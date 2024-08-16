Татьяна Тарасова: «Россия – более спортивная страна, чем США. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает Россию более спортивной страной, чем США.

«В США платный спорт, но не могу сказать, что в России он сейчас бесплатный. Может быть, цена разная, но и зарплаты у родителей отличаются. У нас тоже сейчас спорт стоит немножко денег.

Считаю, это нормально, потому что надо с чего-то платить деньги тренерам для их профессии, потом еще надо арендовать стадион. Все стоит денег.

Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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70 комментариев
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Бред) там университетский спорт выше чем наш профессиональный . увы...
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Здесь Тарасова несёт откровенную чушь для несведуюших. Ни один марафон в России не соберет столько граждан как в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго. На этом точка.
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Ответ kikalisters1488
Бред) там университетский спорт выше чем наш профессиональный . увы...
В США на игры университетских команд по баскетболу и бейсболу собираются десятки тысяч зрителей, в России самый популярный спорт это футбол, даже некоторые клубы РПЛ собирают менее 5-8 тысяч. В США большинство взрослого населения начинают день с пробежки, в России этим занимается 1-2 из сотни.
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Опять эти провинциальные комплексы...
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Тат в курсе сколько там народу собирает не то что студенческие а даже школьные соревнования? А инфраструктура? Да та же Ефимова чегот не вылазила из американских бассейнов
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В кампусах куча бесплатных баскетбольных площадок и теннисных кортов абсолютно бесплатно
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Тарасова как обычно несёт дичь.
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Оно и видно ))))
В США в каждой школе по топовому спортивному залу, в каждом дворе по куче шикарных площадок. А у нас гнилые коробки с ржавыми оторванными кольцами ))))
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Немножко? Сколько родителям нужно вложиться в ребёнка в ФК, пока он не достигнет уровня сборной?
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Ответ rom-alexandr
Полная ветка диванных спортсменов, которые с пивным животом авторитетно заявляют, что в сша везде классные спортзалы и можно бегать по улицам, даже в гетто, хехехе.
очередной турбопатриот на зарплате.. про гендеров забыл рассказать и про индейские резервации. Почему никто не бегает на турники в резервацию!!!
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она одну ерунду за другой высерает. То открытие олимпиады норм, то уровень спорта выше, мда.
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Пусть Виктора Кравченко посмотрит про спорт тут и там, особенно про университеты и сколько там людей ходит на стадионы. Смешная.
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не знаю как в США, но у нас банально некуда на пробежку с турниками выйти. Раньше были школьные стадионы, но в последние несколько лет их все обнесли забором и закрыли доступ всем кроме учеников.
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Ответ scorp19
Оно и видно )))) В США в каждой школе по топовому спортивному залу, в каждом дворе по куче шикарных площадок. А у нас гнилые коробки с ржавыми оторванными кольцами ))))
Если вообще они есть
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А зачем у нее вообще это спросили?
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Ключевое слово "кажется"
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В штатах спорт - это огромный шоубизнес. Есть спортивные зрелища на каждый вкус: гонки, хоккеи, гольфы… да даже куча разных соревнований типа распилки бревен на скорость или гонок на квадроциклах по грязи. На любое редкое хобби найдутся соревнования. Ютуб кишит миллионами разных роликов.
Молодцы, чё сказать. Мы даже не рядом. У нас в целом культура досуга и развлечений в зачаточном состоянии. Из популярных - прополка огорода, просмотр сериалов да игра в танки на компутере. Стадионов и спортивных объектов, доступных населению, мало. А из пропаганды спорта - только реклама мерзких ставок
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К сожалению Тарасова живёт в другой реальности
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Ответ kpe_k
Комментарий скрыт
Ты вообще его комментарий читал? Он говорит про то, что даже на студенческий (второстепенный по отношению к профессиональному) народ реально ходит, а у нас на юниоров/студентов/любителей и тд ходят ну в лучшем случае три калеки и родственники играющий. И все!

