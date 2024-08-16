«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Д2 Испания Альбасете Гранада контент Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль яркой цитатой оценил поражение «Гранады».

«Гранада» в первом матче под руководством Абаскаля, ведя 1:0, уступила «Альбасете» (1:2) в 1-м туре Сегунды.

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать: есть вещи, которые можно контролировать, а которые – нет.

Мы пропустили гол после аута – это недостаток концентрации.

То, что находится под нашим контролем, мы постараемся сделать лучше», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль возглавил «Гранаду». Контракт экс-тренера «Спартака» с клубом Сегунды – до конца сезона-2024/25

161 комментарий
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Мостовой в экстазе
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А без поедания говна разве нельзя почувствовать вкус ветчины?
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Набрался спартаковского духа.
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Я откуда-то знаю вкус ветчины....
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Братишка, проголодался? Я тебе покушать принёс.
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Ответ уркунде
Я откуда-то знаю вкус ветчины....
Да ладно, небось г**на сперва поел!
+81
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человек работал в Спартаке, когда речь заходит про говно, он знает о чем говорит
+54
-16
+38
Ответ Roma Khamraliev
Мостовой в экстазе
Бьётся родная, в экстазе пылая
+38
-3
+35
так он это делал, когда Спартак тренировал))
+44
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+33
Ответ Roma Khamraliev
Мостовой в экстазе
Скорее, Рианчо. Это какие-то «после дождя всегда выходит солнце», но на максималках. И после тяжёлых нарпёсиков🌚
+32
-4
+28
Ответ mean machine/
Набрался спартаковского духа.
По заветам доктора Лю. 😁
+38
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+23
Ответ уркунде
Я откуда-то знаю вкус ветчины....
А вот теперь вспоминай
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Мне ветчина всегда нравилась, но говно никогда не пробовал.
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какого тренера потеряли... Философ.
+15
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Абаскаль: "Жизнь одна! Поешь говна!"
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Ответ Roma Khamraliev
Мостовой в экстазе
Мостовой: " я же говорил что он говноед"
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Иногда нужно попить мочи, чтобы познать вкус виски.
+9
0
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Царь, Ваш выход))
+8
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+7
очевидно, что он про предыдущий опыт работы
+6
-1
+5
Ответ Корнелий Шнапс 1
Доктор Лю одобряет
Доктор «Спартака» Лю Хуншэнь: «Надо есть детский кал, если есть проблемы с пищеварением»21 июл. 2015 г.😁
+9
-4
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Доктор Лю одобряет
+8
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+5
Что-то он слишком жёстко высказался про свой опыт в предыдущем клубе
+7
-3
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Можно же сразу ветчину куснуть ..
+5
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+4
Неужели в самобытном московском клубе говна не наелся?
+5
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Ответ Юрий Костыгин
Слушайте, кто-нибудь хамон пробовал? Как оно?
Как в анекдоте :
У Вовочки прошел урок правды. На дом задали: написать письмо родным, и
причем писать только правду. Вот и пишет он бабушке с дедушкой:
- Дорогие, бабшка и дедушка пишу вам только правду: в прошлом году когда
я проезжал к вам на летние каникулы, я забрался к вам в погреб и съел
малиновое варенье, а в пустую банку насрал.
Дед как прочитал, сразу наезжает на бабку:
- Я же говорил говно, а ты - засахарилось, засахарилось....
+4
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Ответ МОНТЁР ТуПи
Подытожим: Абаскаль - говноед.
Работа в Спартаке любого превратит в это...
+4
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Ответ Юрий Костыгин
Слушайте, кто-нибудь хамон пробовал? Как оно?
Ничего особенного. Мясо как мясо
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Ему впору писать книгу "50 оттенков коричневого" о дегустационных отличиях дерьма швейцарского, итальянского, греческого, российского, испанского и португальского. Наше, видать, самое вкусное было - не зря 2 года тут столовался.
+5
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Да уж, наелся физрук досыта на всю жизнь халявной ветчинки от лукойла, теперь только отечественное говнецо
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-1
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Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус говна
+2
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