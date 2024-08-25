Личка о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Диего сказал, что опередил соперника, и тот схватил его за плечо. Судей оценит комиссия и пресса, «Динамо» должно было забивать раньше»

Марцел Личка оценил эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной «Краснодара».

В концовке матча 6-го тура Мир защитник «Динамо» оказался на газоне после борьбы с в штрафной площади гостей. Главный арбитр встречи не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. Матч завершился победой « » со счетом 1:0.

– Момент с падением Лаксальта. Был пенальти?

– Спросил у него, был ли пенальти, потому что плохо видно с моего ракурса. Диего сказал, что он опередил соперника, и игрок «Краснодара» схватил его за плечо и завалил назад. Судья не пошел смотреть ВАР.

Не хочу искать оправдания. Мы должны были забить моменты раньше. Судей оценит их комиссия и пресса, – сказал главный тренер «Динамо».

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