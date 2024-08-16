«Русский человек должен жить на своей родной земле. В Америке скучаешь по нашему менталитету». Просветов о переходе в ЦСКА после 8 лет за океаном
Иван Просветов доволен своим решением вернуться в Россию.
Вратарь перешел в ЦСКА после 8 сезонов в Северной Америке.
– Никита Охотюк в своем интервью уже отметил, что рад вернуться в Россию. У вас такое же чувство?
– Да, я люблю быть дома, на самом деле. Здесь я по-полному счастлив, ведь живу не так далеко от Москвы – в подмосковном Ступине. В выходные, по возможности, буду приезжать домой к родителям и проводить время с ними.
– По кому и по чему вы больше всего соскучились на родине?
– В Америке скучаешь по русскому менталитету. По родителям, конечно же, в первую очередь. У них не получалось туда ко мне прилетать. В том числе поэтому было принято такое решение, очень люблю свою родину. Считаю, что русский человек должен жить на своей родной земле, – сказал Просветов.
Защитник ЦСКА Охотюк: «Никогда не нравилось жить в Америке – не хватало нашей культуры. С моим менталитетом тяжело в США – очень люблю Россию»
Других слов от возвращенцев цысы и не ждали
А если бы у родителей получалось прилетать, родину бы уже меньше любил? А если бы родители насовсем смогли приехать?
Не припомню подобной ситуации, когда условный таджикский футболист сказал бы что таджикские люди должны жить на своей земле в Таджикистане, русские люди бы обиделись.
8 лет страдал бедолага
Уточните, "в пределах МКАДа".
Это его жизнь и советчики не нужны
По одинаковому проинструктировали давать интервью ? :)
Бред конечно