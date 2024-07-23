Рапино о репосте футболистки Альберт про Бога, геев и трансгендеров: «Пока мы все не станем свободными, никто из нас не будет свободен, включая ее. Надеюсь, она это понимает»
Меган Рапино высказалась о скандале вокруг Корбин Альберт.
Напомним, весной 20-летняя футболистка женской сборной США и «ПСЖ» сделала репост ролика в TikTok, в котором говорится о том, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами».
Рапино отреагировала: «Если не делаете среду более безопасной, то все, во что вы верите, – ненависть, и дети убивают себя из-за нее». Вскоре Альберт принесла извинения.
«Я знаю, что футболистка Корбин [Альберт] высказывала некоторые гомофобные взгляды. Но наша команда всегда борется за право быть теми, кто мы есть, быть самими собой в полной мере. Я надеюсь, что это останется неизменным.
Что касается Корбин, я надеюсь, что она вынесла урок. Это такой процесс, который не является публичным и прозрачным настолько, чтобы любой, кто находится за пределами ее окружения, мог его увидеть.
Но я надеюсь, что это происходит и она понимает, что пока мы все не станем свободными, никто из нас не будет свободен, включая ее», – сказала экс-футболистка сборной США.
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