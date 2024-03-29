Футболистка США Альберт про репост о Боге, спасающем людей от становления геями и трансгендерами: «Это было незрело»

Теги ПСЖ лига 1 Франция сборная США жен Меган Рапино соцсети религия Корбин Альберт Футбол

Корбин Альберт извинилась за свои действия в соцсетях.

Напомним, 20-летняя футболистка, выступающая за женскую команду «ПСЖ» и сборную США, сделала репост ролика в TikTok. Там говорится о том, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами». На это отреагировала экс-футболистка сборной Меган Рапино: «Если вы не делаете среду более безопасной, то все, во что вы верите, – ненависть, и дети убивают себя из-за нее».

Goal отмечает, что Альберт также лайкнула пост в инстаграме, где говорится: «Бог временно перестал творить чудеса, чтобы заставить Меган Рапино вывихнуть голеностоп в ее последней игре».

Позднее Корбин извинилась перед подписчиками.

«Я хочу искренне извиниться за свои действия в социальных сетях. Ставить лайки и репостить записи, которые являются оскорбительными, бесчувственными и ранящими, было незрело и неуважительно, что никогда не входило в мои намерения.

Я очень разочарована в себе и глубоко сожалею о той боли, которую я причинила своим партнерам по команде, другим игрокам, болельщикам, друзьям и всем, кто был оскорблен.

Я искренне верю, что каждый должен чувствовать себя в безопасности и пользоваться уважением везде и на всех игровых полях. Я знаю, что мои действия не соответствовали этому, и в этот раз приношу искренние извинения.

Для меня большая честь выступать в этом виде спорта на мировой арене, и я обещаю исправиться», – написала Альберт. 

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31 комментарий
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Демократия и свобода есть, но сказать или даже лайкнуть что-то неодобрительное про ЛГБТ нельзя. Рапино настучит. Как-то подозрительно напоминает практики автократий и диктатур с доносчиками и публичными извинениями.
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Снова запахом свободы повеяло, когда человека за репост из тиктока начинают гнобить и ему приходиться извиняться :)
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Рапино это что-то вроде швондера?
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Офтоп: А почему Россияне так обеспокоены, что происходит внутри Америки?
А почему ты обеспокоен,чем обеспокоены россияне?
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+9
В США теперь "зрелая" демократия. Извинения за неправильное незрелое мнение - ее непременная черта.
+7
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+6
Всегда говорю одну вещь- геи, лесби,трансы не могут родить ребёнка самостоятельно.
И если бы родители этих самых геев, лесбиянок,трансов тоже были бы такими, то их самих не было бы в живых.
Когда смогут САМОСТОЯТЕЛЬНО зачать и родить ребёнка-тогда смогу их принять, понять, начать уважать как-то.
Пока этого нет и в помине.
Поэтому, Только гетеро, только хардкор!))
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+6
забавно, учитывая, что бог сделал с Содомой и Гоморрой
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+4
Ответ Дизайнер
Демократия и свобода есть, но сказать или даже лайкнуть что-то неодобрительное про ЛГБТ нельзя. Рапино настучит. Как-то подозрительно напоминает практики автократий и диктатур с доносчиками и публичными извинениями.
Лево-либералы часто напоминают кое-каких чуваков...
+9
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+3
Ответ Рашпель793
Снова запахом свободы повеяло, когда человека за репост из тиктока начинают гнобить и ему приходиться извиняться :)
Душком.
+5
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Грамотно репостнула, а потом что фраер сдал назад
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+1
Ответ Дмитрий Якушевич
Все кто ставят минусы - выбирают гулаг. Мне вас жалко и нет одновременно. Наслаждайтесь гулагом, пока другие наслаждаются миром
Культура отмены - мягкая форма ГУЛАГа. Отвратительно и то, и то. Не надо пытаться натянуть сову на глобус и доказывать что культура отмены демократия - это очень четкий шаг к ГУЛАГу.
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Ответ Max Zhomkov
лгбтк+ игрок женской сборной США
Кобёл, короче
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Ответ Magnus Spellbane
Рапино это что-то вроде швондера?
лгбтк+ игрок женской сборной США
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Правда там очень дорого обходится
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Главное, чтобы она не изменяла своим ценностям. Истинным ценностям.

Увы, под угрозой наказания, другого выбора у нее не было, кроме как осудить себя.
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Рапино прямо как Мизулина уже .
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Ответ Дмитрий Якушевич
Все кто ставят минусы - выбирают гулаг. Мне вас жалко и нет одновременно. Наслаждайтесь гулагом, пока другие наслаждаются миром
Утю тю))
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Ответ Дизайнер
Демократия и свобода есть, но сказать или даже лайкнуть что-то неодобрительное про ЛГБТ нельзя. Рапино настучит. Как-то подозрительно напоминает практики автократий и диктатур с доносчиками и публичными извинениями.
Чем? В тюрьму ее никто не посадит
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Ответ JoaoMoutinho
Чем? В тюрьму ее никто не посадит
Отмена карьеры и компании СМИ против тех, кто говорит "незрелые" вещи, работает прекрасно.
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Но это другое, скажут они
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Не извиняйся, Девочка. Особенно перед коблом.
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