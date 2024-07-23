Рапино о репосте футболистки Альберт про Бога, геев и трансгендеров: «Пока мы все не станем свободными, никто из нас не будет свободен, включая ее. Надеюсь, она это понимает»

Теги ПСЖ лига 1 Франция женский футбол сборная США жен Меган Рапино религия дискриминация Корбин Альберт Футбол

Меган Рапино высказалась о скандале вокруг Корбин Альберт.

Напомним, весной 20-летняя футболистка женской сборной США и «ПСЖ» сделала репост ролика в TikTok, в котором говорится о том, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами».

Рапино отреагировала: «Если не делаете среду более безопасной, то все, во что вы верите, – ненависть, и дети убивают себя из-за нее». Вскоре Альберт принесла извинения

«Я знаю, что футболистка Корбин [Альберт] высказывала некоторые гомофобные взгляды. Но наша команда всегда борется за право быть теми, кто мы есть, быть самими собой в полной мере. Я надеюсь, что это останется неизменным.

Что касается Корбин, я надеюсь, что она вынесла урок. Это такой процесс, который не является публичным и прозрачным настолько, чтобы любой, кто находится за пределами ее окружения, мог его увидеть.

Но я надеюсь, что это происходит и она понимает, что пока мы все не станем свободными, никто из нас не будет свободен, включая ее», – сказала экс-футболистка сборной США.

Рапино о месячных: «Это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем их. Тысячелетия сексизма могут быть причиной»

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38 комментариев
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Если вы думаете, что занимаетесь полной ерундой, то знайте, что кто-то переводит для спортса очередную шизу Меган Рапино
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"Пока мы все не станем свободными, никто из нас не будет свободен"

Напомнило: "Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю"
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Так она свободна, а ты не довольна. И где свобода?
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Плохо то,что люди традиционной ориентации, такие как Корбин вынуждены извинятся за свои взгляды.
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Свободными в каком плане. Свобода это понятие абстрактные, в любом обществе, будь это затерянное в Амазонии племя, авторитарная держава или либеральная демократия, но везде нужны свои ограничения, просто из масштаб разный исходя из сторонних факторов. В демократическом обществе Альберт может иметь право высказывать свое мнение до тех пор, пока не призывает к насилию. Точно так же может и Рапино. Но последняя почему-то скатывается в авторитаризм, где есть линия партии или единая идеология и только ее нужно придерживаться, а любой иной взгляд подвергается критике или репрессиям.
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Чего эти радужные добиваются, я понять не могу. Гомосексуализм это болезнь, это не может быть нормой, это противоречит вообще природе. Да, есть такие люди, пусть мирно живут, ведь на свете много людей живёт с неизлечимыми болезнями, но зачем об этом кричать на весь мир, требовать какого-то особого отношения к себе?
+18
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+16
Ответ Aleksey Yashin
"Пока мы все не станем свободными, никто из нас не будет свободен" Напомнило: "Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю"
Если ЦСКА забивает первым и не пропускает, то как правило выигрывает.
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С какого перепуга эта Рапино думает, что ее мнение важнее, чем мнение другой футболистки?
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пока мы все не станем свободными, никто из нас не будет свободен, включая ее...
Что-то из великих фраз Кличко
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Ответ Kubinec_
Если вы думаете, что занимаетесь полной ерундой, то знайте, что кто-то переводит для спортса очередную шизу Меган Рапино
Отличный комментарий. 👍
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Рапина свободна от мозгов
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0
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Отсутствие должного количества серого вещества в голове, не позволяет людям разделять свободу гражданскую и извращенность
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Да что ты, черт побери, такое несёшь?
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Рапино это секта какая-то?
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Свободными от чего? От здравого смысла?
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Права заканчиваются там, где начинаются другие права.
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Сестра Кличко
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Значит никогда вы свободными не станете, потому, что все не станут свободными никогда.
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У новостника опять обострение, снова неспортивные новости постит
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Так и не понял, кто из них мужик?
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Бог спасает нас от того, чтобы смотреть женский футбол
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Полный дебилизм. И это печатают.
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Да что ты #####, такое несёшь. Большинство из людей априори не являются гомофобами. Но перестаньте насаждать это детям. Многого же никто не просит. Делайте в постели в своей что хотите. Просто противно от таких высказываний... Тьфу.
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Кто же освободит медиа пространство от Рапино?
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Ответ Verhovn
Глубокая мысль)
Мысль просто логичная. Но она не для Репино.
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Ответ Петрович
Чего эти радужные добиваются, я понять не могу. Гомосексуализм это болезнь, это не может быть нормой, это противоречит вообще природе. Да, есть такие люди, пусть мирно живут, ведь на свете много людей живёт с неизлечимыми болезнями, но зачем об этом кричать на весь мир, требовать какого-то особого отношения к себе?
Эти люди больны и мирно жить не могут.
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Ответ hotfrog
Бог спасает нас от того, чтобы смотреть женский футбол
Кстати. тут на днях, Зенит обыграл Спартак 4:1 (женщины) 😄
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Ответ Катя СПб
Мысль просто логичная. Но она не для Репино.
👍
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Ответ Катя СПб
Значит никогда вы свободными не станете, потому, что все не станут свободными никогда.
Глубокая мысль)
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Ответ liv6
Отсутствие должного количества серого вещества в голове, не позволяет людям разделять свободу гражданскую и извращенность
К сожалению, если мяч с большой силой часто прилетает в голову, то это может вести к травме, так же как в боксе. Наверно, в голову Рапино мяч прилетал очень часто.
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