Зарема про Абену: «Спартак» скупает неликвид из «Ференцвароша» – просто санитары футбола! Отдать «гастарбайтеру» из Суринама за 1 млн номер многолетнего капитана – мегаподло»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Венгрия Александр Довбня Ференцварош Георгий Джикия Виллиан Жозе Миенти Абена Маркиньос Коста Зарема Салихова Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова прокомментировала трансфер Миенти Абены в «Спартак».

«Трансфер к Абене матери! Если «Зенит» сдает игроков в аренду в «Црвену Звезду» с целью их развития, то «Спартак» идет обратным путем, скупая неликвид из «Ференцвароша». Просто санитары футбола

Жозе, Маркиньос, Абена. Видимо, новые руководители эти имена хотят золотыми буквами вписать в историю клуба. Русским фамилиям не будет места.

Отдать номер многолетнего капитана (Абена взял 14-й номер, под которым ранее играл Георгий Джикия – Спортс”) приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн – это мегаподло.

Главное, все по стратегии Амарала: Жозе, Довбня и Абена – молодые и перспективные», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тут диагноз налицо, комментировать нечего. Можно только порадоваться, что дама не имеет никакого отношения к клубу.
+46
-7
+39
какая склочная баба..
А выбирать игроков по знаку зодиака это как?
подло? тупо? по-идиотски?
+38
-1
+37
Ларссон твой где? Который слинял в 2022 вместе Кралом. В сумме 20+ млн., сбежали бесплатно. Мирзов за 4. Роша за 13. Ханни за 8. Тиль за 17!!!!
+27
-8
+19
Ответ Александр Колчак
И в чем она не права?
в том, что разговаривать и передвигать мешки - разные вещи
+16
-2
+14
Динамовцы, может она поможет вам с маяком?
+12
-1
+11
Ответ utsh44psmr
Ларссон твой где? Который слинял в 2022 вместе Кралом. В сумме 20+ млн., сбежали бесплатно. Мирзов за 4. Роша за 13. Ханни за 8. Тиль за 17!!!!
Типа, она виновата, что кто-то сбежал.
+12
-4
+8
Ответ Циник Петербургский
Не будьте к ней слишком строги. Должны же быть у женщины маленькие женские слабости. Кто-то сумочки покупает под цвет машины. Кто-то - машины под цвет туфелек. А она - игроков. Только, вроде, по знакам зодиака про тренеров было, а не про игроков?
Тренеров по пробору: Аленичев минус; Тедеско плюс.
+8
0
+8
После прочтения двойственное чувство:
1) Застал еще Бескова и безумно больно от того, во что превратился любимый клуб.
2) Но когда читаешь как семейка Федунов рассуждает о неудачном управлении клубом, провальных трансферах - просто хохочу
+7
0
+7
Ответ Александр Колчак
И в чем она не права?
Что-то я не помню,чтобы когда номер многолетнего капитана и воспитаника Паршивлюка кому то отдают что-то подобное вообще было.А где Паршивлюк и где Джикия
+7
-1
+6
Я вот не понимаю, те кто за глаза оскорбляют Зарему…
Во первых, вы бы ей это в лицо сказали??? Ну, про эскорт… не по мужски это… это было бы последнее, что вы сказали…
Во вторых, я не понимаю, вам реально нравится трансфер Абене??? Или для вас самоцель, сидя на диване, оскорбить женщину???
В третьих, самое страшное для вас признать, что Зарема права…
И последнее… кто знает тот поймет… я из тех кто жег газеты (ну и лавки деревянные… случайно) на А-5 после гола Шмарова на 89 минуте…
+7
-2
+5
Ответ Screamer_FCSM
какая склочная баба.. А выбирать игроков по знаку зодиака это как? подло? тупо? по-идиотски?
Не будьте к ней слишком строги. Должны же быть у женщины маленькие женские слабости. Кто-то сумочки покупает под цвет машины. Кто-то - машины под цвет туфелек. А она - игроков.

