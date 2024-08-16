«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»
Гильермо Абаскаль яркой цитатой оценил поражение «Гранады».
«Гранада» в первом матче под руководством Абаскаля, ведя 1:0, уступила «Альбасете» (1:2) в 1-м туре Сегунды.
«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать: есть вещи, которые можно контролировать, а которые – нет.
Мы пропустили гол после аута – это недостаток концентрации.
То, что находится под нашим контролем, мы постараемся сделать лучше», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Абаскаль возглавил «Гранаду». Контракт экс-тренера «Спартака» с клубом Сегунды – до конца сезона-2024/25
У Вовочки прошел урок правды. На дом задали: написать письмо родным, и
причем писать только правду. Вот и пишет он бабушке с дедушкой:
- Дорогие, бабшка и дедушка пишу вам только правду: в прошлом году когда
я проезжал к вам на летние каникулы, я забрался к вам в погреб и съел
малиновое варенье, а в пустую банку насрал.
Дед как прочитал, сразу наезжает на бабку:
- Я же говорил говно, а ты - засахарилось, засахарилось....