вырвался вперед, Черников его одернул и начал держать. На скорости многого не надо. Для меня это пенальти», – сказал бывший арбитр ФИФА.

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73 комментария
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Карась нехороший человек.....
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+49
Пендаль явный. Но когда Динамо судит Карасев, то уже привычно видеть как он много чего «не видит»
+51
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+44
Это правда. И виноват не ВАР, а Карасев. ВАР, возможно, не мог в такой ситуации звать арбитра, потому что судья видел этот эпизод и оценил его так, как оценил. Если бы поставил - никто бы и слова не сказал. Но нам Геничи-Черданцевы и Ко. продолжат рассказывать, что Карасев это космический уровень судейства.
ПС: что там по 6 замен Красндара?
+47
-8
+39
Ответ ЦЕС
Ну нет там контакта на пенальти. Если это пенальти то в каждой игре можно найти такие касания и ставить на точку! Ну хорош, футбол же не балет.
Футболист убегает,его хватают двумя руками,это не пенальти?там даже борьбы не было между игроками
+24
-3
+21
По Луневу интересно, ну опасная игра-это минимум , плюс нанес травму
+18
0
+18
Ты не получал перевод от Галицкого поэтому для тебя это пенальти, а для Карасева нет)
+25
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+16
Ответ SMART789
Комментарий удален пользователем
Нууу, борьба руками - это немножко другая борьба и к футболу отношения не имеет 🤷🏻‍♂️
+12
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Меня интересует другой момент. Назовите хоть одну причину, почему это не красная, ибо: 1) Кордоба мог остановиться, так как Лунёв был первее на мяче(это видно даже не вооружённым глазом)
2) нанесение травмы(носившее намеренный характер скорее всего)
+16
-4
+12
Даже не понял, почему пенальти не назначили. Было бы интересно послушать объяснение судей принимавших решение
+12
-1
+11
Ответ asemo89
Да это чистая симуляция. Ласкальт сам падал и наваливался на Черникова. Даже на скриншоте видно, что Черников его придержал, когда тот уже во всю был в падении, парил в воздухе, завалившись на бок. Какой там может быть пенальти? Там жёлтую за симуляцию можно давать при желании.
Где логика? Если Лаксальт падает зачем его держать двумя руками? Чистейший пеналь. Но Карасёв всё худшее берёт из Европы там плохо судят и он старается.
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+8
Ответ TheDustman
Ну, кое у кого юбилей. Так что конкурентов притормозить никогда нелишне. Тем более судил ручной карасик, который завсегда заказ аккуратно выполнит.
Это про левый пенальти в ворота Зенита в очной встрече (за грудь Барриоса)? Или про неназначенный пенальти в ворота Динамо в матче с КС (за фол на Олейникове)?
+12
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+8
Ответ Dr. Heisenberg
Это правда. И виноват не ВАР, а Карасев. ВАР, возможно, не мог в такой ситуации звать арбитра, потому что судья видел этот эпизод и оценил его так, как оценил. Если бы поставил - никто бы и слова не сказал. Но нам Геничи-Черданцевы и Ко. продолжат рассказывать, что Карасев это космический уровень судейства. ПС: что там по 6 замен Красндара?
"ВАР не мог в такой ситуации звать арбитра, потому что судья видел этот эпизод и оценил его так, как оценил"
- нет, в данном случае это так не работает. ВАР не позвали Карасева только потому, что не увидели там пенальти. ВАР может звать судью в случае явной ошибки. Пропущенный пенальти это явная ошибка. Возможно, вы сравниваете с ситуацией, когда случается фол вне штрафной и судья даёт ЖК, вместо полагающейся КК - вот тут ваша формулировка "ВАР не мог звать арбитра" подходит, т.к. обычно, за некоторыми исключениями, желтая карточка вместо красной это не явная ошибка.
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Хоть я и симпатизировал Краснодару, но очень удивился, что это не пенальти.
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Скриншот топовый.
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100% точка!
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Ответ Андрей Парчинский
Карась нехороший человек.....
Редиска
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Ответ Jovana Jovii
Лаксальт слишком рано принялся заваливаться, ещё во время касания начал падать, его ещё тянуть не начали, а положили руку. То что тянули - это 100%, но Диего слишком рано решил упасть.
Даже если он взлетал или падал -неважно если его руку схватили, повисли и начали тянуть это пенальти
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Опять - все видят пенальти, а судья на поле нет.
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Ответ Хызыр
Лаксальта тоже не интересовал мяч, он начал заваливаться сразу же как ощутил руки Черникова
А он должен был вырвать руку с помощью броска Черникова через бедро что ли?
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Ответ ramoncarlos
Что там кстати про 6 замен у Краснодара слышно?
Так за Лунева +1 замену Динамо и +1 Краснодару
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Ответ ИВ
Он падать начал заранее. Не пенальти
На скриншоте видно, что он стоит на ногах, а Чернов двумя руками тянего игрока Динамо! Пенальти 100%!
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Давно пора судью поставить на середину поля за бровкой и чтобы свистел по команде в наушнике от ИИ ,который в доли секунд оценивает ситуацию с 20 камер и выносит правильное решение.
+5
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+5
Точка 100%, Черников был ужасен... (болельщик Краснодара) :))
+6
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+4
Ответ nick-basil
Опять - все видят пенальти, а судья на поле нет.
"Все" - это те, кто очень хотел увидеть ?
+4
-1
+3
Ответ Dr. Heisenberg
Это правда. И виноват не ВАР, а Карасев. ВАР, возможно, не мог в такой ситуации звать арбитра, потому что судья видел этот эпизод и оценил его так, как оценил. Если бы поставил - никто бы и слова не сказал. Но нам Геничи-Черданцевы и Ко. продолжат рассказывать, что Карасев это космический уровень судейства. ПС: что там по 6 замен Красндара?
6я замена была из-за травмы и замены Лунева, регламент позволяет.
+3
0
+3
Ответ asemo89
Да это чистая симуляция. Ласкальт сам падал и наваливался на Черникова. Даже на скриншоте видно, что Черников его придержал, когда тот уже во всю был в падении, парил в воздухе, завалившись на бок. Какой там может быть пенальти? Там жёлтую за симуляцию можно давать при желании.
На скриншоте видно....сходи к окулисту! Видно, что 100% пенальти
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+2
Ответ Андрей Парчинский
Карась нехороший человек.....
Забавный коммент на фоне того, что когда поставили мешкова на зенит спартак, то мясные ныли и просили карася)
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+2
Если бы поставили пенку было бы меньше вопроса к Карасю. Это очень хорошо характеризует его решение.
+3
-1
+2
Ответ ЦЕС
Ну нет там контакта на пенальти. Если это пенальти то в каждой игре можно найти такие касания и ставить на точку! Ну хорош, футбол же не балет.
Двумя руками дёрнуть за руку соперника, это не пенальти?
+2
0
+2
Ответ ЦЕС
Ну нет там контакта на пенальти. Если это пенальти то в каждой игре можно найти такие касания и ставить на точку! Ну хорош, футбол же не балет.
Чистый пенальти!
+1
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