«Зенит» подтвердил аренду Дркушича в «Црвену Звезду». 3 дня назад петербуржцы приобрели защитника у «Сочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда трансферы Сочи Ванья Дркушич Футбол

«Зенит» отдал Ванью Дркушича в «Црвену Звезду».

Российский клуб подтвердил переход 24-летнего защитника сборной Словении в сербскую команду на правах аренды.

Договор рассчитан на один сезон.

«Зенит» ранее, 13 августа, приобрел Ванью Дркушича у «Сочи», подписав соглашение с футболистом на пять лет.

В прошлом сезоне Дркушич провел 23 матча в Мир РПЛ и забил два мяча. Также он провел четыре игры на Евро-2024.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

57 комментариев
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Положили в уголок, чтоб никто не уволок
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Подождите, но ведь Зенит видео выложил, Семак сказал, что "место найдется", а инсайдеры всеврут?
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Ответ Сергей Хрищанович
Для перспективы. Застолбили за собой хорошего центрального защитника. После этого сезона заканчивается контракт у Родригао. И Ванья пойдёт вместо него в Зенит. Это продуманная схема на год вперёд.
Помимо Родригао контракт также заканчивается у Чистякова.
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Ответ Egor .
Подождите, но ведь Зенит видео выложил, Семак сказал, что "место найдется", а инсайдеры всеврут?
Цитата Семака "Он усилит команду в перспективу это хорошая сделка",фраза "в перспективу" и значит,что это покупка уже с прицелом на сезон 25/26,когда Зенит скорее всего покинут Родригао и Чистяков
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+13
Ответ carlosden
А зачем покупали?
Для перспективы. Застолбили за собой хорошего центрального защитника. После этого сезона заканчивается контракт у Родригао. И Ванья пойдёт вместо него в Зенит. Это продуманная схема на год вперёд.
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+12
Циник Петербургский
вчера, 16:23

Ответ тот самый Кадрус
Потому, что он вам реально нужен был и он играет!! Но этот чел вам нафиг не сдался!! Вы никому не даете хоть дркушичами усилиться, потом питерские обелители Зенита орут, мол кто мешает конкурентам Зенита качественно усилиться. Вот вы и мешаете!! Я конечно обкакаюсь от смеха, если Локо и в этом сезоне, со своим детским садом вас на тянет.

"Вы серьезно верите этим вбросам?? Я про "отбыл в Сербию". С чего такая наивность? Мало ли что на этом сайте пишут. Напомню поговорку : "на сарае ### написано, а в нем дрова" ;)

Чтобы Вам было проще вернуться в реальность, сообщу по большому секрету, что в официальном телеграм-канале Зенита уже несколько часов назад опубликовано видео того, как Дркушич присоединился к команде на тренировочной базе Зенита. Не находите странным тот факт, что он сделал это, находясь в Сербии? ;)

И да. Насчет Ваше истерики со словами "Но этот чел вам нафиг не сдался!" и "потом питерские обелители Зенита орут"... Вы жидко обделались :) Так что прекращайте истерить. Не по-мужски это."

