Миенти Абена: «Спартак» – самый большой клуб, он должен быть лучшим в России. 11-й титул будет уже в этом сезоне, надеюсь. А в следующем – 12-й»
Миенти Абена высказался о переходе в «Спартак».
29-летний защитник перешел в московский клуб из «Ференцвароша», подписав контракт на 2 года.
– Что ты знаешь о «Спартаке»?
– Самый большой клуб, который чаще всех выигрывал чемпионат России – 10 раз. Надеюсь, уже в этом сезоне будет 11-й титул. А в следующем – 12-й. Потому что клуб точно заслуживает этого своими амбициями и возможностями. «Спартак» должен быть лучшим в России.
– Ты чемпион Словакии и Венгрии. Какие цели ставишь перед собой в России?
– Те же самые задачи. Хочу продолжить побеждать. По своей натуре мне важно бороться за что-то значимое. Тем более – если играю за большой клуб.
Хочу стать чемпионом и помочь команде сделаться сильнее, чем она была до этого, – сказал Абена.
- Чё , как при Червиченко все начинается , очередной Люк Зоа или Кебе будут таскать курицу из столовой в номер
И бросать под кровать кости , а потом ночью по базе шаробахатся пугая персонал базы ?
Но знающие люди говорят , что в имении Селюка , негр ( экс- защитник) фамилии не выглворишь стоит на шлагбауме
Остальные , либо в цветниках , либо ещё чем то заняты...а почему и нет ?
...
Щас ,,братушка" из Спартака будет лепить помесь Ференцвароша с Црвеной Звездой
Вся беда в том , что я предан одной команде ..., за Газовый мешок - не , а коники с динамикой мне симпатичны
Заражение происходит борщом.