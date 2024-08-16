Татьяна Тарасова: «Россия – более спортивная страна, чем США. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом»
Татьяна Тарасова считает Россию более спортивной страной, чем США.
«В США платный спорт, но не могу сказать, что в России он сейчас бесплатный. Может быть, цена разная, но и зарплаты у родителей отличаются. У нас тоже сейчас спорт стоит немножко денег.
Считаю, это нормально, потому что надо с чего-то платить деньги тренерам для их профессии, потом еще надо арендовать стадион. Все стоит денег.
Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
В США в каждой школе по топовому спортивному залу, в каждом дворе по куче шикарных площадок. А у нас гнилые коробки с ржавыми оторванными кольцами ))))
Молодцы, чё сказать. Мы даже не рядом. У нас в целом культура досуга и развлечений в зачаточном состоянии. Из популярных - прополка огорода, просмотр сериалов да игра в танки на компутере. Стадионов и спортивных объектов, доступных населению, мало. А из пропаганды спорта - только реклама мерзких ставок
Видел когда-нибудь в России 5к зрителей на любом соревновании университетских команд? Хотя бы 500 человек на игре школьников/старшеклассников?
Может Тарасова права именно про средний уровень физической подготовки - у среднестатистического русского он выше чем у американца. Но с точки зрения количества людей вовлеченных в спортивную индустрию — мы настолько далеко позади, что иногда бывает стыдно.
У нас команды ПРЕМЬЕР ЛИГИ по самому просматриваемому виду спорта в стране могут не собрать на стадионе 1000 человек 🤦. Хожу на «Химки» с 2008 и глобально это норма. А это высшая лига! А если брать гранды — как частно ты видишь полные стадионы кроме как на дерби?
Ситуация запущена, как исправлять не понятно, а мы все кричим про «спортивную страну». Хотя при этом никто не отменяет факта, что по количеству талантливых парней для любого вида спорта у нас на 146млн найдутся не меньше, чем у них на 350. Но это ситуация из разряда «не благодаря, а вопреки». Грустно, но факт.
Они там все дурные, считают какую-то ожидаемую продолжительность жизни, она у них 79,46 года, у нас 73,34 года, и совершенно не парятся относительно количества мастеров спорта - ходят старики, играют себе в гольф в силу второго юношеского разряда, радуют Тарасову своим низким уровнем спортивной подготовки