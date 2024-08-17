ЭСК поддержала решения судей по фолам Карраскаля и Сперцяна, «Спартак» купил Абену, «Зенит» продал Коваленко, «МЮ» стартовал в АПЛ с победы, Перейра подерется с Раунтри на UFC 307 и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. ЭСК решила, что Иванов правильно не удалил Карраскаля за фол на Венделе, а Москалев верно не показал красную Сперцяну, нанесшему травму Роше. У ЦСКА решение комиссии вызвало вопросы.

2. «Спартак» купил у «Ференцвароша» защитника Абену. Новичок заявил, что надеется на чемпионство в этом году.

3. «Зенит» продал Коваленко «Оренбургу» и отдал Дркушича в аренду «Црвене Звезде».

4. «Манчестер Юнайтед» начал чемпионат Англии с победы благодаря голу дебютанта Зиркзе на 87-й минуте.

5. Мирра Андреева вышла в 1/4 финала в Цинциннати, обыграв Паолини (3:6, 6:3, 6:2), и теперь у нее четыре победы над игроками из первой десятки в сезоне-2024. Алькарас уступил Монфису, Рублев победил Накашиму, Зверев одолел Каррено-Бусту.

6. Титульный бой между Перейрой и Раунтри возглавит UFC 307. Экс-чемпиона Джамала Хилла это неприятно удивило.

7. О дате реванша между Усиком и Фьюри объявлено официально. Поединок состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

8. В КХЛ может появиться новый участник – клуб из Сербии.

9. Раскрыты новые детали нападения на отца Ямаля: преступники молча атаковали мужчину на парковке, куда позвали «помириться». Мунир Насрауи получил три ножевых ранения – лезвие прошло «в нескольких миллиметрах» от жизненно важных органов.

10. «ПСЖ» начал сезон с победы над «Гавром» Кузяева (4:1), а «Бавария» нанесла «Ульму» из 2-й лиги крупное поражение в Кубке Германии – 4:0.

Цитаты дня

Загитова о дипломной работе: «Хорошо называется. По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода»

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»

Руководитель клуба АПЛ о снятии с «Ман Сити» 70-80 очков: «Это гарантирует сезон в Чемпионшипе»

Иван Просветов: «Русский человек должен жить на своей родной земле. В Америке скучаешь по нашему менталитету»

Татьяна Тарасова: «Россия – более спортивная страна, чем США»

Игорь Акинфеев: «В жизни не поставлю себя в один ряд с Яшиным или Дасаевым. Хорошая карьера, но чтобы залезть туда, к легендам – никогда!»

Зарема про Абену: «Спартак» скупает неликвид из «Ференцвароша» – просто санитары футбола! Отдать «гастарбайтеру» из Суринама за 1 млн номер многолетнего капитана – мегаподло»

14 комментариев
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Спортс, сделайте пост про Волгоград, годами высокая посещаемость, в независимости от лиг, лучик света какой-то в нашем футболе. Вчера в будний день 22 тыс на Ротор - Балтика. В топе среди всех команд, включая РПЛ, по посещаемости в сезоне. И это не эффект нового стадиона, а традиции. Может какие спонсоры обратят внимание.
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Мне просто интересно, существует ли на свете какая-то хрень, какую бы не оправдало ЭСК?
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Ответ ##save Volgograd WC2018
Спортс, сделайте пост про Волгоград, годами высокая посещаемость, в независимости от лиг, лучик света какой-то в нашем футболе. Вчера в будний день 22 тыс на Ротор - Балтика. В топе среди всех команд, включая РПЛ, по посещаемости в сезоне. И это не эффект нового стадиона, а традиции. Может какие спонсоры обратят внимание.
Да они даже о вчерашней игре не упомянули. Хотя, это была игра в лучшей лиге мира
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Сперцяна нужно в каждой игре удалять с поля.
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Ответ Александр Дроздов
Они существуют для того чтобы оправдывать арбитров. Чтобы у людей ни в коем разе не возникла мысль, что произошло что-то несправедливое. Такое невозможно в нашем обществе. Все счастливы и все радуются победам Зенита. А ты почему не радуешься? И вообще смуту какую-то наводишь. Радуйся, радуйся.
Да просто я хочу смотреть - футбол, а не состязание костоломов!
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+2
Ответ justbored
Эх, нет в футболе петроградских ветеранов, некому письма в администрацию писать.
ветераны ска, могут и турецкому султану письмо написать. зря их недооцениваешь.
+1
0
+1
Ответ Александр Жердин
Мне просто интересно, существует ли на свете какая-то хрень, какую бы не оправдало ЭСК?
Они существуют для того чтобы оправдывать арбитров. Чтобы у людей ни в коем разе не возникла мысль, что произошло что-то несправедливое. Такое невозможно в нашем обществе. Все счастливы и все радуются победам Зенита. А ты почему не радуешься?
И вообще смуту какую-то наводишь. Радуйся, радуйся.
+4
-3
+1
Эх, нет в футболе петроградских ветеранов, некому письма в администрацию писать.
+3
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А какой такой фол Сперцяна? Фола не было, нарушение не зафиксировано, карточек нет. Оговорочка по Фрейду, артисты эстрады.
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Ответ ##save Volgograd WC2018
Спортс, сделайте пост про Волгоград, годами высокая посещаемость, в независимости от лиг, лучик света какой-то в нашем футболе. Вчера в будний день 22 тыс на Ротор - Балтика. В топе среди всех команд, включая РПЛ, по посещаемости в сезоне. И это не эффект нового стадиона, а традиции. Может какие спонсоры обратят внимание.
Да и сама игра была увлекательнее многих матчей РПЛ.
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Ответ Александр Жердин
Мне просто интересно, существует ли на свете какая-то хрень, какую бы не оправдало ЭСК?
Если однажды какого-нибудь зенитовца судья не удалит за фол, как у Карраскаля или Сперцяна, то, думаю, это будет тот самый случай и ЭСК арбитра не оправдает.

P.S. Пора привыкать к тому, как работает знаменитый "газпромовский админресурс" ;)
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