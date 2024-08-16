Загитова о названии дипломной работы: «Хорошо называется. По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода». Просто написала про свой опыт»
Алина Загитова назвала тему своей дипломной работы.
Летом олимпийская чемпионка по фигурному катанию окончила РАНХиГС. Она обучалась по программе «Продюсирование и культурная политика», защитив диплом на отлично.
«В этом году у меня были государственные экзамены и сдача дипломной работы. В коротком отпуске я, естественно, сидела и зубрила вопросы, зубрила билеты, писала диплом. В общем, отпуск у меня такой себе.
Как называется моя дипломная работа? (после паузы) Хорошо называется. У меня работа, естественно, по журналистике. По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода». Как раз таки я просто написала про свой опыт, поделилась им», – сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».
Хотя может мозоли на губах мешают запоминанию, в жизни Загитовой все может безызбежно случиться...
И как она растерялась (есть видео)
А вообще, она очень хочет в шоу бизнес.
Сказала, что ей нравится петь, и петь можно не голосом, а душой.
Ой, любит Алина быть в центре внимания, а как, не важно.
И, видимо, со школой фк всё!
Алина же умудрилась написать ее в коротком отпуске, параллельно зубря билеты к ГОСам.
Гений!
- хорошо называется🤣🤣🤣
- хорошо называется
Студенты и спустя 10 лет помнят тему диплома наизусь, если пишут и защищают сами. А, когда спустя 2 месяца, не можешь назвать тему, то тут все очевидно.
Журналистка😂
Жаль ее не спросили о том, какие у нее вопросы на госах были))
Но да, преподаватели ей рукоплескали и диплом она писала сама, верим))