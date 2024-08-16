Напавшие на отца Ямаля позвали его на парковку, чтобы «помириться» после ссоры. Мужчину стали избивать и трижды ранили ножом, не говоря ни слова

Стали известны подробности нападения на отца Ламина Ямаля.

Напомним, Мунира Насрауи, отца вингера «Барселоны», трижды ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро, состояние мужчины оценивается как стабильное. По обвинению в покушении на убийство арестованы трое мужчин и еще один причастный к нападению.

Как пишет La Vanguardia со ссылкой на протокол полиции, причиной конфликта стало то, что во время прогулки Насрауи облил водой с балкона ребенок. Мужчина возмутился, после чего у него возник конфликт с отцом, дедушкой и сводным братом мальчика. В ходе ссоры завязалась потасовка, в результате чего в ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Впоследствии Насрауи заявил о намерении подать заявление в правоохранительные органы.

Спустя примерно шесть часов после этого инцидента трое вышеупомянутых родственников мальчика плюс еще один человек разыскали отца и предложили встретиться на парковке, сказав, что хотят «помириться». Однако преступники пришли на встречу вооруженными и, не говоря ни слова, окружили Насрауи и атаковали, пиная ногами и нанося удары ножом.

Одно из ранений пришлось в область легкого, из-за чего возник пневмоторакс, еще два – в брюшную полость. К тому же пострадавший быстро истекал кровью.

Отмечается, что Насрауи удалось спастись благодаря тому, что в момент нападения рядом с местом происшествия находился его друг, живущий по соседству.

Сообщается, что лезвие ножа прошло «в нескольких миллиметрах» от жизненно важных органов – хирургическое вмешательство не потребовалось. Нападавшие предстанут перед судом в ближайшее время.