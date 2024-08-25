Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»

Сергей Лапочкин заявил, что в моменте с падением Диего Лаксальта был пенальти.

На 87‑й минуте матча 6-го тура Мир между « » и « » (0:1) защитник бело-голубых оказался на газоне после борьбы с в штрафной «быков». Главный арбитр встречи не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.

Изображение: скриншот трансляции «Матч ТВ»

«Я говорю, что это пенальти. Посмотрите на намерения Черникова. Он двумя руками держит Лаксальта и сваливает, его не интересовал мяч. Диего падает в такт того, как его держат.

Он уже вырвался вперед, Черников его одернул и начал держать. На скорости многого не надо. Для меня это пенальти», – сказал бывший арбитр ФИФА.