«Спартак» купил Абену у «Ференцвароша» за 1,5 млн евро. Контракт – на 2 года

«Спартак» объявил о трансфере Миенти Абены из «Ференцвароша».

Соглашение 29-летнего защитника с московским клубом рассчитано на 2 года. Абена будет выступать за « » под 14-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне Абена провел 17 игр в чемпионате Венгрии и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: spartak.com

«Спартак» заключит с Абеной контракт на 2 года и сможет расторгнуть после 1-го