Циник Петербургский, где ты, воин? Ну и кто из нас жидко обделался? Где ты со своей бравадой? 😁
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Ответ тот самый Кадрус
Циник Петербургский вчера, 16:23 Ответ тот самый Кадрус Потому, что он вам реально нужен был и он играет!! Но этот чел вам нафиг не сдался!! Вы никому не даете хоть дркушичами усилиться, потом питерские обелители Зенита орут, мол кто мешает конкурентам Зенита качественно усилиться. Вот вы и мешаете!! Я конечно обкакаюсь от смеха, если Локо и в этом сезоне, со своим детским садом вас на тянет. "Вы серьезно верите этим вбросам?? Я про "отбыл в Сербию". С чего такая наивность? Мало ли что на этом сайте пишут. Напомню поговорку : "на сарае ### написано, а в нем дрова" ;) Чтобы Вам было проще вернуться в реальность, сообщу по большому секрету, что в официальном телеграм-канале Зенита уже несколько часов назад опубликовано видео того, как Дркушич присоединился к команде на тренировочной базе Зенита. Не находите странным тот факт, что он сделал это, находясь в Сербии? ;) И да. Насчет Ваше истерики со словами "Но этот чел вам нафиг не сдался!" и "потом питерские обелители Зенита орут"... Вы жидко обделались :) Так что прекращайте истерить. Не по-мужски это." Циник Петербургский, где ты, воин? Ну и кто из нас жидко обделался? Где ты со своей бравадой? 😁
Думаешь ты его поддел?) уже не первый и не последний раз, когда он обделался) И это его привычное состояние)
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Ответ тот самый Кадрус
Циник Петербургский вчера, 16:23 Ответ тот самый Кадрус Потому, что он вам реально нужен был и он играет!! Но этот чел вам нафиг не сдался!! Вы никому не даете хоть дркушичами усилиться, потом питерские обелители Зенита орут, мол кто мешает конкурентам Зенита качественно усилиться. Вот вы и мешаете!! Я конечно обкакаюсь от смеха, если Локо и в этом сезоне, со своим детским садом вас на тянет. "Вы серьезно верите этим вбросам?? Я про "отбыл в Сербию". С чего такая наивность? Мало ли что на этом сайте пишут. Напомню поговорку : "на сарае ### написано, а в нем дрова" ;) Чтобы Вам было проще вернуться в реальность, сообщу по большому секрету, что в официальном телеграм-канале Зенита уже несколько часов назад опубликовано видео того, как Дркушич присоединился к команде на тренировочной базе Зенита. Не находите странным тот факт, что он сделал это, находясь в Сербии? ;) И да. Насчет Ваше истерики со словами "Но этот чел вам нафиг не сдался!" и "потом питерские обелители Зенита орут"... Вы жидко обделались :) Так что прекращайте истерить. Не по-мужски это." Циник Петербургский, где ты, воин? Ну и кто из нас жидко обделался? Где ты со своей бравадой? 😁
Приветствую. В ЧС тебя отправит,и все дела.
Он в последнее время это очень любит практиковать. :)
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+6
Ответ тот самый Кадрус
Циник Петербургский вчера, 16:23 Ответ тот самый Кадрус Потому, что он вам реально нужен был и он играет!! Но этот чел вам нафиг не сдался!! Вы никому не даете хоть дркушичами усилиться, потом питерские обелители Зенита орут, мол кто мешает конкурентам Зенита качественно усилиться. Вот вы и мешаете!! Я конечно обкакаюсь от смеха, если Локо и в этом сезоне, со своим детским садом вас на тянет. "Вы серьезно верите этим вбросам?? Я про "отбыл в Сербию". С чего такая наивность? Мало ли что на этом сайте пишут. Напомню поговорку : "на сарае ### написано, а в нем дрова" ;) Чтобы Вам было проще вернуться в реальность, сообщу по большому секрету, что в официальном телеграм-канале Зенита уже несколько часов назад опубликовано видео того, как Дркушич присоединился к команде на тренировочной базе Зенита. Не находите странным тот факт, что он сделал это, находясь в Сербии? ;) И да. Насчет Ваше истерики со словами "Но этот чел вам нафиг не сдался!" и "потом питерские обелители Зенита орут"... Вы жидко обделались :) Так что прекращайте истерить. Не по-мужски это." Циник Петербургский, где ты, воин? Ну и кто из нас жидко обделался? Где ты со своей бравадой? 😁
