«Зенит» продал Коваленко «Оренбургу». Петербуржцы получили 2 млн евро и право обратного выкупа за ту же сумму

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Оренбург Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко продолжит карьеру в «Оренбурге».

«Зенит» объявил, что достигнуто соглашение о полноценном трансфере полузащитника.

Ранее сообщалось, что петербуржцы получат примерно 2 млн евро и будут иметь право обратного выкупа игрока за ту же сумму.

Коваленко сыграл за «Зенит» в 6 матчах в Мир РПЛ, в среднем – по 10 минут. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Крыльев Советов» можно ознакомиться здесь.

Изображение: t.me/fcorenburg

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92 комментария
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«Зенит» продал Коваленко «Зениту-3»
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Очередная мутная схема ( замаскированная аренда) от Зенита.
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за ту же сумму ахахахаха. Не фарм ниразу
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Ответ superbro
«Зенит» продал Коваленко «Зениту-3»
А Соболев пытается сбежать из Зенита-4 в первый Зенит
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Плох тот юрист который не смог оставить лазейки в правилах...
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Ответ Arseniy Illar
А зачем его уводили из Локо? Ладно, трансфер Дркушича я понять ещё могу, но у вас атака забита на годы вперёд. Шансов у молодого парня попасть в старт изначально не было
Покупали его под Вендела, как раз в момент подписания Коваленко была история с затянувшимся отпуском Вендела, поэтому, думаю, ЭГМ мёртвой хваткой в Коваленко и вцепился. Ну а то что сам Коваленко оказался вообще не готов к Зениту это другой вопрос. По итогу Коваленко проиграл конкуренцию и Ду Кейросу и Васильеву, увы.
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А в ломбард вещи так же сдают?
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Откровенно не тянул, от слова совсем. Удачи в дальнейшей карьере.
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Всё хорошо, ничего не нарушено. Это и называется - хорошая работа клуба.
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Ответ Владислав Севастьянов
Позорище. В рыночных трансферах стоимость обратного выкупа молодого игрока всегда заметно больше покупной.
Не зря слухи ходили именно про аренду. Очевидно схема, чтобы обойти лимит в 2 игрока.
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Ответ Egor .
Сбг отшучиваются, ведь понимают всё)))
Очередной кб рвётся из-за заговоров которых он начитался от таких же кб, которые пишут писульки в прессе. Вот это я понимаю.
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Ответ Роман
Аватар это провокация...которая судя по всему заходит. Газпром будет не вечен под питерским гнетом. После хотя бы поручные круги будут разорваны...и ска и ротенбеоги и прочее будут бежать на запад.
Ну и смысл от твоей провокации, если ты сам по веткам бегаешь и рвёшся? Ослабеет Зенит, кб секта найдёт себе другого архиврага, которому будет регулярно сливать, первый раз что-ли. Я бы на твоём месте за лукойловских больше переживал.
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Для Оренбурга это усиление. Но проблема, в том что клуб не может его продать никому кроме Зенита.
Если Зенит не станет его возвращать, то смогут продать кому угодно. И сам Коваленко, кстати, может отказаться возвращаться при наличии предложения от другого клуба. Как получилось с тем же Козловым.
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Ответ ZarvuR2020
Очередной кб рвётся из-за заговоров которых он начитался от таких же кб, которые пишут писульки в прессе. Вот это я понимаю.
КБ не рвутся, - они, как и нерезиновая, растягиваются😁
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Ответ superbro
«Зенит» продал Коваленко «Зениту-3»
Зенит не делал предложение "Зениту-2" по Соболеву
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Ответ Андрей Гусев
не понял, продали за 2 и купят за 2? Прикольно, а выгода Оренбургу?
Что за глупый вопрос? Они получили крутейшего игрока, которого хотели!
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
О, ностальгируем по победам в группе кубка, которые ничего не принесли. Жаль в чемпе у "нефарма" давно так не получается, в отличии от Сочи и Оренбурга. По аватару вижу как не больно.
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Ответ Спартак сила
Спас карьеру
Не перейдя в Спартак!
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Ответ Bartez1986
Когда Зенит продаст кого-то в хоккейный СКА, то вселенная схлопнется
Когда Спартак купит кого-то за сумму меньше, чем агентские за игрока, то вселенная схлопнется
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21 год - по российским меркам все еще молод и перспективен. Есть все шансы, чтобы снова о нем заговорили как об одном из главных талантов нашего футбола.
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Перекладывание денег из правого в левый карманы.
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Очень слабо смотрелся, когда играл, может получится перезагрузиться в Оренбурге, возраст позволяет, удачи!
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Ответ Bartez1986
Когда Зенит продаст кого-то в хоккейный СКА, то вселенная схлопнется
Никогда б не подумал, что экстаз анонимуса из интернета с ромбиком на аватарке способен вызвать нечто подобное)
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скидываем балласт.норм
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Спортс, где ветка ФНЛ? Играют Ротор-Балтика.
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Распродажа началась. Кому Ахметова?
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Круговорот газовых денег и газовых команд в газовом футболе. Но с важным видом называют эти титулы другими словами.
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Первый пошёл.. На очереди.. Ахметов.. чуть позже Волков и прочие абитуриенты!!! Зенитовский пылесос -забился неликвидом..
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Главное прозвища новичкам раздал и ушел 🤭
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Не потянул, будет объективны. Удачи в Оренбурге!
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