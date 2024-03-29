Футболистка США Альберт про репост о Боге, спасающем людей от становления геями и трансгендерами: «Это было незрело»
Корбин Альберт извинилась за свои действия в соцсетях.
Напомним, 20-летняя футболистка, выступающая за женскую команду «ПСЖ» и сборную США, сделала репост ролика в TikTok. Там говорится о том, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами». На это отреагировала экс-футболистка сборной Меган Рапино: «Если вы не делаете среду более безопасной, то все, во что вы верите, – ненависть, и дети убивают себя из-за нее».
Goal отмечает, что Альберт также лайкнула пост в инстаграме, где говорится: «Бог временно перестал творить чудеса, чтобы заставить Меган Рапино вывихнуть голеностоп в ее последней игре».
Позднее Корбин извинилась перед подписчиками.
«Я хочу искренне извиниться за свои действия в социальных сетях. Ставить лайки и репостить записи, которые являются оскорбительными, бесчувственными и ранящими, было незрело и неуважительно, что никогда не входило в мои намерения.
Я очень разочарована в себе и глубоко сожалею о той боли, которую я причинила своим партнерам по команде, другим игрокам, болельщикам, друзьям и всем, кто был оскорблен.
Я искренне верю, что каждый должен чувствовать себя в безопасности и пользоваться уважением везде и на всех игровых полях. Я знаю, что мои действия не соответствовали этому, и в этот раз приношу искренние извинения.
Для меня большая честь выступать в этом виде спорта на мировой арене, и я обещаю исправиться», – написала Альберт.
И если бы родители этих самых геев, лесбиянок,трансов тоже были бы такими, то их самих не было бы в живых.
Когда смогут САМОСТОЯТЕЛЬНО зачать и родить ребёнка-тогда смогу их принять, понять, начать уважать как-то.
Пока этого нет и в помине.
Поэтому, Только гетеро, только хардкор!))
Увы, под угрозой наказания, другого выбора у нее не было, кроме как осудить себя.