«Зенит» подтвердил аренду Дркушича в «Црвену Звезду». 3 дня назад петербуржцы приобрели защитника у «Сочи»

«Зенит» отдал Ванью Дркушича в «Црвену Звезду».

Российский клуб подтвердил переход 24-летнего защитника сборной Словении в сербскую команду на правах аренды.

Договор рассчитан на один сезон.

« » ранее, 13 августа, приобрел Ванью Дркушича у «Сочи», подписав соглашение с футболистом на пять лет.

В прошлом сезоне Дркушич провел 23 матча в Мир и забил два мяча. Также он провел четыре игры на Евро-2024.

Статистику футболиста можно изучить здесь.