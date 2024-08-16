Зиркзе забил победный гол на 87-й в дебютном матче за «МЮ». Форвард вышел на замену с «Фулхэмом»

Джошуа Зиркзе забил в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед».

В 1-м туре команда Эрика тен Хага обыграла « » со счетом 1:0.

, вышедший на замену на 61-й минуте матча, забил победный гол манкунианцев на 87-й минуте матча.

Нападающий, перешедший из «Болоньи» этим летом за 42,5 млн евро, дебютировал в составе « ».