Игорь Акинфеев: «В жизни не поставлю себя в один ряд с Яшиным или Дасаевым. Хорошая карьера, но чтобы залезть туда, к легендам – никогда!»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лев Яшин Ринат Дасаев Динамо Москва Анзор Кавазашвили Дмитрий Харин Евгений Рудаков Матч ТВ Футбол

Игорь Акинфеев высказался о сравнениях с прославленными российскими вратарями.

Вас ставят в один ряд с прославленными ветеранами. Акинфеев, Харин, Кавазашвили, Рудаков – это очень мощный список. Насколько вам это приятно? Или вы спокойно реагируете на такой пьедестал?

– Я спокойно к этому отношусь. Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд. Я понимаю, что моя работа – играть в футбол, я с 4,5 лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам – никогда в жизни! Но список хороший. Конечно, это льстит, мне приятно, но внимание не заостряю.

Пока не забили – ты творишь чудеса. А потом пропустил один, и как собраться?

– Собраться надо, тем более, что ты понимаешь, что это твоя любимая работа, любимое дело. Когда я пропускаю один мяч, я же не хочу еще 4–5 пропустить. Ты должен головой понимать, что тебе забили, но ты все забываешь и идешь дальше. По‑другому нельзя в футболе.

Не только у вратаря такое, у любого игрока на поле. Забил – не забил. Бывает то же самое. Забил – надо еще забить! Не забил – надо еще повторить момент и забить, – сказал голкипер ЦСКА.

