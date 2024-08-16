«Зенит» продал Коваленко «Оренбургу». Петербуржцы получили 2 млн евро и право обратного выкупа за ту же сумму
Александр Коваленко продолжит карьеру в «Оренбурге».
«Зенит» объявил, что достигнуто соглашение о полноценном трансфере полузащитника.
Ранее сообщалось, что петербуржцы получат примерно 2 млн евро и будут иметь право обратного выкупа игрока за ту же сумму.
Коваленко сыграл за «Зенит» в 6 матчах в Мир РПЛ, в среднем – по 10 минут. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Крыльев Советов» можно ознакомиться здесь.
Изображение: t.me/fcorenburg