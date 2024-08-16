«Спартак» купил Абену у «Ференцвароша» за 1,5 млн евро. Контракт – на 2 года

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Венгрия трансферы Ференцварош Миенти Абена Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Миенти Абены из «Ференцвароша».

Соглашение 29-летнего защитника с московским клубом рассчитано на 2 года. Абена будет выступать за «Спартак» под 14-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,5 млн евро. 

В прошлом сезоне Абена провел 17 игр в чемпионате Венгрии и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: spartak.com

«Спартак» заключит с Абеной контракт на 2 года и сможет расторгнуть после 1-го

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108 комментариев
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Очень сомнительный трансфер, как и Маркиньос.
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С такими трансферами, как Маркиньос и Абена, только возвращаться править и бросать перчатки Зениту.

И самое интересное, что деньги Лукойла позволяют брать игроков как минимум на хуже зенитовских бразилов
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Ответ Александр Дудов
Маркиньос норм. И на этого тоже посмотрим. Всяко не хуже наших доморощенных.
В чем он норм? Что за желание хвалить средних игроков? Тогда все игроки Воронежа, Махачкалы, Урала и так далее норм, толку от этого?
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пройдет год и все будут думать а нахрена были нужны Маркиньос и этот второй...а ответ знают все.Всего лишь процент тренеру
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Ответ S. A.
С такими трансферами, как Маркиньос и Абена, только возвращаться править и бросать перчатки Зениту. И самое интересное, что деньги Лукойла позволяют брать игроков как минимум на хуже зенитовских бразилов
Вряд ли кто-то здравомыслящий здесь понимает зачем набирать состав из 30 человек средних игроков, которые даже Локо не могут обойти если можно покупать таких как Барко за 14, я не говорю что он прям топ время покажет, но за него хотя бы понятно зачем столько заплатили а эти Абены и Маркиньосы на потеху вам. Сильнее ли Маркиньос за 5млн евро бесплатного Рифата?
Ох не знаю, хотя он должен быть сильнее иначе зачем он.
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Это какой то позор.
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Со Станковича спрос вдвойне теперь.
А Маслов опорник видимо вписывается в его игровую модель.
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на перспективу
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Испанский стыд.
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Осталось ещё Черчесова подписать.
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А может этот защитник лет через.... будет легенда Спартака. Не забывайте что из Суринама вышли Давидс, Клюйверт, Гуллит, Зеедорф, Райкаард.
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Ответ Старая школа
Испанский стыд.
Испанцы звонили и просили передать, что это не их, а суринамский
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Ответ ДядюнТоп
Спартак почти каждый сезон в топ 5, что за бабьи преувеличения)
Предел мечтаний. =)
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Ответ Владимир Шипицын
пройдет год и все будут думать а нахрена были нужны Маркиньос и этот второй...а ответ знают все.Всего лишь процент тренеру
Скорее всего не тренеру, а тем агентским группам влияния, которые как сеть окутали футбольный мир, допустим, что условием перехода тренера в Спартак было согласие с такими несколькими трансферами, тренеру нужно ЗП больше - он получает, агентам нужно подзаработать - они зарабатывают, остается понять, что хотел Лукойл когда соглашался на такие мутки, если мы закупимся до конца окна, то хрен с ним, главное, что игроков привезли, если нет, то…
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Что-то мне не греет душу такой второй «Ференцварош» от Станковича. И экзотика уже льётся через край.
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боссы Спартака, увидев, как круто играет Барко, решили, что если ещё парочку таких же классных игроков купить, то так и золото у Зенита увести можно будет - а это явно не входит в планы руководства Спартака

поэтому, вовремя спохватились и взяли игроков, которые не помешают команде не помешать Зениту в борьбе за золото
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вопросы даже не сербу, вопросы к руководству. Позор какой-то, приравняли себя к ференцварошу
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У Умярова появляется шанс на переход в Интер, если вдруг Станкович его когда-нибудь возглавит
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А может этот защитник лет через.... будет легенда Спартака. Не забывайте что из Суринама вышли Давидс, Клюйверт, Гуллит, Зеедорф, Райкаард.
Промес!)
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Ответ Владимир Шипицын
пройдет год и все будут думать а нахрена были нужны Маркиньос и этот второй...а ответ знают все.Всего лишь процент тренеру
А какой там % тренеру? Абена вообще за копейки обошёлся. 1,5 ляма по нынешним деньгам это вообще копейки.
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Наш спартачок, весь шлак собирает, который хотят сбагрить любые клубы в Европы и Африки. 😂
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Позор,это усреднение состава.А чем Парагваец не угодил,он и моложе и уже адаптировался.
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Станкович рискует . Если его визави не оправдают себя , сразу первой мишенью для прессы , ,,спецов ,, от футбола и фанов будет .
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Ференцварош постепенно заявляется в РПЛ.
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Это полная ответственность за такие трансферы за руководством, люди работают на вред клубу, им безразличен клуб, раз таких уровня игроков подписывают
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Наверное, мне кажется, что Станкович просто зарабатывает на этих трансферах. Да ну, на фиг. Ведь кажется...
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Решать конечно КБ,но растренированный бразилец-ветеран,Маркиньос по увиденному нулевой,теперь этот не молодой игрок+если продадут адаптированного Дуатре и после этого КБ не войдут в тройку то со Станковича спросят как с понимающего.
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Как же Станкович разводит Спартак, жесть!
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Ох не у добру это все. Чувствую уволят Станковича зимой.
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Тен Хаг: собирает Аякс в МЮ
Станкович: собирает Ференцварош в Спартаке
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