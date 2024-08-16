«Зенит» подтвердил аренду Дркушича в «Црвену Звезду». 3 дня назад петербуржцы приобрели защитника у «Сочи»
«Зенит» отдал Ванью Дркушича в «Црвену Звезду».
Российский клуб подтвердил переход 24-летнего защитника сборной Словении в сербскую команду на правах аренды.
Договор рассчитан на один сезон.
«Зенит» ранее, 13 августа, приобрел Ванью Дркушича у «Сочи», подписав соглашение с футболистом на пять лет.
В прошлом сезоне Дркушич провел 23 матча в Мир РПЛ и забил два мяча. Также он провел четыре игры на Евро-2024.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
вчера, 16:23
Ответ тот самый Кадрус
Потому, что он вам реально нужен был и он играет!! Но этот чел вам нафиг не сдался!! Вы никому не даете хоть дркушичами усилиться, потом питерские обелители Зенита орут, мол кто мешает конкурентам Зенита качественно усилиться. Вот вы и мешаете!! Я конечно обкакаюсь от смеха, если Локо и в этом сезоне, со своим детским садом вас на тянет.
"Вы серьезно верите этим вбросам?? Я про "отбыл в Сербию". С чего такая наивность? Мало ли что на этом сайте пишут. Напомню поговорку : "на сарае ### написано, а в нем дрова" ;)
Чтобы Вам было проще вернуться в реальность, сообщу по большому секрету, что в официальном телеграм-канале Зенита уже несколько часов назад опубликовано видео того, как Дркушич присоединился к команде на тренировочной базе Зенита. Не находите странным тот факт, что он сделал это, находясь в Сербии? ;)
И да. Насчет Ваше истерики со словами "Но этот чел вам нафиг не сдался!" и "потом питерские обелители Зенита орут"... Вы жидко обделались :) Так что прекращайте истерить. Не по-мужски это."
Циник Петербургский, где ты, воин? Ну и кто из нас жидко обделался? Где ты со своей бравадой? 😁
Он в последнее время это очень любит практиковать. :)
Пускай барахтается дальше там
потому что Зенит и зарабатывает во много раз больше Локомотива (стадион пусть хоть на треть заполнят), и тратить на него главспонсор готов больше. а еще потому что в Зените умеют распоряжаться деньгами, например, а не привозить непонятный табор с сомнительными немцами во главе)