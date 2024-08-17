ЭСК поддержала решения судей по фолам Карраскаля и Сперцяна, «Спартак» купил Абену, «Зенит» продал Коваленко, «МЮ» стартовал в АПЛ с победы, Перейра подерется с Раунтри на UFC 307 и другие новости

1. ЭСК решила, что Иванов правильно не удалил Карраскаля за фол на Венделе, а Москалев верно не показал красную Сперцяну, нанесшему травму Роше. У ЦСКА решение комиссии вызвало вопросы.

2. «Спартак» купил у «Ференцвароша» защитника Абену. Новичок заявил, что надеется на чемпионство в этом году.

3. «Зенит» продал Коваленко «Оренбургу» и отдал Дркушича в аренду «Црвене Звезде».

4. «Манчестер Юнайтед» начал чемпионат Англии с победы благодаря голу дебютанта Зиркзе на 87-й минуте.

5. Мирра Андреева вышла в 1/4 финала в Цинциннати, обыграв Паолини (3:6, 6:3, 6:2), и теперь у нее четыре победы над игроками из первой десятки в сезоне-2024. Алькарас уступил Монфису, Рублев победил Накашиму, Зверев одолел Каррено-Бусту.

6. Титульный бой между Перейрой и Раунтри возглавит UFC 307. Экс-чемпиона Джамала Хилла это неприятно удивило.

7. О дате реванша между Усиком и Фьюри объявлено официально. Поединок состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

8. В КХЛ может появиться новый участник – клуб из Сербии.

9. Раскрыты новые детали нападения на отца Ямаля: преступники молча атаковали мужчину на парковке, куда позвали «помириться». Мунир Насрауи получил три ножевых ранения – лезвие прошло «в нескольких миллиметрах» от жизненно важных органов.

10. «ПСЖ» начал сезон с победы над «Гавром» Кузяева (4:1), а «Бавария» нанесла «Ульму» из 2-й лиги крупное поражение в Кубке Германии – 4:0.

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Игорь Акинфеев: «В жизни не поставлю себя в один ряд с Яшиным или Дасаевым. Хорошая карьера, но чтобы залезть туда, к легендам – никогда!»

Зарема про Абену: «Спартак» скупает неликвид из «Ференцвароша» – просто санитары футбола! Отдать «гастарбайтеру» из Суринама за 1 млн номер многолетнего капитана – мегаподло»