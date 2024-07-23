Рапино о республиканцах: «Мы видим видим рост авторитаризма и целенаправленное ущемление прав женщин»

Меган Рапино посетовала на ущемление прав женщин со стороны Республиканской партии.

«Мы наблюдаем целенаправленное ущемление прав женщин в целом и, безусловно, в нашей стране.

Программа, которую выдвинули республиканцы, и способ, который они выбрали для использования имеющейся у них власти – будь то их желание отслеживать месячные или отмена решения по делу Роу против Уэйда (которое гарантировало право на прерывание беременности на федеральном уровне – Sports) – мы определенно видим рост авторитаризма», – сказала бывшая футболистка сборной США.

Рапино о месячных: «Это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем их. Тысячелетия сексизма могут быть причиной»

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