«Зенит» продал Коваленко «Оренбургу». Петербуржцы получили 2 млн евро и право обратного выкупа за ту же сумму

Александр Коваленко продолжит карьеру в «Оренбурге».

« » объявил, что достигнуто соглашение о полноценном трансфере полузащитника.

Ранее сообщалось, что петербуржцы получат примерно 2 млн евро и будут иметь право обратного выкупа игрока за ту же сумму.

Коваленко сыграл за «Зенит» в 6 матчах в Мир РПЛ, в среднем – по 10 минут. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Крыльев Советов» можно ознакомиться здесь.

Изображение: t.me/fcorenburg