Только, вроде, по знакам зодиака про тренеров было, а не про игроков?
+5
-1
+4
Ответ utsh44psmr
А Джикия кто? Такой же гастарбайтер, еще зп себе выбивал шестизначную. Если уж на то пошло, то Джикия внешне больше похож на классического московского гастарбайтера
Зарема сама гастарбайтер...
+4
-1
+3
И в чем она не права?
+16
-14
+2
Не удивительно, что Спартак так лихорадит. Кого отодвигают от «кормушки» просто ядом поливают команду. Вспомните Червиченко и это еще цветочки. И таких охотно цитируют и публикуют дурналисты. С такими руководителями и работниками врагов не надо.
+1
0
+1
А если бы он стоил 10 то норм?
+2
-1
+1
Заремка, видимо, по примеру Канчельскиса, полюбила давать интервью пьяненькая.
+1
0
+1
Давать лимитчице из Уфы вякать – мегатупо.
+1
0
+1
Ну взяли заща на подмену за мелкий прайс - и что ж за вопли странные весь день сегодня? Так же взяли и Довбню на подмену воротчикам - никто не страдал по этому поводу. Что в подобных покупках необычного? Разве что на место "святого капитана" взяли - ну так что тот за основу не играл, что этот вряд ли будет.
+1
0
+1
Федун уже в прошлом, какой-то спартак забыли уже все как дурной сон, а эта мадам пытается влиять на какие-то процессы в свинарнике) окстись уже, дамочка, или не хайповать на развалинах фермы не позволяет финансовая совесть?)
Бгг
0
0
0
Ответ Vfly21
Сейчас гадость напишу: но выбирать себе новую жену из эскорта взамен надоевшей первой, тоже себе такое…хотя её не оставили с носом. Ну так и тут пухленький Жорик вроде как за ромбик «умирал» не бесплатно… Поэтому на фанатских флагах будут лико не многолетнего капитана, а лико например Жени Нагата, фактически бесплатно с товарищами, будучи с серьёзным заболеванием, старавшегося сделать так, чтобы трибуна «Б» была красивой перед матчами и во время них.
Вот только Женю не трожь… Хотя пути Флинтов и Гладиаторов были не совсем параллельными, мы не сидели с главными конями в кабаках и не устраивали бойню пацанов. И выбор жены у ЛАФ - его выбор.
Кстати, когда незабвенный Витя Гусев говорил про отцов из Суринама, он имел в виду Гулита и Рейкаарда, а не Абене… так… для справки.
0
0
0
Ответ Барристан Селми
эскортница или червь - кто мразотнее?
Твой кумир Промес.
0
0
0
Ответ Святой Патрик
Типа, она виновата, что кто-то сбежал.
Если следовать ее риторике то, да.
0
0
0
Расисты!
А Борзыкины за уходы Венделов. надо чтобы Спартак навез 25 таких за тонны денег! Лига вырастет!

И главное с вторым бюджетом даже не 2 место занимает и не третье и не четвертое порой,..)
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
Ответ dreamstep
Так а в чем Зарема не права? Пока Зенит берёт высококлассных легионеров, Спартак подбирает тех кто не сильнее имеющихся игроков.
специально подбирает похуже, с бюджетом это же все никак не связано, да?
0
0
0
Ответ Эндрю81
Тренеров по пробору: Аленичев минус; Тедеско плюс.
Эх, похоже, я начал забывать футбольную мудрость от Заремы...
0
0
0
Женщина, успокойтесь!
0
0
0
Проблема не в том, что они сбежали, а проблема в том, что это такой же плюс минус неликвид, который покупают сейчас. Про те трансферы она никогда не вспомнит, а про нынешние готова говорить целыми днями.
0
0
0
Сейчас гадость напишу: но выбирать себе новую жену из эскорта взамен надоевшей первой, тоже себе такое…хотя её не оставили с носом. Ну так и тут пухленький Жорик вроде как за ромбик «умирал» не бесплатно…
Поэтому на фанатских флагах будут лико не многолетнего капитана, а лико например Жени Нагата, фактически бесплатно с товарищами, будучи с серьёзным заболеванием, старавшегося сделать так, чтобы трибуна «Б» была красивой перед матчами и во время них.
0
0
0
а не порылся -ли " там" у нее жикия ?! все никак не успокоицца бывшая хозяйка )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий