«Русский человек должен жить на своей родной земле. В Америке скучаешь по нашему менталитету». Просветов о переходе в ЦСКА после 8 лет за океаном

Теги ЦСКА НХЛ КХЛ Чемпионат.com Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов доволен своим решением вернуться в Россию.

Вратарь перешел в ЦСКА после 8 сезонов в Северной Америке. 

– Никита Охотюк в своем интервью уже отметил, что рад вернуться в Россию. У вас такое же чувство?

– Да, я люблю быть дома, на самом деле. Здесь я по-полному счастлив, ведь живу не так далеко от Москвы – в подмосковном Ступине. В выходные, по возможности, буду приезжать домой к родителям и проводить время с ними.

– По кому и по чему вы больше всего соскучились на родине?

– В Америке скучаешь по русскому менталитету. По родителям, конечно же, в первую очередь. У них не получалось туда ко мне прилетать. В том числе поэтому было принято такое решение, очень люблю свою родину. Считаю, что русский человек должен жить на своей родной земле, – сказал Просветов

Защитник ЦСКА Охотюк: «Никогда не нравилось жить в Америке – не хватало нашей культуры. С моим менталитетом тяжело в США – очень люблю Россию»

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53 комментария
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Им одну бумажку на всех выдали что ли!?
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С хорошим доходом в России на самом деле оч. хорошо. Ну и желательно иметь бронь конечно
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Опа, второй пошёл.
Других слов от возвращенцев цысы и не ждали
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"У родителей не получалось туда ко мне прилетать. В том числе поэтому было принято такое решение, очень люблю свою родину"

А если бы у родителей получалось прилетать, родину бы уже меньше любил? А если бы родители насовсем смогли приехать?
+21
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+15
И рады бы многие жить на своей земле, но очень не хватает демократии и законности.
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+15
Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Чет совсем ерунду приплел.

Не припомню подобной ситуации, когда условный таджикский футболист сказал бы что таджикские люди должны жить на своей земле в Таджикистане, русские люди бы обиделись.
+18
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Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Русский человек как раз за то, чтобы таджики и узбеки жили и работали в Узбекистане и Таджикистане.
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Говори за себя. Русский человек, как и любой другой, ничего не должен недалекому хоккеисту Просветову
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Ответ Groznyi2024
Правильно. В России прекрасно живётся. Если у тебя есть деньги.
Без денег даже на Гавайях плохо.
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очередной не нужный в НХЛ резко возлюбил родные берёзки
8 лет страдал бедолага
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Прошлогодний вратарь ЦСКА Ф. вышел из чата
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По менталитету страдают, как правило, ребята, у которых дело не пошло. Они же как правило говорят о том, что тренер не любил русских.
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Русский человек никому ничего не должен, а жить нужно там, где дают жить.
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Русский человек может жить где захочет без риска перестать быть русским. Слово «должен» пусть себе засунет туда куда у него шайба пролетает. Понарожали патриотиков.
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Ответ sashkaaa
С хорошим доходом в России на самом деле оч. хорошо. Ну и желательно иметь бронь конечно
В Магадане пробывали?))
Уточните, "в пределах МКАДа".
+12
-7
+5
Человек сам разберётся где ему жить
Это его жизнь и советчики не нужны
+5
-1
+4
Ответ counsel
Хватит чушь про пределы МКАДа писать. За МКАДом часто лучше качество жизни. Можно не стоять в пробках, не толкать в метро, есть свежие продукты и регулярно быть на природе. Деньги этого не заменят
С продуктами-то в Москве получше подавляющего большинства регионов) Природа штука прекрасная, но и тут у Москвы проблем больших нет) Только ещё и в самом городе приятно находиться: парки, бульвары, снег убирают, мусор вывозят)
+3
0
+3
Ответ counsel
Хватит чушь про пределы МКАДа писать. За МКАДом часто лучше качество жизни. Можно не стоять в пробках, не толкать в метро, есть свежие продукты и регулярно быть на природе. Деньги этого не заменят
Отличный вариант, если можешь себе позволить работать удалённо. А так где "природа и свежие продукты" обычно как-то с работой не очень.
+3
0
+3
Ответ Pablo Rodrigues
В Магадане пробывали?)) Уточните, "в пределах МКАДа".
Хватит чушь про пределы МКАДа писать. За МКАДом часто лучше качество жизни. Можно не стоять в пробках, не толкать в метро, есть свежие продукты и регулярно быть на природе. Деньги этого не заменят
+8
-5
+3
Беспросветный патриотизм
+3
0
+3
вообще не врубаюсь, как они реально могут так говорить после кейса с Федотовым? менталитет в полной красе был продемонстрирован. Счастливы от бабок роснефти. Когда кто-то еще на новую землю уедет, не забудьте вспомнить про счастье возвращаться домой, на РОДИНУ
+4
-1
+3
Вот из-за того что у нас немало людей во власти и обычных типа Просветова искренне считающих что русские люди кому-то (в основном стране) обязательно что-то ДОЛЖНЫ, у нас так много проблем. В том чисте и с остальным миром🤷‍♂️
+7
-5
+2
Правильно. В России прекрасно живётся. Если у тебя есть деньги.
+4
-3
+1
А кому русский человек должен то? Огласите всех «кредиторов»
+6
-5
+1
А когда уезжал тоже так думал и говорил?
+1
0
+1
Практически слово в слово что сказал Охотюк.:)
По одинаковому проинструктировали давать интервью ? :)
+1
0
+1
Ответ sashkaaa
С хорошим доходом в России на самом деле оч. хорошо. Ну и желательно иметь бронь конечно
Ну если бывший зэк возле пятерочки только не пырнет ножом 🤫
+1
0
+1
Не надо было идти тогда, сидел бы тут и все.
Бред конечно
+5
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+1
Да всем по-разному. Кто-то нормально живет где угодно, кто-то нет. Нет какого-то общего правила
+2
-1
+1
Ответ Vadoniy
Только до момента, пока такси и доставка не подорожают.
Во многих регионах "ценным специалистам" запретили работать на транспорте и в общепите - никто не зароптал пока от этого.
+1
-1
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