Зарема про Абену: «Спартак» скупает неликвид из «Ференцвароша» – просто санитары футбола! Отдать «гастарбайтеру» из Суринама за 1 млн номер многолетнего капитана – мегаподло»

Зарема Салихова прокомментировала трансфер Миенти Абены в «Спартак».

«Трансфер к матери! Если « » сдает игроков в аренду в « » с целью их развития, то «Спартак» идет обратным путем, скупая неликвид из « ». Просто санитары футбола

Жозе, Маркиньос, Абена. Видимо, новые руководители эти имена хотят золотыми буквами вписать в историю клуба. Русским фамилиям не будет места.

Отдать номер многолетнего капитана (Абена взял 14-й номер, под которым ранее играл Георгий Джикия – Спортс”) приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн – это мегаподло.

Главное, все по стратегии Амарала: Жозе, Довбня и Абена – молодые и перспективные», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.