Циник отсиживается. а его корефаны трусливо минусы раздают за слово правды.
+9
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Ответ тот самый Кадрус
Циник Петербургский вчера, 16:23 Ответ тот самый Кадрус Потому, что он вам реально нужен был и он играет!! Но этот чел вам нафиг не сдался!! Вы никому не даете хоть дркушичами усилиться, потом питерские обелители Зенита орут, мол кто мешает конкурентам Зенита качественно усилиться. Вот вы и мешаете!! Я конечно обкакаюсь от смеха, если Локо и в этом сезоне, со своим детским садом вас на тянет. "Вы серьезно верите этим вбросам?? Я про "отбыл в Сербию". С чего такая наивность? Мало ли что на этом сайте пишут. Напомню поговорку : "на сарае ### написано, а в нем дрова" ;) Чтобы Вам было проще вернуться в реальность, сообщу по большому секрету, что в официальном телеграм-канале Зенита уже несколько часов назад опубликовано видео того, как Дркушич присоединился к команде на тренировочной базе Зенита. Не находите странным тот факт, что он сделал это, находясь в Сербии? ;) И да. Насчет Ваше истерики со словами "Но этот чел вам нафиг не сдался!" и "потом питерские обелители Зенита орут"... Вы жидко обделались :) Так что прекращайте истерить. Не по-мужски это." Циник Петербургский, где ты, воин? Ну и кто из нас жидко обделался? Где ты со своей бравадой? 😁
Тоже вспомнил этот комментарий. Он, как мужчина, молча и без истерик, поставит минус! 😁
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Ответ тот самый Кадрус
Циник Петербургский вчера, 16:23 Ответ тот самый Кадрус Потому, что он вам реально нужен был и он играет!! Но этот чел вам нафиг не сдался!! Вы никому не даете хоть дркушичами усилиться, потом питерские обелители Зенита орут, мол кто мешает конкурентам Зенита качественно усилиться. Вот вы и мешаете!! Я конечно обкакаюсь от смеха, если Локо и в этом сезоне, со своим детским садом вас на тянет. "Вы серьезно верите этим вбросам?? Я про "отбыл в Сербию". С чего такая наивность? Мало ли что на этом сайте пишут. Напомню поговорку : "на сарае ### написано, а в нем дрова" ;) Чтобы Вам было проще вернуться в реальность, сообщу по большому секрету, что в официальном телеграм-канале Зенита уже несколько часов назад опубликовано видео того, как Дркушич присоединился к команде на тренировочной базе Зенита. Не находите странным тот факт, что он сделал это, находясь в Сербии? ;) И да. Насчет Ваше истерики со словами "Но этот чел вам нафиг не сдался!" и "потом питерские обелители Зенита орут"... Вы жидко обделались :) Так что прекращайте истерить. Не по-мужски это." Циник Петербургский, где ты, воин? Ну и кто из нас жидко обделался? Где ты со своей бравадой? 😁
Думаю, он вас заблочит за это) При этом гордо написав об этом на ветке)
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Из кармана в карман.
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+4
Зенит усиливает сателлитов... а когда то ослаблял конкурентов
+6
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Ответ Michael33
Комментарий удален модератором
шел третий день, никто так и не объяснил в чем позор этого перехода))
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Ответ carlosden
А зачем покупали?
Затем, что Родригао стал очень травматичен и в скоро может потребоваться хороший ЦЗ.
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Ответ ARAMIS777
Здоров Володь. 100%. :)
Приветствую, Олег! Ответил таки, но... лучше бы молчал. Инфантильно и совсем не по-мужски. Так сложно, видимо, признать собственную неправоту, не бросая грязь в ответ...
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Ответ Владимир Маньков
Тоже вспомнил этот комментарий. Он, как мужчина, молча и без истерик, поставит минус! 😁
Здоров Володь. 100%. :)
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Ответ Egor .
в том, что Зенит за госсчет пылесосит весь рынок в России.
если б он перешел в Локомотив, то же самое бы написал?)
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Ответ Трент Резнор
Положили в уголок, чтоб никто не уволок
Главное чтобы не протух/не испортился :)
