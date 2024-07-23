Рапино о республиканцах: «Мы видим видим рост авторитаризма и целенаправленное ущемление прав женщин»

Теги женский футбол сборная США жен Меган Рапино Политика Дональд Трамп Футбол

Меган Рапино посетовала на ущемление прав женщин со стороны Республиканской партии.

«Мы наблюдаем целенаправленное ущемление прав женщин в целом и, безусловно, в нашей стране.

Программа, которую выдвинули республиканцы, и способ, который они выбрали для использования имеющейся у них власти – будь то их желание отслеживать месячные или отмена решения по делу Роу против Уэйда (которое гарантировало право на прерывание беременности на федеральном уровне – Sports) – мы определенно видим рост авторитаризма», – сказала бывшая футболистка сборной США.

Рапино о месячных: «Это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем их. Тысячелетия сексизма могут быть причиной»

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48 комментариев
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А минусы будут?
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У женщин в каждом Штате прав в разы больше, чем у мужчин. Авторитаризм как раз совсем в другую сторону.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Потому что они издавна держат капиталы и управляют ими?
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Персонажи вроде этой телки - как раз те, из-за кого в целом вменяемые люди могут проголосовать за явно странного персонажа в лице Трампа
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Ответ k_terekhov
Потому что они издавна держат капиталы и управляют ими?
нет, даже не из-за этого.. а из-за того что мужчины в среднем более целеустремлённые, готовы жертвовать всем ради достижения цели.. а женщины же не готовы по куче причин
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+12
Хочешь узнать насколько бредова/здрава какая-нибудь активно продвигаемая идея -- посмотри на людей , которые больше всех за неё топят
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По сути она права. Ее дело продвигать нелогичные метафизические законы диснеевской реальности, типа "а давайте просто каждой женщине дадим триллион миллиардов". А электорат Трампа крутят пальцем у виска и это женоненавистничество, как ни посмотри
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"Борменталь,дайте ей селёдки!"(с)
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+6
печально, что нынешние "борцы за равноправие" нынче только и делают, что сеют раскол и ненависть между людьми, отрабатывая заказы политиканов
+6
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+6
Ответ muniain al-bilbaui
печально, что нынешние "борцы за равноправие" нынче только и делают, что сеют раскол и ненависть между людьми, отрабатывая заказы политиканов
Печально, что этому же следует Спортс.
+7
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+6
Ответ Bayern2004
"Борменталь,дайте ей селёдки!"(с)
Селедкой, профессор, вы эту Дypaпину все равно не успокоите.
Видел как-то нарезку ее игры в футбол. Она в общем как и в жизни, симулирует и провоцирует, какого-то уровня игры и атлетизма по меркам женского футбола не увидел.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Самые богатые люди не только в США, но и практически в любой стране мира -- это белые мужчины.
Так что выделять именно США тут не стоит.

А вот в плане женских бизнесвумен -- США впереди планеты всей -- четверо из пяти самых богатых женщины мира-- американки
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Очередной позор от редакции. Нытьё, никак не связанное со спортом пихают во все разделы, ещё и новости дробят на 10 отдельных. Клики не пахнут?
+5
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зачем брать вью у больного человека?
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0
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Месячные, республиканцы, что же будет дальше 🤔
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Другое дело - демократы, которые искренне считают, что у мужчин нет физического преимущества над женщинами и допускают участия трансов в женских соревнованиях. Это же так защищает права женщин!
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Потому что они умнее
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Фэйспалм
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Республиканцы гораздо меньшее зло, чем демократы и глобалисты.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Потому что они издавна держат капиталы и управляют ими?
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“Хорошие сапоги. Надо брать».
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Откуда такие отбитые берутся? Катастрофа просто
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Ответ Writer 1
Во власти крупных городов США - почти все демократы. Результат на лицо. Помимо континента на улицах идёт распил средств на основе инфраструктуры, в прошлом году был пожар на Гавайях, в позапрошлом прорвало дамбу в Калифорнии. Как выяснилось инфраструктурра изношена. Если ещё и Харрис выиграет, то о временах Байдена можно будет ностальгировать))
мне вообще смешно, как в США демократы у власти в некоторых городах по ~100 лет, в этих городах огромный уровень преступности.. и люди продолжают за них голосовать

как называется когда ты делаешь одно и то же, но ждёшь других результатов?
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Ответ Самый быстрый индиан
Селедкой, профессор, вы эту Дypaпину все равно не успокоите. Видел как-то нарезку ее игры в футбол. Она в общем как и в жизни, симулирует и провоцирует, какого-то уровня игры и атлетизма по меркам женского футбола не увидел.
Ну хоть пока будет жевать перестанет генерировать бред.
А вообще вот эти все рапины шестёрки из одной "демократической" колоды .
Недавно смотрел интервью карты посерьёзнее, товарищ Де Ниро,та же тема.
Та же риторика,один в один.
У дядьки фляга протекла на склоне лет.
Трамп -вселенское зло,"демократия" в опасности.
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О, опять горячая спортивная новость!)
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Ответ БратДругБорщ
Персонажи вроде этой телки - как раз те, из-за кого в целом вменяемые люди могут проголосовать за явно странного персонажа в лице Трампа
Это мужик а те телка.
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Хрена, а в США что, аборты что ли запретили?
Проверил. В шести штатах. В четырёх из них аборты запрещено делать даже в случае изнасилования или инцеста.
Промеж общего гула, хочу задать людям вопрос: конкретно вот эти законы считаете нормальными?
Ну, всё же надеюсь, что законных проблем с тем, чтобы выехать для осуществления процедуры в другой штат, для обыкновенных американских женщин всё-таки не будет, хотя удобного, конечно, мало.
Читаю дальше: ещё в четырнадцати штатах серьёзные ограничения на аборты вступят в силу в течение месяца. Ограничения могут перейти и в полный запрет.

Это мракобесие ничем не лучше, чем вот эта ультралевацкая параша.
+1
0
+1
Во власти крупных городов США - почти все демократы. Результат на лицо. Помимо континента на улицах идёт распил средств на основе инфраструктуры, в прошлом году был пожар на Гавайях, в позапрошлом прорвало дамбу в Калифорнии. Как выяснилось инфраструктурра изношена. Если ещё и Харрис выиграет, то о временах Байдена можно будет ностальгировать))
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-1
+1
Ответ Чечеватов
А минусы будут?
Их есть у меня
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Ответ Чечеватов
А минусы будут?
хорооош
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