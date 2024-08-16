«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм». Рэшфорд и Мазрауи играют, де Лигт в запасе, Санчо нет в заявке. Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм» в 1-м туре АПЛ.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
16 августа, 22:00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Каземиро, Маунт (Зиркзе, 61), Рэшфорд, Диалло (Гарначо, 61), Бруну Фернандеш.
ФулхэмЛено, Робинсон, Басси, Диоп, Тете, Лукич, Перейра, Ивоби, Смит-Роу (Кэрни, 64), Траоре, Родриго Муниз.
Предупреждения:
Маунт (18), Басси (25), Магуайр (40), Перейра (70).

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59 комментариев
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МЮ удачи, хотелось бы, конечно, начать первый матч сезона дома с победы🙏🏻
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+12
Рэшфорд инородное тело, абсолютно бесполезным игроком стал
+12
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+12
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
О а вот и самый яркий представитель плюсод####ра, который любит собирать плюсики на хейте к МЮ и Хагу
+13
-3
+10
Ответ leikocyt
Рэшфорд инородное тело, абсолютно бесполезным игроком стал
Сколько еще лет должно пройти, чтобы это недоразумение хотя бы на лавку присело и перестало позорить 10 номер.
+9
0
+9
Ответ PIT-BUL
Зиркзе только узнал где раздевалка а ты его хочешь в старт?))) серьезно?
А почему нет ? Антони вообще на следующий день после приезда вышел против Арсенала и гол забил)
+7
0
+7
Ни фига там чёрный пробежал у Фулхэма.
+6
0
+6
Хотел бы видеть такой состав сегодня:
Онана
Далот -Мартинес - Де Лигт - Мазрауи
Каземиро - Майну - Бруну
Амад - Зиркзее - Гарначо
+6
-1
+5
Также показывает по рутуб приложение для смарт ТВ вкладка спорт каналы sky sports premier league
+3
0
+3
Ответ PIT-BUL
Зиркзе только узнал где раздевалка а ты его хочешь в старт?))) серьезно?
конечно, разве так можно над людьми издеваться
хотя постойте, Мазруаи только дня три как купили, а он уже на поле
а Зиркзее месяц как, но он ещё раздевалку ищет, видимо в умственном развитии отстаёт
+3
0
+3
Ответ mascinista
Ни фига там чёрный пробежал у Фулхэма.
Траоре-терминатор возродился😂
+3
0
+3
вот и мага стал дайвером
+4
-1
+3
За МЮ 🙏🙏🙏
+7
-4
+3
До сих пор на колено становятся …🤦🏻‍♂️
+3
-1
+2
Ответ leikocyt
Рэшфорд инородное тело, абсолютно бесполезным игроком стал
яб добавил еще маунта
+5
-3
+2
Сезон новый, руководство новое, тренерский штаб новый, а рэшфорд из прошлого сезона так и остался. Просто самый настоящий вредитель. Пока все другие стараются, двигаются, чтобы дать ему мяч в хорошей позиции, он просто тут же его теряет. Лучше бы его старались продать. Хотя кто его купит…
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Хороший тайм от МЮ, но Трэша и Маунта нужно менять
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Ответ heache
яб добавил еще маунта
Я бы не добавил,а выкинул бы его нафиг…взяли фигню у Челси
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Скорее всего состав не удивит.
Каземиро -Майну-Бруну
Гарначо - Амад - Рэш
Пара ЦЗ скорее всего Лича и Мага, Далот и Мазрауи по флангам. Зиркзе и Де лигт ещё будут вкатываться...
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Всем знакомым болельщикам привет 👋 давно не виделись, заждались нового сезона
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Ответ onsigne
Перейра невероятный клован
Это он дурачок с пасом затянул ?
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Короче по первому тайму можно выделить только Каземиро и Диалло, Маунт бегает как заведённый, но как-то бестолково.
Бруно 2 момента запорол, и опять все машет руками и корчит рожи.
Вместо Рашфорда выпустить Гарначо, вместо Маунта Зиркзее на ЦФ, вернуть Бруну в центр. Вместо Магваера выпустить Де Лигта, так как Мага на жёлтой - одна контратака и она превратится в красную
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Ответ kaka10
Комментарий скрыт
О, этот обиженный похоже посильнее нашего ждал матча МЮ
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Ждем Гарначо и Зиркзе. А то эти не забьют
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Депутат выходит на 2 тайм, какая же вера у тренерского штаба в этом блатного паспортиста, то ли Рэтклифф его персональный фанат, что запретил менять, надо ведь поддерживать имидж английского клуба со своими доморощенными игроками, хотя такие, как Рашфорд, только позорят его. Пусть лучше бы наемник бегал, чем такой воспитанник. От спиннера пользы больше по части желания, прессинга и оборонительных действий. В атаке оба страдают импотенцией, но Маркус еще любит посмотреть со стороны, как соперник атакует его ворота, прямо врожденное куколдство.
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Хочу ошибаться, но ожидаю нервный матч от МЮ
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Перейра невероятный клован
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Ответ mascinista
Кидайте мне на карту сколько не жалко, на пиво, сухарики и леопардовое манто. Так лучше?
Конечно лучше, проявляй креатив, и тебя возьмут в их команду ботов
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Ответ Мастер чеканки
Это он дурачок с пасом затянул ?
Он самый
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Ответ Mekanych Red Devil
Сезон новый, руководство новое, тренерский штаб новый, а рэшфорд из прошлого сезона так и остался. Просто самый настоящий вредитель. Пока все другие стараются, двигаются, чтобы дать ему мяч в хорошей позиции, он просто тут же его теряет. Лучше бы его старались продать. Хотя кто его купит…
Спартак вроде закупается.
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Ответ dojdina
смотреть негде да? ну с рус.коментами точено негде, а может с англ?
в вк с русскими комментаторами вообще легко
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