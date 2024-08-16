ЭСК РФС: Иванов правильно не удалил Карраскаля за фол на Венделе и верно назначил пенальти в ворота «Зенита» за руку Барриоса

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Вильмар Барриос Хорхе Карраскаль Вендел ЭСК РФС Футбол

ЭСК поддержал решение арбитра не удалять Хорхе Карраскаля.

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела эпизоды из матча четвертого тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0).

Петербургский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неудалением игрока «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте матча и назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 84-й минуте матча.

1. Судья правильно не удалил с поля Хорхе Карраскаля на 47-й минуте матча.

«Действия данного игрока в единоборстве за мяч с Венделом большинство членов комиссии расценивает как безрассудные. У игрока была попытка бороться за мяч и он сыграл в него в единоборстве с соперником, у него не было высокой скорости и интенсивности, однако игрок «Динамо» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника при совершении подката подобным образом. 

Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию ввиду отсутствия очевидных оснований для этого»

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» на 84-й минуте матча.

«Контакт мяча с рукой Вильмара Барриоса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемыми. Рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, промежуточное касание мяча с телом данного игрока, после которого мяч практически не изменил направление своего движения, расценивается комиссией как рикошет, а не игра в мяч со стороны защитника, который рисковал быть наказанным, отставляя руку в сторону полета мяча подобным образом. 

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию, ввиду отсутствия очевидных оснований для этого».

Дуглас о пенальти в матче с «Динамо»: «Не согласен. Если мяч сначала попадает в корпус, потом в руку – это не пенальти. Не знаю, как судья интерпретировал тот момент»

Игнатьев о пенальти «Динамо» в матче с «Зенитом»: «Я даже жене не могу объяснить, где рука, а где нет – такая путаница, что мучаются все. Не отрубишь же, когда прыгаешь и помогаешь телу взмыть за мячом»

96 комментариев
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что и требовалось доказать, подгазпромовский админресурсный эск как всегда поддакивает зе… так, падажжи
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Ответ bellyashe
что и требовалось доказать, подгазпромовский админресурсный эск как всегда поддакивает зе… так, падажжи
Да все же понятно. Подгазмпромовский ЭСК не поддакивает Зениту, чтобы все подумали, что он не подгазпромовский.

Равно как подгазпромовские судьи ошибаются в пользу соперников Зенита, чтобы никто не догадался.

Двойка вам, мсье, по заговорологии. С вас 500 рублей на пивас, и жду на стриме на пересдачу.
Искренне ваш, Михаил Б.
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ЭСК в 99,99% случаев поддерживает решения арбитров.
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Короче классика, главное отмазать. В этом туре была оставлена неестественно, в следующем туре будет все правильно.
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Прошлый сезон , матч Зенит - Оренбург : рука Хотулёва отставлена дальше некуда, мяч шел в ворота... не пенальти
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Почему то я не удивлён, админресурс в действии🤔
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«Рука была неестественно отставлена» Видимо естественным положением является приклеенная к туловищу рука, ну мы ж все с вами ходим с руками по швам обычно) клоуны)
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Кто бы сомневался. Клоуны
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Ответ D-M
Нужно быть совсем неумытыми, чтобы жаловаться в ЭСК на 100-процентный пенальти и обычный игровой эпизод. Ну, вот судейские эксперты жалобщиков и умыли.
Зенит умыл на поле, Динамо - в кабинете. Каждому свое бггг
+11
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Ответ bellyashe
что и требовалось доказать, подгазпромовский админресурсный эск как всегда поддакивает зе… так, падажжи
Опередил
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Ответ D-M
впервые за 3 года)) Это грандиозный успех при в 3 раза большем бюджете и постоянной помощи админресурса
Видимо вы, как ваш главный фанат Степашин, не умеет считать. В сезоне 22/23 вас дважды в чемпионате обыграли 2:0 в гостях и 3:1 дома. Так что ни разу не получилось ваши три года. Печаль-беда.
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Ну по Карраскалю изначально было понятно что это не красная. А вот что там по Сперцяну.
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Ответ Игорь Горочкин
Комментарий скрыт
Про Рошу такое же напишешь?
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Официально. По*** на ВАР, судья может беспределить как угодно, его отмажут.
После прошлогоднего сезона, глупо удивляться, нам еще раз сказали, что судья превыше правил, совести и здравого смысла.

Смейтесь те, кому сейчас выгодно. Но не удивляйтесь, когда двойные стандарты обернут против вас.
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Они издеваются ?
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Кто-нибудь вообще понял, что они сказали по поводу игры рукой? Рикошет от тела в руку не пеналь по современным правилам, а тут вдруг резко всё поменялось.
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НИ НА ОДНОМ повторе не видно четко руки, арбитр вообще позади стоял, что он там видел?! Ну снова Зенит судьи тащат, чего уж там...
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Зачем отмазывать слабого судью Иванова?! Вот зачем?
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Зенит победил, а на мнение ЭСК фиалитово. Радимов был прав на 100%.
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Написали рикошет же и говорят специальная игра рукой.Они д0лбоебы?
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Печально то, что все эти решения не являются прецедентным правом. Если судья в аналогичной ситуации не назначит пенальти, то ЭСК скажет, что согласен с арбитром, ибо таково мнение большинства членов комиссии.
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Ни разу не удивлен позиции ЭСК. Последовательного судейства в этом сезоне можно не ждать, моменты будут трактоваться как угодно.
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ЭСК позор российского футбола
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Предсказуемо.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
ЭСК в 99,99% случаев поддерживает решения арбитров.
Не удивительно, в обычных судах тоже самое..
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Ответ mao17
Комментарий скрыт
Как Кукурелья. Или Прохин.
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С Карраскалем - хорошо, пусть так.

А вот с пенальти - очень интересно сравнить это с объяснениями того же ЭСК по поводу других пенальти. Например, первого в матче махачкалинцев с нижегородцами.
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Ответ Алексей Кузнецов
Тоже оправдали.
Видел. Ногу не оторвал и не сломал, значит всё норм)
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Ответ Вечно в бане
Да все же понятно. Подгазмпромовский ЭСК не поддакивает Зениту, чтобы все подумали, что он не подгазпромовский. Равно как подгазпромовские судьи ошибаются в пользу соперников Зенита, чтобы никто не догадался. Двойка вам, мсье, по заговорологии. С вас 500 рублей на пивас, и жду на стриме на пересдачу. Искренне ваш, Михаил Б.
В голосину с борзыкина
+5
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+2
Ок, проехали. Я на соседней ветке сразу написал, что отмажут Иванова.Ещё до публикации решения.Ожидаемо. Главное теперь чтобы судили по тем же лекалам.Любая рука ,не прижатая - пенальти.И не важно, рикошет от корпуса, хоть от собственной ноги И ещё, динамики, не плачьте, если унесут Караскаля или Тюкавина.Это теперь высокая планка единоборств. Я отнюдь не желаю им травмы( не дай бог), но это всего лишь ЖК
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