ЭСК РФС: Иванов правильно не удалил Карраскаля за фол на Венделе и верно назначил пенальти в ворота «Зенита» за руку Барриоса

ЭСК поддержал решение арбитра не удалять Хорхе Карраскаля.

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела эпизоды из матча четвертого тура Мир между и «Динамо» (1:0).

Петербургский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неудалением игрока « » на 47-й минуте матча и назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 84-й минуте матча.

1. Судья правильно не удалил с поля Хорхе Карраскаля на 47-й минуте матча.

«Действия данного игрока в единоборстве за мяч с большинство членов комиссии расценивает как безрассудные. У игрока была попытка бороться за мяч и он сыграл в него в единоборстве с соперником, у него не было высокой скорости и интенсивности, однако игрок «Динамо» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника при совершении подката подобным образом.

Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию ввиду отсутствия очевидных оснований для этого»

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» на 84-й минуте матча.

«Контакт мяча с рукой Вильмара Барриоса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемыми. Рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, промежуточное касание мяча с телом данного игрока, после которого мяч практически не изменил направление своего движения, расценивается комиссией как рикошет, а не игра в мяч со стороны защитника, который рисковал быть наказанным, отставляя руку в сторону полета мяча подобным образом.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию, ввиду отсутствия очевидных оснований для этого».

Дуглас о пенальти в матче с «Динамо»: «Не согласен. Если мяч сначала попадает в корпус, потом в руку – это не пенальти. Не знаю, как судья интерпретировал тот момент»

Игнатьев о пенальти «Динамо» в матче с «Зенитом»: «Я даже жене не могу объяснить, где рука, а где нет – такая путаница, что мучаются все. Не отрубишь же, когда прыгаешь и помогаешь телу взмыть за мячом»