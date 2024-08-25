Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»
Сергей Лапочкин заявил, что в моменте с падением Диего Лаксальта был пенальти.
На 87‑й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1) защитник бело-голубых оказался на газоне после борьбы с Александром Черников в штрафной «быков». Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.
Изображение: скриншот трансляции «Матч ТВ»
«Я говорю, что это пенальти. Посмотрите на намерения Черникова. Он двумя руками держит Лаксальта и сваливает, его не интересовал мяч. Диего падает в такт того, как его держат.
Он уже вырвался вперед, Черников его одернул и начал держать. На скорости многого не надо. Для меня это пенальти», – сказал бывший арбитр ФИФА.
ПС: что там по 6 замен Красндара?
2) нанесение травмы(носившее намеренный характер скорее всего)
- нет, в данном случае это так не работает. ВАР не позвали Карасева только потому, что не увидели там пенальти. ВАР может звать судью в случае явной ошибки. Пропущенный пенальти это явная ошибка. Возможно, вы сравниваете с ситуацией, когда случается фол вне штрафной и судья даёт ЖК, вместо полагающейся КК - вот тут ваша формулировка "ВАР не мог звать арбитра" подходит, т.к. обычно, за некоторыми исключениями, желтая карточка вместо красной это не явная ошибка.