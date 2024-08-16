ЭСК поддержала решение Москалева не удалять Сперцяна за фол на Роше в матче «Краснодар» – ЦСКА: «В контакте не было чрезмерной силы»

ЭСК поддержала решение судьи не удалять Эдуарда Сперцяна за фол на Виллиане Роше.

обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить эпизод на 40-й минуте матча с « » (1:2). Сперцян ударил шипами в ногу , в результате чего защитник московского клуба получил травму и не смог продолжить игру. Главный арбитр матча не показал полузащитнику «Краснодара» карточку.

«Судья правильно не удалил с поля на 40-й минуте матча.

Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил свое движение ногой по инерции после удара по мячу. Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Игрок «Краснодара» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника, при этом в контакте не было чрезмерной силы.

Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры, и, соответственно, у ВАР не было очевидных оснований для вмешательства в данную игровую ситуацию.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении комиссии.

Орлов о фоле Сперцяна на Роше: «Надо было красную давать, там вообще мяча не было. У судей свой взгляд, а у нас свой»

Корнеев о фоле Сперцяна на Роше: «Это была бы прямая красная в любом европейском чемпионате. Входишь в соперника шипами – может быть и перелом, что угодно»