Миенти Абена: «Спартак» – самый большой клуб, он должен быть лучшим в России. 11-й титул будет уже в этом сезоне, надеюсь. А в следующем – 12-й»

Миенти Абена высказался о переходе в «Спартак».

29-летний защитник перешел в московский клуб из « », подписав контракт на 2 года.

– Что ты знаешь о « »?

– Самый большой клуб, который чаще всех выигрывал чемпионат России – 10 раз. Надеюсь, уже в этом сезоне будет 11-й титул. А в следующем – 12-й. Потому что клуб точно заслуживает этого своими амбициями и возможностями. «Спартак» должен быть лучшим в России.

– Ты чемпион Словакии и Венгрии. Какие цели ставишь перед собой в России?

– Те же самые задачи. Хочу продолжить побеждать. По своей натуре мне важно бороться за что-то значимое. Тем более – если играю за большой клуб.

Хочу стать чемпионом и помочь команде сделаться сильнее, чем она была до этого, – сказал .