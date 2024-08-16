Официально: реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря
Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря.
Поединок пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль эш-Шейх.
Первая встреча между боксерами прошла в ночь на 19 мая. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.
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