Татьяна Тарасова: «Россия – более спортивная страна, чем США. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом»

Татьяна Тарасова считает Россию более спортивной страной, чем США.

«В США платный спорт, но не могу сказать, что в России он сейчас бесплатный. Может быть, цена разная, но и зарплаты у родителей отличаются. У нас тоже сейчас спорт стоит немножко денег.

Считаю, это нормально, потому что надо с чего-то платить деньги тренерам для их профессии, потом еще надо арендовать стадион. Все стоит денег.

Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.