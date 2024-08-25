Личка о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Диего сказал, что опередил соперника, и тот схватил его за плечо. Судей оценит комиссия и пресса, «Динамо» должно было забивать раньше»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Диего Лаксальт видеоповторы Матч ТВ Александр Черников Марцел Личка Футбол

Марцел Личка оценил эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной «Краснодара».

В концовке матча 6-го тура Мир РПЛ защитник «Динамо» оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной площади гостей. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0.

– Момент с падением Лаксальта. Был пенальти?

– Спросил у него, был ли пенальти, потому что плохо видно с моего ракурса. Диего сказал, что он опередил соперника, и игрок «Краснодара» схватил его за плечо и завалил назад. Судья не пошел смотреть ВАР.

Не хочу искать оправдания. Мы должны были забить моменты раньше. Судей оценит их комиссия и пресса, – сказал главный тренер «Динамо».

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14 комментариев
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Мужик!
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Респект! Интересно, что Карпин скажет после Локо...
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Карасев намеренно не поставил чистый пенальти на Ласкальте, поскольку даже не удосужился просмотреть повтор. зачем тогда VAR?
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Личка: -Если что, будете с чехами разговаривать, #####!
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Личка молодец👍 Без нытья и обвинений! Достойно!
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Ответ Leonid Lobzhanidze
Карасев намеренно не поставил чистый пенальти на Ласкальте, поскольку даже не удосужился просмотреть повтор. зачем тогда VAR?
Шёл шестой год применения ВАР.
Но до сих пор ещё не все были в курсе, что главный судья не может смотреть повтор, пока его не позовут.
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Силенок не хватило победить Краснодар.
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Диска просто красавец! Медленно, но верно карабкается на верх, не обращая внимания на судейство
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При Личке перестал забивать Тюкавин , перестали играть как умеют Гладышев , Макаров , Скопинцев , Фомин .чего ещё от него ждать ?
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по Макарову и Фомину согласен, Гладышев частично, на замену сойдёт,но не основным. Скопинцева можно перевести в полузащиту. второй год мы начинаем сезон без усиления, минус Бувачу. на замену выйти уже не кому. Стыдно за такую селекцию. ещё пара травм, и будем двойкой играть.
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Ответ Андрей Кобранов
При Личке перестал забивать Тюкавин , перестали играть как умеют Гладышев , Макаров , Скопинцев , Фомин .чего ещё от него ждать ?
а при ком весь прошлый сезон Тюкавин забивал?
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