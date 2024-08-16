Официально: реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря.

Поединок пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль эш-Шейх.

Первая встреча между боксерами прошла в ночь на 19 мая. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.

Фьюри − о реванше с Усиком: «Я добился в боксе всего, но впервые мне предстоит закрыть поражение»

Усик после победы над Фьюри: больше не абсолют, вызвал Конора, снялся в кино со «Скалой»

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Было бы круто, если бы, действительно, в эту дату бой и состоялся. Без каких-либо переносов (как это очень часто бывает, в последнее время).
+16
-1
+15
Надеюсь, Усик опять наваляет цыганскому королю
+27
-18
+9
А неофициально послезавтра в шашлычной
+5
-1
+4
Это мы смотрим👍
Первый бой оправдал все ожидания!
+4
0
+4
Усик против Бородача.
0
0
0
Как провести юбилей я знаю)
0
0
0
Бой Легенд.
0
0
0
Почему так много времени дают на восстановление? бой идёт до 15м
0
0
0
А что там по бою бтр бивол... Меньше двух месяцев Ни какой конкретики .. Где прессуют анонсы
0
0
0
Турки крутой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий