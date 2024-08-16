Загитова о названии дипломной работы: «Хорошо называется. По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода». Просто написала про свой опыт»

Алина Загитова назвала тему своей дипломной работы.

Летом олимпийская чемпионка по фигурному катанию окончила РАНХиГС. Она обучалась по программе «Продюсирование и культурная политика», защитив диплом на отлично.

«В этом году у меня были государственные экзамены и сдача дипломной работы. В коротком отпуске я, естественно, сидела и зубрила вопросы, зубрила билеты, писала диплом. В общем, отпуск у меня такой себе.

Как называется моя дипломная работа? (после паузы) Хорошо называется. У меня работа, естественно, по журналистике. По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода». Как раз таки я просто написала про свой опыт, поделилась им», – сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».