141 комментарий
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Ответ Юрий Кечко
У Акинфеева в целом карьера успешнее Дасаева, как минимум есть еврокубок , больше чемпионств , дольше играет
Дасаев, между прочим, признан лучшим голкипером мира в 1988 году. Это перекрывает любые кубки УЕФА
+168
-26
+142
У Акинфеева в целом карьера успешнее Дасаева, как минимум есть еврокубок , больше чемпионств , дольше играет
+145
-36
+109
Ответ Юрий Кечко
У Акинфеева в целом карьера успешнее Дасаева, как минимум есть еврокубок , больше чемпионств , дольше играет
Акинфеев такая же легенда ЦСКА, как Дасаев - Спартака. Как минимум они на одном уровне.
+60
-10
+50
Скромность всегда была еще одной украшающей чертой Игоря
+53
-4
+49
Как бы то ни было, лучший вратарь в российской истории
+49
-5
+44
К Игорю отношусь средне, его слишком многие боготворят. Но что у него не отнять, так это характер. В отличии от многих он не плывет после ошибок, это очень важное качество для вратаря.
+41
-1
+40
Ответ Юрий Кечко
У Акинфеева в целом карьера успешнее Дасаева, как минимум есть еврокубок , больше чемпионств , дольше играет
По сути Дасаев признавался лучшим вратарём мира, до чего Игорю далеко, хотя по Российским меркам-безусловный топ.
+28
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+25
Ответ as009595@icloud.com
Комментарий скрыт
Нивего, что у него столько же игр в ЛЧ, сколько у Зенита за всю историю и в 2 раза больше игр в ЛЧ, чему у Спартака в 21 веке?
+29
-7
+22
Ответ Vamosalaplaya
Акинфеев такая же легенда ЦСКА, как Дасаев - Спартака. Как минимум они на одном уровне.
В смысле на одном уровне? Акинфеев признавался лучшим вратарем в мире? Входил в топ 100 игроков , или в топ 20 вратарей своего века?
+30
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+19
Ответ Михаил Пивненко
Адекватные любители футбола поставят Акинфеева в эту тройку легенд и, вероятно, даже на второе место.
Любой человек который использует выражение "все адекватные люди, или любители, или кто еще" - чаще всего сами не очень адекватны, а пытаются примазаться. Вопрос. На второе место за что?) Яшин брал золотой мяч и в топ-3 среди вратарей своего века . Дасаев брал лучшего вратаря года, голден фут и в топ 20 вратарей своего века. Я правильно понимаю, что кубок Уефа это круче? Или Акинфеев в топ 20 вратарей 21 века?)) Даже текущей части
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"Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд." Абсолютно адекватный человек. Яшин - "ЗМ" и ещё 8 раз был первым среди вратарей в голосовании за "ЗМ". Дасаев - 7 раз в номинантах за "ЗМ", 4 раза первый среди вратарей.
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Какой всё таки простой и скромный капитан у ЦСКА.
При этом победитель Кубка УЕФА и многократный чемпион России.
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Ответ Пользователь_2882
В смысле на одном уровне? Акинфеев признавался лучшим вратарем в мире? Входил в топ 100 игроков , или в топ 20 вратарей своего века?
Ну, в 2008 году, думаю в топ 20 входил, если такой топ был. А ему тогда сколько было? 23 или 24..
Я, конечно извиняю, но Дасаев был лучшим по версии IFFHS. У которых обычно достаточно странные топы, к которым часто много вопросов.
Той же УЕФА, в 1988 году был признан Ван Брёкелен. Хотя, справедливости ради, в рейтинге на золотой мяч от france football, среди вратарем он был выше всех..
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Ответ ОЛЛС1911
Комментарий скрыт
Эмм. Ну золотой мяч тогда тоже приз журнала Крокодил)) А Аленичев круче ну например Ширера)
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Ответ Пользователь Huawei
По сути Дасаев признавался лучшим вратарём мира, до чего Игорю далеко, хотя по Российским меркам-безусловный топ.
Так уж далеко?)) Акинфеев в этом же рейтинге попадал в топ-5 + топ-15 вратарей 21 века + топ-10 вратарей мира уже в 2018 году по версии L’Equipe. Учитывая что все эти рейтинги лютая субъективщина, Акинфеев по количеству и качеству клубных трофеев все-таки обходит Дасаева. К тому же Акинфеев не бросал родную команду ради какой-нибудь Севильи, за что ему еще один огромный плюс.
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Скромность. Ну на самом деле Яшин и Дасаев персональные награды мирового значения имели. Тут не поспоришь. Даже имея более успешную клубную карьеру, Игорян верно рассуждает. Но если он ставит дистанцию между собой и легендами, то между самим Акинфеевым и десятками других вратарей игравших в СССР и России тоже немалый такой ров в достижениях.
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Игорь сказал, что не считает необходимым ставить себя в ряд с Яшиным и Дасаевым, но читатели спортса развели срач пытаясь Игоря поставить выше
😀
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И правильно. Те вратари имели статус лучших в мире.
Игорь, при всем к нему огромном уважении, даже в десятку лучших киперов УЕФА не попадал. И это объективно.
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Ответ arspurs9
К Игорю отношусь средне, его слишком многие боготворят. Но что у него не отнять, так это характер. В отличии от многих он не плывет после ошибок, это очень важное качество для вратаря.
Слишком многие - это ты про ту толпу с шутками про Сухаряна? Ерунда, стали чуть лучше относится только после ЧМ-18.
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+4
Ответ tolstiy
Болельщик зенита, если яшина он не превзошёл, то дасаева оставил глубоко позади....
Уточнить, Акинфеев становился лучшим вратарем в мире в каком то году? Входил в топ 20 вратарей своего века? Получал голден фут? С чего он оставил его позади? С того, что тебе при Дасаеве было 3 годика ?
+12
-8
+4
Ответ СержМиранэн
Дасаев, между прочим, признан лучшим голкипером мира в 1988 году. Это перекрывает любые кубки УЕФА
Есть командные победы и титулы, а есть индивидуальные. У Яшина и Дасаева индивидуальные призы, которых больше нет ни у кого из отечественных вратарей.
+6
-2
+4
Дасаев на излете в Европу уезжал. Суперзвездой поэтому не стал там. С Игорем ситуация иная. Очень интересно, почему в начале карьеры никто из интересовавшихся им ооочень серьезных клубов не пригласил? Не умаляю его достоинств, но что не так с ним? Реально, очень интересно
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Ответ tolstiy
Болельщик зенита, если яшина он не превзошёл, то дасаева оставил глубоко позади....
На всякий случай, фамилии даже не великих вратарей и даже не вратарей, и даже не футболистов пишутся с большой буквы
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Ответ Юрий Кечко
У Акинфеева в целом карьера успешнее Дасаева, как минимум есть еврокубок , больше чемпионств , дольше играет
И что это меняет?
С тем же успехом можно говорить, что Дэвид Симэн > Гордона Бэнкса, поскольку у Симэна в целом карьера успешнее, чем у Бэнкса, как минимум есть еврокубок, больше чемпионств (у Бэнкса вообще ни одного), намного больше трофеев, дольше играет...
Но есть хотя бы один вменяемый человек, который поставит Симэна выше Бэнкса?
+3
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В очередной раз снимаю шляпу перед Акинфеевым! Насколько самодостаточный человек ! Браво! Не каждому дано иметь в себе столько достоинств настоящего Человека с большой буквы и Маэстро одновременно!!!
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Ответ Verhovn
Басаеву давно капец. А так - согласен. Дасаев переоценен.)
Очепятка 🤣
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Ответ Пользователь_2882
В смысле на одном уровне? Акинфеев признавался лучшим вратарем в мире? Входил в топ 100 игроков , или в топ 20 вратарей своего века?
А слышали про "Клуб Яшина"?
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Ответ Док Аксель
Есть командные победы и титулы, а есть индивидуальные. У Яшина и Дасаева индивидуальные призы, которых больше нет ни у кого из отечественных вратарей.
Яшин лучший - без разговоров. Золотой мяч просто так вручать не станут. По остальным позициям я бы поспорил.
+4
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+2
Акинфеев - это лучший вратарь последних 20 - 30 лет.Сейчас редкость такая верность клубу и уровень игры на протяжении карьеры.
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Справедливо, только Дасаев и Яшин тоже не на одной ступеньке стоят. Совсем не на одной. И Игорек, наверное, очень близок к Ринату. А вот Лев Иваныч на другой орбите.
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