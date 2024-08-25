Личка о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Диего сказал, что опередил соперника, и тот схватил его за плечо. Судей оценит комиссия и пресса, «Динамо» должно было забивать раньше»
Марцел Личка оценил эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной «Краснодара».
В концовке матча 6-го тура Мир РПЛ защитник «Динамо» оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной площади гостей. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0.
– Момент с падением Лаксальта. Был пенальти?
– Спросил у него, был ли пенальти, потому что плохо видно с моего ракурса. Диего сказал, что он опередил соперника, и игрок «Краснодара» схватил его за плечо и завалил назад. Судья не пошел смотреть ВАР.
Не хочу искать оправдания. Мы должны были забить моменты раньше. Судей оценит их комиссия и пресса, – сказал главный тренер «Динамо».
Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло
Но до сих пор ещё не все были в курсе, что главный судья не может смотреть повтор, пока его не позовут.