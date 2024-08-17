Миенти Абена: «Спартак» – самый большой клуб, он должен быть лучшим в России. 11-й титул будет уже в этом сезоне, надеюсь. А в следующем – 12-й»

Теги Спартак премьер-лига Россия Миенти Абена Футбол

Миенти Абена высказался о переходе в «Спартак».

29-летний защитник перешел в московский клуб из «Ференцвароша», подписав контракт на 2 года.

– Что ты знаешь о «Спартаке»?

– Самый большой клуб, который чаще всех выигрывал чемпионат России – 10 раз. Надеюсь, уже в этом сезоне будет 11-й титул. А в следующем – 12-й. Потому что клуб точно заслуживает этого своими амбициями и возможностями. «Спартак» должен быть лучшим в России.

– Ты чемпион Словакии и Венгрии. Какие цели ставишь перед собой в России?

– Те же самые задачи. Хочу продолжить побеждать. По своей натуре мне важно бороться за что-то значимое. Тем более – если играю за большой клуб.

Хочу стать чемпионом и помочь команде сделаться сильнее, чем она была до этого, – сказал Абена.

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38 комментариев
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О, борща ему прям с трапа самолета налили?
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Отдайте этому парню капитанскую повязку. Он готов)
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Где эту абену откопали? Станкович решил неликвидом закупиться? Челу почти 30, а он в Ференцвароше играет. Это о многом говорит.
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Ответ Nikitk@Torres
Ну да. В этом году будет 11-й раз, в следующем наверное 12-й. Но есть нюанс. Это про другую команду.
Переводчик затупил. Он же про места рассказывал. В этом году 11 место, в следующем 12-е.
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Ответ Serzhique
О, борща ему прям с трапа самолета налили?
В самолёте подавали 😆
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Давайте будем снисходительны к батмунге.. дали поесть.. борща (!).. он и рад и готов лепить..
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Ну да. В этом году будет 11-й раз, в следующем наверное 12-й. Но есть нюанс. Это про другую команду.
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Спартак- самый большой клуб, туда поместятся и суринамцы и старые бразильянцы, а вскоре и вьетнамцы, коста-риканцы, и прочие ференцварошиловцы
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"Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же лёгким, как переезд из Рыбинска в Ярославль."
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Уборщица в Тарасовке (имя изменено) Антонина Васильевна с огромным стажем :
- Чё , как при Червиченко все начинается , очередной Люк Зоа или Кебе будут таскать курицу из столовой в номер
И бросать под кровать кости , а потом ночью по базе шаробахатся пугая персонал базы ?
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жалок нынешний топ клуб 90х нет на вас Тихонова измельчали как вид ,сплошное презрение
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Надейся)
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Ответ ОттоДракула
Даже для рфпл это игрок низкого уровня.
Время покажет. Сколько шлака прошло через тот же Спартак.
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Ответ umnik3
Такие абены и должны играть в РПЛ.
Даже для рфпл это игрок низкого уровня.
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Одно чемпионство за последние 20 лет)) зато чаще всех выигрывал
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Ответ Dr. Bobondar
Спартак- самый большой клуб, туда поместятся и суринамцы и старые бразильянцы, а вскоре и вьетнамцы, коста-риканцы, и прочие ференцварошиловцы
Не знаю , кто там рулит ,
Но знающие люди говорят , что в имении Селюка , негр ( экс- защитник) фамилии не выглворишь стоит на шлагбауме
Остальные , либо в цветниках , либо ещё чем то заняты...а почему и нет ?
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Ответ Директор ФК Свисток
...больше всех выигрывал титул Чемпиона России? 10 раз.. столько же сколько и Зенит. )))
И......?.
...
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Ответ Recreated
Познакомьте Эбёну с Газпрёмом!
Скоро приедет в Питер и познакомится...
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Ответ Mukunku 64
Блин, мой родной клуб верен себе ... Кавенаги, Роша, Саенко, Кокорин, Тиль, Билялетдинов, Шюррле, Барриос, Овусу-Абейе, Майдана,Люк Зоа , Кебе ....столько этого шлака прошло всех не вспомнишь Щас ,,братушка" из Спартака будет лепить помесь Ференцвароша с Црвеной Звездой Вся беда в том , что я предан одной команде ..., за Газовый мешок - не , а коники с динамикой мне симпатичны
Шлак - ваша судьба!
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Похоже Такое заявление вписано в контракт)))
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Сдаётся мне это была ирония...))) негр то юмором...
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...больше всех выигрывал титул Чемпиона России? 10 раз.. столько же сколько и Зенит. )))
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Этому столику больше не наливать
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Да уж, один Барко эту команду не вытащит.
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Блин, мой родной клуб верен себе ... Кавенаги, Роша, Саенко, Кокорин, Тиль, Билялетдинов, Шюррле, Барриос, Овусу-Абейе, Майдана,Люк Зоа , Кебе ....столько этого шлака прошло всех не вспомнишь
Щас ,,братушка" из Спартака будет лепить помесь Ференцвароша с Црвеной Звездой
Вся беда в том , что я предан одной команде ..., за Газовый мешок - не , а коники с динамикой мне симпатичны
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С козырей зашёл!)
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Зохавал борщецу уже.
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Спартаковское руководство, конечно редкостное дно!
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Болезнь "Спартак-чемпион" -- это не лечится.
Заражение происходит борщом.
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