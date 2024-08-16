ЭСК поддержала решение Москалева не удалять Сперцяна за фол на Роше в матче «Краснодар» – ЦСКА: «В контакте не было чрезмерной силы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Владимир Москалев видеоповторы Виллиан да Силва Роша Эдуард Сперцян ЭСК РФС Футбол

ЭСК поддержала решение судьи не удалять Эдуарда Сперцяна за фол на Виллиане Роше.

ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить эпизод на 40-й минуте матча с «Краснодаром» (1:2). Сперцян ударил шипами в ногу Роши, в результате чего защитник московского клуба получил травму и не смог продолжить игру. Главный арбитр матча Владимир Москалев не показал полузащитнику «Краснодара» карточку.

«Судья правильно не удалил с поля Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте матча.

Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил свое движение ногой по инерции после удара по мячу. Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Игрок «Краснодара» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника, при этом в контакте не было чрезмерной силы.

Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры, и, соответственно, у ВАР не было очевидных оснований для вмешательства в данную игровую ситуацию. 

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении комиссии.

Орлов о фоле Сперцяна на Роше: «Надо было красную давать, там вообще мяча не было. У судей свой взгляд, а у нас свой»

Корнеев о фоле Сперцяна на Роше: «Это была бы прямая красная в любом европейском чемпионате. Входишь в соперника шипами – может быть и перелом, что угодно» 

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94 комментария
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В ЭСК сидят просто гении )))

«при этом в контакте не было черезмерной силы», но Рошу почему-то заменили и потом наложили швы на место удара )
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Я уж было хотел, после того как прочëл это, написать, что после этого они пикнули красным носом и были таковы. Но потом понял, что не хочу проявлять неуважение к профессии клоунов.
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Ответ Кирилл
В ЭСК сидят просто гении ))) «при этом в контакте не было черезмерной силы», но Рошу почему-то заменили и потом наложили швы на место удара )
Ну как же, ногу ведь не оторвали, значит не было чрезмерной силы. Всё верно))
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В контакте настолько не было чрезмерной силы, что у Роши 4 шва
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ну в принципе хорошая цена. Суёшь прямую ногу шипами вперёд и выносишь ключевого игрока соперника ценой жк.
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Ногу же не оторвал! Реально придурки! Тьфу!
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Ответ Миша Асеев
Комментарий скрыт
Как нога бегущего человека может быть статична? Вы пробовали думать, прежде чем писать? Даже сам Сперцян согласился, что это красная.
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+8
Ответ Миша Асеев
Комментарий скрыт
Это Роша виноват, получается, что получил травму ?)

И сам же ЭСК пишет:
«Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил свое движение ногой по инерции после удара по мячу. Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный.»
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Может пора прокуратуре заинтересоваться этой бандой в Эск и проверить их счета и на наличие запрещённых веществ. Думаю можно много интересного найти
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Ответ Миша Асеев
Комментарий скрыт
Если бы Сперцян пытался убрать ногу, видя, что ему не добраться до мяча сто процентов, и не летел бы прямой ногой до конца, то и этого момента не было бы.

Но он, почему-то, летел ей до конца и даже не пытался убрать - он была прямой.
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Никто другого и не ожидал. Всю шайку разогнать давно пора, как и всех судей, абсолютно всех.
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Ответ Иван Рыбаков
Я уж было хотел, после того как прочëл это, написать, что после этого они пикнули красным носом и были таковы. Но потом понял, что не хочу проявлять неуважение к профессии клоунов.
Там не нос, а пятачок. И не пикнули, а хрюкнули
+11
-4
+7
Кровь была, но не достаточно
+7
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+6
С…ки .
+7
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но интрига закручивается интереснее , даже они признали ,что жк тут должна быть , но пара Москалёв левников , будут дальше судить ЦСКА в ближайшем туре. То есть вообще , не отдают себе отчёта про судейство
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Когда убьют - приходите, добавили в ЭСК.
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Желание Роши травмироваться было настолько сильным, что удар Сперцяна не имел чрезвычайной силы в сравнении с стремлением Роши
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В общем дали зелëный свет грубиянам и костоломам под лозунгом "футбол не балет".
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игрок Краснодара , был раздосадованным на себя из-за того что не мог успеть к мячу , но из-за того что , прямой ногой себе он не мог ударить , он был вынужден "БЕЗ ЧЕРЕЗМЕРНОЙ СИЛЫ" прыгать в голень соперника
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Это прямая красная. Даже без просмотра.
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Вы серьёзно человеку чуть ногу не оторвали
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Своими решениями ЭСК дала добро на ломание ног! Больше всего мне нравится формулировка : "Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры"(С) Костоломы, вперёд! Настал ваш час! Таможня даёт ДОБРО.
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Хочется процитировать бывшего игрока ЦСКА и "Зенита" Владислава Радимова, но с одной поправкой: "в ЭСК сидят не очень компентеные люди."
Без шуток, игрок получает травму и причём видны последствия всем. Но у нас видимо, так бояться потерять арбитров на долгий срок из-за ошибок, что их будут по максимуму отмазывать. Что Иванова, что и Москалёва. И они будут судить в этом туое. Браво! Нет слов!
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И кто-то после этого считает, что судьи у нас в футболе разбираются в футболе? Накладка просто ставится прямой ногой, это не удар по ногам. И чтобы сломать ногу при этом сила не нужна. Нужно просто сменить всех этих профессионалов на дилетантов. Тогда будет прогресс.
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ЭСК поддерживает ЛГБТ получается. Срочно ОМОН в их офис!
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Ответ Александр Жердин
Своими решениями ЭСК дала добро на ломание ног! Больше всего мне нравится формулировка : "Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры"(С) Костоломы, вперёд! Настал ваш час! Таможня даёт ДОБРО.
в первую очередь ломаем ноги экс, левникову и москалеву, главное без чрезмерной силы, тогда это не нарушение УК
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ну это в мемы к продавливанию
впрочем, никто не удивлен
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ЭСК в абсолютном большинстве случаев будет поддерживать ... падающие штаны наших арбитров. Иначе судить будет некому, когда их придётся массово отстранять за их проколы и ляпы в каждом туре.
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Ответ Миша Асеев
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Это накладка и это нарушение. Причем грубое.
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Ответ Basist
Думаю это создаст прецедент... Все костоломы будут оправданы, все технари - грейте лавку, если хотите продолжать ходить на своих двоих.
Небольшое уточнение: технари - грейте лазарет.
Нечрезмерно безрассудные костоломы, ваш выход.
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