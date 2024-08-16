Зиркзе забил победный гол на 87-й в дебютном матче за «МЮ». Форвард вышел на замену с «Фулхэмом»
Джошуа Зиркзе забил в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед».
В 1-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага обыграла «Фулхэм» со счетом 1:0.
Зиркзе, вышедший на замену на 61-й минуте матча, забил победный гол манкунианцев на 87-й минуте матча.
Нападающий, перешедший из «Болоньи» этим летом за 42,5 млн евро, дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед».
команда неплохо двигается.
игроки боролись и бегали.
Маунт , Решфорд, Каземиро
очнулись кажется.
Мазрауи точно понимает что хочет Тен Хаг.
Магуайр вполне годен.
Манчестер точно хорошо начал, главное чтоб добавлял и без травм.
Понятно, что первый матч, да ещё не полный, но уровень виден сразу. Классный нападающий
жаль, что покинул сериал, хороший игрок, надеюсь, лысый гений не загнобит его