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Ответ .ru
Зенит усиливает сателлитов... а когда то ослаблял конкурентов
Можно прочитать это обратно, и никакого удивления эта фраза тоже не вызовет
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а если рыжий уйдёт, кто у питерских интервью давать будет...
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Ответ Fonbaron
Политика Зенита проста, главное чтобы не усилился соперник. Если россиянин, то задача перехватить или обескровить. Если иностранец, то отдать в фарм клуб или сателлит. Всё-таки у Зенита грамотный менеджмент как ни крути, есть ресурсы, почему бы наращивать шансы на титул за счет ослабления. Это не работает когда играешь в еврокубках (вылеты Семака тому подтверждение), но пока нет Европы-стратегия верная
сколько россиян и у кого зенит перехватил?) я извиняюсь, а нормальный клуб должен расступаться перед конкурентами за игроков или что?
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Ответ Владимир Маньков
Приветствую, Олег! Ответил таки, но... лучше бы молчал. Инфантильно и совсем не по-мужски. Так сложно, видимо, признать собственную неправоту, не бросая грязь в ответ...
Естественно. :)
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Ответ ARAMIS777
Приветствую. В ЧС тебя отправит,и все дела. Он в последнее время это очень любит практиковать. :)
Потому что настоящий "мужчинка" )))))))))))
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Ответ Fonbaron
Политика Зенита проста, главное чтобы не усилился соперник. Если россиянин, то задача перехватить или обескровить. Если иностранец, то отдать в фарм клуб или сателлит. Всё-таки у Зенита грамотный менеджмент как ни крути, есть ресурсы, почему бы наращивать шансы на титул за счет ослабления. Это не работает когда играешь в еврокубках (вылеты Семака тому подтверждение), но пока нет Европы-стратегия верная
Думали усилить Спартак,взяв оттуда дельфина,но передумали
Пускай барахтается дальше там
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Ответ Злодей Спб
Это как с презервативом. "Пусть он будет и не понадобится, чем понадобится, а его нет." Лучше сейчас купить защитника с прицелом на будущее, чем летом 2025 бегать по трансферному рынку в срочном поиске игрока в свободный слот. Да еще бы и переплатить возможно пришлось, т.к. агенты могли бы заламывать цены, наблюдая недокомплект в Зените.
Т.е. зенит команда презервативов?
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Ответ Egor .
Подождите, но ведь Зенит видео выложил, Семак сказал, что "место найдется", а инсайдеры всеврут?
Так место и нашлось. Чем вы недовольны? В Спартак его надо было пристроить или из какой вы там шарашки?
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Ответ Michael33
У Локомотива и зенита источник бюджета гос структуры. Но почему-то команда из провинции получает денег в 3 раза больше и имеет фармы Оренбург и Сочи?
эх, бедная нищенствующая москва) ну вы там попробуйте попрошайничать начать что ли, не знаю.
потому что Зенит и зарабатывает во много раз больше Локомотива (стадион пусть хоть на треть заполнят), и тратить на него главспонсор готов больше. а еще потому что в Зените умеют распоряжаться деньгами, например, а не привозить непонятный табор с сомнительными немцами во главе)
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Ответ Egor .
в том, что Зенит за госсчет пылесосит весь рынок в России.
Так кого Зенит покупать ,покупает из-за рубежа "фу,бразильский клуб,где россияне",берут россиян из РПЛ "фу,забирают лучших игроков России,не дают усилиться конкурентам",берут иностранцев из РПЛ/ФНЛ "фу,пылесосить весь российский рынок",кого в итоге брать Зениту?Играть одними воспитанники?Открою секрет,в Европе такого клуба нет,который добивается сильных результатов
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Ответ bellyashe
шел третий день, никто так и не объяснил в чем позор этого перехода))
Ну как,злой Зенит думает про усиление собственного состава,а не даёт усилиться конкурентам в ущерб себе
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