«Спартак» купил Абену у «Ференцвароша» за 1,5 млн евро. Контракт – на 2 года
«Спартак» объявил о трансфере Миенти Абены из «Ференцвароша».
Соглашение 29-летнего защитника с московским клубом рассчитано на 2 года. Абена будет выступать за «Спартак» под 14-м номером.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,5 млн евро.
В прошлом сезоне Абена провел 17 игр в чемпионате Венгрии и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: spartak.com
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И самое интересное, что деньги Лукойла позволяют брать игроков как минимум на хуже зенитовских бразилов
Ох не знаю, хотя он должен быть сильнее иначе зачем он.
А Маслов опорник видимо вписывается в его игровую модель.
поэтому, вовремя спохватились и взяли игроков, которые не помешают команде не помешать Зениту в борьбе за золото
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