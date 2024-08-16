Зарема про Абену: «Спартак» скупает неликвид из «Ференцвароша» – просто санитары футбола! Отдать «гастарбайтеру» из Суринама за 1 млн номер многолетнего капитана – мегаподло»
Зарема Салихова прокомментировала трансфер Миенти Абены в «Спартак».
«Трансфер к Абене матери! Если «Зенит» сдает игроков в аренду в «Црвену Звезду» с целью их развития, то «Спартак» идет обратным путем, скупая неликвид из «Ференцвароша». Просто санитары футбола
Жозе, Маркиньос, Абена. Видимо, новые руководители эти имена хотят золотыми буквами вписать в историю клуба. Русским фамилиям не будет места.
Отдать номер многолетнего капитана (Абена взял 14-й номер, под которым ранее играл Георгий Джикия – Спортс”) приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн – это мегаподло.
Главное, все по стратегии Амарала: Жозе, Довбня и Абена – молодые и перспективные», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
А выбирать игроков по знаку зодиака это как?
подло? тупо? по-идиотски?
1) Застал еще Бескова и безумно больно от того, во что превратился любимый клуб.
2) Но когда читаешь как семейка Федунов рассуждает о неудачном управлении клубом, провальных трансферах - просто хохочу
Во первых, вы бы ей это в лицо сказали??? Ну, про эскорт… не по мужски это… это было бы последнее, что вы сказали…
Во вторых, я не понимаю, вам реально нравится трансфер Абене??? Или для вас самоцель, сидя на диване, оскорбить женщину???
В третьих, самое страшное для вас признать, что Зарема права…
И последнее… кто знает тот поймет… я из тех кто жег газеты (ну и лавки деревянные… случайно) на А-5 после гола Шмарова на 89 минуте…
Только, вроде, по знакам зодиака про тренеров было, а не про игроков?
Бгг
Кстати, когда незабвенный Витя Гусев говорил про отцов из Суринама, он имел в виду Гулита и Рейкаарда, а не Абене… так… для справки.
А Борзыкины за уходы Венделов. надо чтобы Спартак навез 25 таких за тонны денег! Лига вырастет!
И главное с вторым бюджетом даже не 2 место занимает и не третье и не четвертое порой,..)
Поэтому на фанатских флагах будут лико не многолетнего капитана, а лико например Жени Нагата, фактически бесплатно с товарищами, будучи с серьёзным заболеванием, старавшегося сделать так, чтобы трибуна «Б» была красивой перед матчами и во время них.