Видел когда-нибудь в России 5к зрителей на любом соревновании университетских команд? Хотя бы 500 человек на игре школьников/старшеклассников?

Может Тарасова права именно про средний уровень физической подготовки - у среднестатистического русского он выше чем у американца. Но с точки зрения количества людей вовлеченных в спортивную индустрию — мы настолько далеко позади, что иногда бывает стыдно.

У нас команды ПРЕМЬЕР ЛИГИ по самому просматриваемому виду спорта в стране могут не собрать на стадионе 1000 человек 🤦. Хожу на «Химки» с 2008 и глобально это норма. А это высшая лига! А если брать гранды — как частно ты видишь полные стадионы кроме как на дерби?

Ситуация запущена, как исправлять не понятно, а мы все кричим про «спортивную страну». Хотя при этом никто не отменяет факта, что по количеству талантливых парней для любого вида спорта у нас на 146млн найдутся не меньше, чем у них на 350. Но это ситуация из разряда «не благодаря, а вопреки». Грустно, но факт.
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Это она видимо "не в курсе" про американские школьные,университетские и прочие разнообразные лиги!!
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Ответ scorp19
Оно и видно )))) В США в каждой школе по топовому спортивному залу, в каждом дворе по куче шикарных площадок. А у нас гнилые коробки с ржавыми оторванными кольцами ))))
в Алтайском крае классический регулярный раздел в ежедневных новостях - где взять денег на ремонт разваливающейся школы, какие уж там еще спортзалы...
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Редкостная глупость. Вроде как в США жила, должна бы понимать. Или уровень и охват школьного, не говоря уж о студенческом, спорта с ее точки зрения ниже чем в России? Тогда это прям какие-то очки непонятные. Или она про детский профессиональный спорт? Тогда да, тут Россия впереди намного, в США его практически нет, а тот что есть, и впрямь, исключительно на частном финансировании. И ограниченное число детей-звёзд в отдельных видах в России и впрямь на потоке. Вот только средний уровень, если общее число занимающихся взять, в США выше даже не в разы, а просто на порядки.
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Только сегодня это в рюмочной обсуждали.
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откровенная ложь
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Опять старческий бред ...
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Ответ kpe_k
Комментарий скрыт
Да, очень много людей с лишним весом, однако подавляющее большинство это афроамериканцы, в основном женщины после 30. Я не буду говорить о сегодняшнем дне, уже лет 10 не был в США, но когда-то с удивлением наблюдал как в ресторане с безлимитной едой ( вход 10 $) наедаются до одурения сотни афроамериканцев. Белые туда не часто заходят.Стоят большие столы на манер фуршетных, бери что хочешь в любом количестве. Вот отсюда и лишние десятки фунтов.
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Ну почему не приводят остальные ее слова, она же обосновала свое мнение. Она так и сказала: "Среди моих знакомых в России более половины - заслуженные мастера спорта или хотя бы мастера спорта международного класса, а в США я ни одного даже жалкого кандидата в мастера не встречала!".

Они там все дурные, считают какую-то ожидаемую продолжительность жизни, она у них 79,46 года, у нас 73,34 года, и совершенно не парятся относительно количества мастеров спорта - ходят старики, играют себе в гольф в силу второго юношеского разряда, радуют Тарасову своим низким уровнем спортивной подготовки
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Ответ Katerina Sunny
Немножко? Сколько родителям нужно вложиться в ребёнка в ФК, пока он не достигнет уровня сборной?
ТАТ же сказала : НЕМНОЖКО. ей наверно неизвестно, что для начинающих фигуристоа у Тутберидзе занятия стоят 80тысяч в месяц по словам тренера Высотской. Это больше чем зарплата многих труженников.
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Ответ Stazzz
Опять эти провинциальные комплексы...
Самовнушение, может. Радоваться особо нечему, поэтому "Всё хорошо, всё в порядке, дыши глубоко".
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Там на игры команд в колледже по 100 тыс. собирается😂 Выше, да уж
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