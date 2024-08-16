Напавшие на отца Ямаля позвали его на парковку, чтобы «помириться» после ссоры. Мужчину стали избивать и трижды ранили ножом, не говоря ни слова

Теги Барселона Ла Лига происшествия Ламин Ямаль Футбол

Стали известны подробности нападения на отца Ламина Ямаля.

Напомним, Мунира Насрауи, отца вингера «Барселоны», трижды ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро, состояние мужчины оценивается как стабильное. По обвинению в покушении на убийство арестованы трое мужчин и еще один причастный к нападению.

Как пишет La Vanguardia со ссылкой на протокол полиции, причиной конфликта стало то, что во время прогулки Насрауи облил водой с балкона ребенок. Мужчина возмутился, после чего у него возник конфликт с отцом, дедушкой и сводным братом мальчика. В ходе ссоры завязалась потасовка, в результате чего в ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Впоследствии Насрауи заявил о намерении подать заявление в правоохранительные органы.

Спустя примерно шесть часов после этого инцидента трое вышеупомянутых родственников мальчика плюс еще один человек разыскали отца Ямаля и предложили встретиться на парковке, сказав, что хотят «помириться». Однако преступники пришли на встречу вооруженными и, не говоря ни слова, окружили Насрауи и атаковали, пиная ногами и нанося удары ножом.

Одно из ранений пришлось в область легкого, из-за чего возник пневмоторакс, еще два – в брюшную полость. К тому же пострадавший быстро истекал кровью.

Отмечается, что Насрауи удалось спастись благодаря тому, что в момент нападения рядом с местом происшествия находился его друг, живущий по соседству.

Сообщается, что лезвие ножа прошло «в нескольких миллиметрах» от жизненно важных органов – хирургическое вмешательство не потребовалось. Нападавшие предстанут перед судом в ближайшее время.

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53 комментария
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Крысиный поступок. Здоровья отцу Ямаля.
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ещё и малолетнего ублюдка, который водой обливается, надо сдать в органы опеки. на органы.
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Ты приходи один.. Неужели отец Ямаля не знал о таком?
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Адын прихады. И мы адны придём.
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ты приходи один - и мы одни придём...
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Интересно было бы узнать этническую принадлежность этого криминального семейства. Тут вот какое дело... Я живу в ЕС. И уже привык к тому, что в криминальных сводках некоторых (подозреваю даже, что большинства, но не проверял) стран ЕС не указывают этническую принадлежность преступников при освещении подобных инцидентов в СМИ. Лишь однажды мне попалась интересная ремарка в одной статье, освещавшей поимку молодежной банды, на счету которой был ряд ограблений и пара покушений на убийство. Звучало это примерно так:
"Мы не можем указать этническую принадлежность членов этой банды, но можем отметить, что они предпочитают свободный крой одежды и музыку в стиле рэп"...

P.S. Не исключаю, что у журналиста и выпускающего редактора после этого могли возникнуть проблемы. Но это только мои догадки. Во всяком случае, больше я таких словесных пассажей в европейских СМИ не встречал.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Судя по видосам, там какие-то марокканцы были)
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Дата регистрации - сегодня. Я этот комментарий видел вчера слово в слово. У тебя в профиле самый ранний несколькими минутами ранее. Из чего делаются вполне однозначные выводы.
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Барселона сейчас, с их марокканцами один из самых криминальных городов в Испании.
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Прихади адин
Ми тожэ будим адни
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Не понял сейчас. Представители другой религии никогда ни на кого не нападают что ли? Может поцетное соотношение посчитаем???
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Ответ Костя Паркер
Просто посмотрите фотки бати ямаля в соцсетях, и поймете что он многолетний дебил который сам нарвался.
Какой вывод мы должны сделать, глядя на твое фото?
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Так помирились в итоге?
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Приходи один, мы тоже одни придем
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Совсем какая-то наивность, помириться позвали
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Ответ Пирс Морган
Немыслимо, что у людей в голове. Про наводнение давно уже понятно.
Тут согласен.

Кстати. Вспомнилось одно любопытное исследование примерно на эту тему. Карло Чиполла
"Фундаментальные законы человеческой глупости". Если не читали, то рекомендую.
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Ответ Костя Паркер
https://imgur.com/VPdtmlj думаешь так может выглядеть адекватный человек?
Вполне. Теперь давай твои фотки заценим)
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Ответ Бегемотик
Ты приходи один.. Неужели отец Ямаля не знал о таком?
И нож не бери, у нас свои есть.
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они сказали :
ты 1 приходи мирицца и мы одни тоже придём ))))
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Ответ Вячеслав Новиков
Совсем какая-то наивность, помириться позвали
На парковке. За гаражами
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Ответ Oliver Kromwel
Судя по видосам, там какие-то марокканцы были)
Напали на своего же
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Ответ Циник Петербургский
Тут согласен. Кстати. Вспомнилось одно любопытное исследование примерно на эту тему. Карло Чиполла "Фундаментальные законы человеческой глупости". Если не читали, то рекомендую.
О, спасибо, похожую литературу читал, но именно до этой книги всё руки не доходили, взгляну 👍
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Ответ Пирс Морган
Вот нашел новость, там приложено видео с твиттера, этническая принадлежность тоже видна: https://www.euronews.com/my-europe/2024/08/15/lamine-yamals-father-stabbed-after-fight-in-car-park-in-catalonia
Ясно, спасибо. В общем, я не удивлен.

Надо бы обратно зарегаться в твиттере. А то я в какой-то момент, лет 5 назад или около того, его снес нафиг :)
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Ответ Костя Паркер
https://imgur.com/VPdtmlj думаешь так может выглядеть адекватный человек?
Видно же, что мелкий сутенер или торговец кокосом. Сказки про "воду с балкона" это для полиции.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Видно же, что мелкий сутенер или торговец кокосом. Сказки про "воду с балкона" это для полиции.
А ты видимо у него кокос приобретал или девочку, раз всё знаешь, так поделись информацией в полицию
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Ответ Пирс Морган
Дикари в 21 веке, вообще немыслимо
Ты о ком?
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Ответ Пирс Морган
Дикари в 21 веке, вообще немыслимо
Чего тут немыслимого? Евросоюз наводнили этими людьми умышленно. Причем начали это делать достаточно давно. И это печально. Как минимум, для меня, гражданина и жителя ЕС, и моих друзей и знакомых, также проживающих в Европе.
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Дикари в 21 веке, вообще немыслимо
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Офигеть.
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