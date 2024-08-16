Загитова о названии дипломной работы: «Хорошо называется. По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода». Просто написала про свой опыт»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова назвала тему своей дипломной работы.

Летом олимпийская чемпионка по фигурному катанию окончила РАНХиГС. Она обучалась по программе «Продюсирование и культурная политика», защитив диплом на отлично.

«В этом году у меня были государственные экзамены и сдача дипломной работы. В коротком отпуске я, естественно, сидела и зубрила вопросы, зубрила билеты, писала диплом. В общем, отпуск у меня такой себе.

Как называется моя дипломная работа? (после паузы) Хорошо называется. У меня работа, естественно, по журналистике. По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода». Как раз таки я просто написала про свой опыт, поделилась им», – сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».

62 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, это финиш конечно. Понятно, что писала не сама, понятно, что поставили ей оценку просто так. Но хотя бы тему то дипломной можно прочитать и чётко запомнить, чтобы так не позориться.
Хотя может мозоли на губах мешают запоминанию, в жизни Загитовой все может безызбежно случиться...
+71
-1
+70
Дипломная работа должна была называться "Путь из спорта в шоу бизнес: от мозолей на ногах до мозолей на губах"
+69
-3
+66
По-моему, журналистика на примере Ледникового периода. Что-то про кроманьонцев и неандертальцев
+55
-5
+50
"По-моему"через месяц после защиты - это сильно. Она хоть диплом свой видела? Я защищал дипломные работы 20 и 24 года назад, до сих пор помню названия и могу подробно рассказать, о чем они
+44
-3
+41
Ну тут комментировать нечего, только безудержный смех.)
+37
-2
+35
Как препод могу сказать, очень простой критерий: как бы сложно ни называлась студенческая работа, если ее писал сам студент - он знает ее название наизусть даже спустя год или два после защиты, а некоторые и на всю жизнь. А если не помнит сразу - значит не он ее писал
+41
-7
+34
по-моему, журналистика. по-моему, я там училась. по-моему, дали диплом.
+28
0
+28
Классно ее подловили ведущие на радио, не предупредили заранее, что спросят про название диплома.
И как она растерялась (есть видео)
А вообще, она очень хочет в шоу бизнес.
Сказала, что ей нравится петь, и петь можно не голосом, а душой.
Ой, любит Алина быть в центре внимания, а как, не важно.
И, видимо, со школой фк всё!
+32
-5
+27
В мое время дипломную работу на 3м курсе начинали писать, на четвертом активно работали с руководителем, а на 5м защищали.
Алина же умудрилась написать ее в коротком отпуске, параллельно зубря билеты к ГОСам.
Гений!
+29
-3
+26
Как называется твоя работа?
- хорошо называется🤣🤣🤣
+24
-1
+23
Слово "по-моему" и написала сама про свой опыт сильно противоречат друг другу в данном контексте. Очень жаль, но Алина превратилась просто в посмешище...
+24
-2
+22
Журналист бы ещё фамилию куратора дипломной работы спросил! "Вот валит, гад"
+18
-1
+17
Ответ Ебздрогыч
По-моему, журналистика на примере Ледникового периода. Что-то про кроманьонцев и неандертальцев
И их встречу с половцами и печенегами , которую беспристрастно и исторически достоверно изложила в своей дипломной работе талантливая девушка 👏
+19
-2
+17
Дипломную работу не сдают, а защищают. Но видимо Алина проста сдала))
+17
-2
+15
Ответ Ебздрогыч
По-моему, журналистика на примере Ледникового периода. Что-то про кроманьонцев и неандертальцев
Да уж. Так кроманьонцев и неандертальцев еще никто не оскорблял. А времени для этого было достаточно...
+13
-1
+12
Как называется твоя работа?
- хорошо называется

Студенты и спустя 10 лет помнят тему диплома наизусь, если пишут и защищают сами. А, когда спустя 2 месяца, не можешь назвать тему, то тут все очевидно.
Журналистка😂
+12
-1
+11
Сочинение пятого класса "Как я провел лето " думаю на докторскую,минимум,тянет,если по аналогичной системе оценивать
+13
-2
+11
"Как называется моя дипломная работа? (после паузы) Хорошо называется.... Помоему..." Комментарии излишни.
+10
0
+10
Это все печально… прям грустно. Вроде собираешься что-то сказать, мысль сформулировать, показать свое отношение к этому позору, но в итоге просто пропадает желание. И ты такой: да нафиг…
+10
0
+10
Бузова в своей самой лучшей форме и близко не стояла...)) Алина просто лучшая!
+9
-1
+8
Ответ Ебздрогыч
Как препод могу сказать, очень простой критерий: как бы сложно ни называлась студенческая работа, если ее писал сам студент - он знает ее название наизусть даже спустя год или два после защиты, а некоторые и на всю жизнь. А если не помнит сразу - значит не он ее писал
Вы абсолютно правы, спустя 20+ лет помню
+9
-1
+8
Ответ Irinnna
Еле вспомнила название дипломной работы! Да уж...
так она и не вспомнила, по-моему😆😆😆😆
+8
0
+8
Зубрила вопросы, зубрила билеты? Зубрят обычно ответы вроде...
+9
-1
+8
То есть так, пчёлка, трудилась, что даже тему дипломной не помнит? ))
Жаль ее не спросили о том, какие у нее вопросы на госах были))
Но да, преподаватели ей рукоплескали и диплом она писала сама, верим))
+8
0
+8
Она даже название не помнит...))
+8
-1
+7
Господи, как же хорошо, что она существует! Нескончаемый источник смеха и хорошего настроения
+8
-1
+7
А помните, Зага рассказывала про занятия с репетитором? Как разрабатывает рот и про дырку в стене. По-моему, это одна из эпохальных цитат
+9
-3
+6
По моему, но это не точно
+6
0
+6
"По-моему", Алина не в курсе, как называется ее дипломная работа, потому что ее не писала
+8
-2
+6
"Пример" для подрастающего.
+7
-2
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий