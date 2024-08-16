Зиркзе забил победный гол на 87-й в дебютном матче за «МЮ». Форвард вышел на замену с «Фулхэмом»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Джошуа Зиркзе Футбол

Джошуа Зиркзе забил в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед».

В 1-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага обыграла «Фулхэм» со счетом 1:0.

Зиркзе, вышедший на замену на 61-й минуте матча, забил победный гол манкунианцев на 87-й минуте матча.

Нападающий, перешедший из «Болоньи» этим летом за 42,5 млн евро, дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Помню был такой парень, легенда, Антони Марсьяль, тоже первый матч, тоже выход со скамейки, тоже середняк в соперниках (Ливерпуль), тоже забил гол в дебютном матче, а дальше уже история… так что пожелаем Джошуа не быть как Марсьяль)
+75
-14
+61
Ответ Верховный Лорд
Помню был такой парень, легенда, Антони Марсьяль, тоже первый матч, тоже выход со скамейки, тоже середняк в соперниках (Ливерпуль), тоже забил гол в дебютном матче, а дальше уже история… так что пожелаем Джошуа не быть как Марсьяль)
Помню был такой парень Уэйн Руни, легенда, тоже первый матч, тоже выход со скамейки и гол
+53
-2
+51
Ответ S1rAlex
Не хочу душнить, но прошлый сезон тоже начали с трудных 1:0 над волками с неназначенной точкой в наши ворота. Рано пока делать выводы, но команда стала сильнее. Еще спихнуть кретина Санчо, забрать Угарте и вроде можно не бояться зимовать.
В том году волки были лучше по игре, сегодня МЮ промазали 4 отличнейших момента.
+22
0
+22
Тен Хаг начинает с победы этот сезон, неужели. Будем надеяться этот сезон будет хорошим
+17
-1
+16
Ответ Верховный Лорд
Помню был такой парень, легенда, Антони Марсьяль, тоже первый матч, тоже выход со скамейки, тоже середняк в соперниках (Ливерпуль), тоже забил гол в дебютном матче, а дальше уже история… так что пожелаем Джошуа не быть как Марсьяль)
Да у нас многие любители топам в первых же матчах забивать, Рашфор, Марсиаль, Антони
+14
0
+14
Выводы по матчу:
команда неплохо двигается.
игроки боролись и бегали.
Маунт , Решфорд, Каземиро
очнулись кажется.
Мазрауи точно понимает что хочет Тен Хаг.
Магуайр вполне годен.
Манчестер точно хорошо начал, главное чтоб добавлял и без травм.
+10
0
+10
С почином! Хотя долго стоял без мяча. Потом стал опускаться в середину. А после гола за феерил. Уверенность пошла
+11
-1
+10
Ответ MWAC
С почином. Интересный тип форварда. Двигается правда, как ленивец, что дико раздражало
Очень напоминает Бербатова.
+7
0
+7
Жаль промах Гарначо в конце. Такие моменты нельзя пропускать, для статистики.
+7
0
+7
3 игрока баварии в команде, тяжело будет проигрывать ))
+7
-1
+6
Здорово владеет мячом, здорово видит поле и отдает пасы, здорово открывается, ну и замыкает прилично.
Понятно, что первый матч, да ещё не полный, но уровень виден сразу. Классный нападающий
+6
0
+6
Отличное голевое чутье, открылся в нужном месте и воткнул ногу на долю секунды. Такого часто не хватало в прошлом году
+5
0
+5
Ответ Bunyod Turgunov
Середняк Ливерпуль? С момента Марсиялья чего добился МЮ? Два раза играли в финале ЛЕ, пару раз заняли второе место и всё. В матчах с Ливерпулем всегда сидели на окопах и как только начали играть в атакующий футбол то получили 4-0, 5-0 и 7-0. После 7-0 вам должно быть немного стыдно чтобы назвать Ливерпуль середняком
В том сезоне Ливерпуль стал 8ым, неважно чего и когда достиг МЮ, суть в том, что когда Марсьяль забил свой первый гол Ливеру, он был клубом-средняком, непопадающим даже в Лигу Европы
+5
0
+5
Ответ Alexander Tryapyshko
Да у нас многие любители топам в первых же матчах забивать, Рашфор, Марсиаль, Антони
Антони забил в трех матчах подряд вообще-то и первый сезон него вышел добротным. Во второй он провалился, как и Рэшфорд после чудесного предыдущего
+4
0
+4
надо сказать чувствуется приход ван Нистелроя, МЮ стал лучше комбинировать больше проникающих передач в штрафную, да и просто сегодня много игроков команды понравилось, Зиркзе нет смысла держать на скамейке как и Бруно ставить цн
+8
-4
+4
Ответ N. Vidich
Да. Минут 20 незаметен был, а потом за 5 показал что хорош.
Проблема прошлого сезона. Напы без мяча... Тот же Хойлун способен ложить 20 за сезон. Но мяч доходит редко.
+6
-2
+4
Ответ PIT-BUL
С почином! Хотя долго стоял без мяча. Потом стал опускаться в середину. А после гола за феерил. Уверенность пошла
Да. Минут 20 незаметен был, а потом за 5 показал что хорош.
+4
0
+4
Калвин Басси мой любимый игрок АПЛ. Он все время выдумывает новые способы привозов)
+3
0
+3
Ответ MARELLE 29
Мы на 1ом месте таблицы АПЛ а ман сити лошки
Распечатай таблицу и повесь на стену. Будет добавлять оптимизма по жизни.))
+4
-1
+3
В Манчестер приехал нападающий
+4
-1
+3
Ответ tzasasa
Зиркзе неплох, и гол забил - но по игре это вообще не форвард, постоянно оттягивается вниз, ищет мяч в полузащите, а на острие в это время пусто. Может это пока рассинхрон, но выглядело идиотски
Ну он игро именно такого плана. Наконечником будет Хейлунд.
+2
0
+2
Ответ Инал Лейба
Выводы по матчу: команда неплохо двигается. игроки боролись и бегали. Маунт , Решфорд, Каземиро очнулись кажется. Мазрауи точно понимает что хочет Тен Хаг. Магуайр вполне годен. Манчестер точно хорошо начал, главное чтоб добавлял и без травм.
Мои наблюдения, если интересно: у МЮ запаздывает прессинг, контрпрессинга почти нет, у МЮ нет структуры игры в позиционной атаке, команда бегущая, но против нее будут ставить автобусы, а следовательно будут проблемы. А ещё Фулхэм, а именно Перейра запорол два прекрасных момента и после этого, то ли физически, то ли морально команда подсела. По Игрокам понравился Мартинес, старанием и Зикрзи тем, что ничего лишнего на поле не делал. Четкое первое касание, пас в темп атаке. Просто умница. Жаль не в Арсенале
+3
-1
+2
Ответ [AIG] 2008_2009
Тен Хаг начинает с победы этот сезон, неужели. Будем надеяться этот сезон будет хорошим
Не хочу душнить, но прошлый сезон тоже начали с трудных 1:0 над волками с неназначенной точкой в наши ворота. Рано пока делать выводы, но команда стала сильнее. Еще спихнуть кретина Санчо, забрать Угарте и вроде можно не бояться зимовать.
+6
-4
+2
Ответ алекс голудин
Мои наблюдения, если интересно: у МЮ запаздывает прессинг, контрпрессинга почти нет, у МЮ нет структуры игры в позиционной атаке, команда бегущая, но против нее будут ставить автобусы, а следовательно будут проблемы. А ещё Фулхэм, а именно Перейра запорол два прекрасных момента и после этого, то ли физически, то ли морально команда подсела. По Игрокам понравился Мартинес, старанием и Зикрзи тем, что ничего лишнего на поле не делал. Четкое первое касание, пас в темп атаке. Просто умница. Жаль не в Арсенале
оказывается, перейра запорол какие-то 2 момента) смотрел матч, такого не видел.... видел, как МЮ создал много моментов. контрпрессинга почти нет - ага, видели мы это во втором тайме, почти все контратаки пресекались в центре поля сразу же. в общем, коммент ни о чем, точнее, коммент от болельщика арсенала
+2
0
+2
Вот форвард, вот это настоящий форвард…
+4
-2
+2
Гарначо Форлана конечно изобразил 😂😂😂 Олды вспомнят ))
+2
0
+2
Ответ S1rAlex
Не хочу душнить, но прошлый сезон тоже начали с трудных 1:0 над волками с неназначенной точкой в наши ворота. Рано пока делать выводы, но команда стала сильнее. Еще спихнуть кретина Санчо, забрать Угарте и вроде можно не бояться зимовать.
Первая Игра в этом сезоне выглядит интересней, будем надеяться на более удачный сезон )
+1
0
+1
Будет мощная связка с Майно. Такой же техничный, резкий и быстро соображающий. 👏🏻👏🏻👏🏻
+1
0
+1
Ответ Galaktika
1-0 дома, с хабитым голом на 86 минуте с 13 командой прошлого года, которая сама не использовала отличные выходы 2-1 и 5-2......ну-ну комбинаторы. Посмотрим при более серьезных соперниках.
да там 4-0 должно было быть
+1
0
+1
Ответ tzasasa
Зиркзе неплох, и гол забил - но по игре это вообще не форвард, постоянно оттягивается вниз, ищет мяч в полузащите, а на острие в это время пусто. Может это пока рассинхрон, но выглядело идиотски
он в Болонье всегда так играл, много черновой работы выполняет, пасует больше на партнёров, чем бьёт, оттого и забил всего-то 11 голов в прошлом сезоне.

жаль, что покинул сериал, хороший игрок, надеюсь, лысый гений не загнобит его
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий