«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм». Рэшфорд и Мазрауи играют, де Лигт в запасе, Санчо нет в заявке. Онлайн-трансляция
«Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм» в 1-м туре АПЛ.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 16 августа, 22:00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Каземиро, Маунт (Зиркзе, 61), Рэшфорд, Диалло (Гарначо, 61), Бруну Фернандеш.
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Фулхэм –
Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Тете, Лукич, Перейра, Ивоби, Смит-Роу (Кэрни, 64), Траоре, Родриго Муниз.
Онана
Далот -Мартинес - Де Лигт - Мазрауи
Каземиро - Майну - Бруну
Амад - Зиркзее - Гарначо
хотя постойте, Мазруаи только дня три как купили, а он уже на поле
а Зиркзее месяц как, но он ещё раздевалку ищет, видимо в умственном развитии отстаёт
Каземиро -Майну-Бруну
Гарначо - Амад - Рэш
Пара ЦЗ скорее всего Лича и Мага, Далот и Мазрауи по флангам. Зиркзе и Де лигт ещё будут вкатываться...
Бруно 2 момента запорол, и опять все машет руками и корчит рожи.
Вместо Рашфорда выпустить Гарначо, вместо Маунта Зиркзее на ЦФ, вернуть Бруну в центр. Вместо Магваера выпустить Де Лигта, так как Мага на жёлтой - одна контратака и она превратится в красную