«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»

Гильермо Абаскаль яркой цитатой оценил поражение «Гранады».

«Гранада» в первом матче под руководством Абаскаля, ведя 1:0, уступила « » (1:2) в 1-м туре .

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать: есть вещи, которые можно контролировать, а которые – нет.

Мы пропустили гол после аута – это недостаток концентрации.

То, что находится под нашим контролем, мы постараемся сделать лучше», – сказал бывший главный тренер « » .

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