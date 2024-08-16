Напавшие на отца Ямаля позвали его на парковку, чтобы «помириться» после ссоры. Мужчину стали избивать и трижды ранили ножом, не говоря ни слова
Стали известны подробности нападения на отца Ламина Ямаля.
Напомним, Мунира Насрауи, отца вингера «Барселоны», трижды ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро, состояние мужчины оценивается как стабильное. По обвинению в покушении на убийство арестованы трое мужчин и еще один причастный к нападению.
Как пишет La Vanguardia со ссылкой на протокол полиции, причиной конфликта стало то, что во время прогулки Насрауи облил водой с балкона ребенок. Мужчина возмутился, после чего у него возник конфликт с отцом, дедушкой и сводным братом мальчика. В ходе ссоры завязалась потасовка, в результате чего в ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Впоследствии Насрауи заявил о намерении подать заявление в правоохранительные органы.
Спустя примерно шесть часов после этого инцидента трое вышеупомянутых родственников мальчика плюс еще один человек разыскали отца Ямаля и предложили встретиться на парковке, сказав, что хотят «помириться». Однако преступники пришли на встречу вооруженными и, не говоря ни слова, окружили Насрауи и атаковали, пиная ногами и нанося удары ножом.
Одно из ранений пришлось в область легкого, из-за чего возник пневмоторакс, еще два – в брюшную полость. К тому же пострадавший быстро истекал кровью.
Отмечается, что Насрауи удалось спастись благодаря тому, что в момент нападения рядом с местом происшествия находился его друг, живущий по соседству.
Сообщается, что лезвие ножа прошло «в нескольких миллиметрах» от жизненно важных органов – хирургическое вмешательство не потребовалось. Нападавшие предстанут перед судом в ближайшее время.
"Мы не можем указать этническую принадлежность членов этой банды, но можем отметить, что они предпочитают свободный крой одежды и музыку в стиле рэп"...
P.S. Не исключаю, что у журналиста и выпускающего редактора после этого могли возникнуть проблемы. Но это только мои догадки. Во всяком случае, больше я таких словесных пассажей в европейских СМИ не встречал.
Ми тожэ будим адни
Кстати. Вспомнилось одно любопытное исследование примерно на эту тему. Карло Чиполла
"Фундаментальные законы человеческой глупости". Если не читали, то рекомендую.
ты 1 приходи мирицца и мы одни тоже придём ))))
Надо бы обратно зарегаться в твиттере. А то я в какой-то момент, лет 5 назад или около того, его снес нафиг :)