ЭСК поддержала решение Москалева не удалять Сперцяна за фол на Роше в матче «Краснодар» – ЦСКА: «В контакте не было чрезмерной силы»
ЭСК поддержала решение судьи не удалять Эдуарда Сперцяна за фол на Виллиане Роше.
ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить эпизод на 40-й минуте матча с «Краснодаром» (1:2). Сперцян ударил шипами в ногу Роши, в результате чего защитник московского клуба получил травму и не смог продолжить игру. Главный арбитр матча Владимир Москалев не показал полузащитнику «Краснодара» карточку.
«Судья правильно не удалил с поля Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте матча.
Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил свое движение ногой по инерции после удара по мячу. Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Игрок «Краснодара» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника, при этом в контакте не было чрезмерной силы.
Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры, и, соответственно, у ВАР не было очевидных оснований для вмешательства в данную игровую ситуацию.
Большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении комиссии.
Орлов о фоле Сперцяна на Роше: «Надо было красную давать, там вообще мяча не было. У судей свой взгляд, а у нас свой»
Корнеев о фоле Сперцяна на Роше: «Это была бы прямая красная в любом европейском чемпионате. Входишь в соперника шипами – может быть и перелом, что угодно»
«при этом в контакте не было черезмерной силы», но Рошу почему-то заменили и потом наложили швы на место удара )
И сам же ЭСК пишет:
«Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил свое движение ногой по инерции после удара по мячу. Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный.»
Но он, почему-то, летел ей до конца и даже не пытался убрать - он была прямой.
Без шуток, игрок получает травму и причём видны последствия всем. Но у нас видимо, так бояться потерять арбитров на долгий срок из-за ошибок, что их будут по максимуму отмазывать. Что Иванова, что и Москалёва. И они будут судить в этом туое. Браво! Нет слов!
впрочем, никто не удивлен
Нечрезмерно безрассудные костоломы, ваш выход.