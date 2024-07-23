Рапино о республиканцах: «Мы видим видим рост авторитаризма и целенаправленное ущемление прав женщин»
Меган Рапино посетовала на ущемление прав женщин со стороны Республиканской партии.
«Мы наблюдаем целенаправленное ущемление прав женщин в целом и, безусловно, в нашей стране.
Программа, которую выдвинули республиканцы, и способ, который они выбрали для использования имеющейся у них власти – будь то их желание отслеживать месячные или отмена решения по делу Роу против Уэйда (которое гарантировало право на прерывание беременности на федеральном уровне – Sports) – мы определенно видим рост авторитаризма», – сказала бывшая футболистка сборной США.
Рапино о месячных: «Это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем их. Тысячелетия сексизма могут быть причиной»
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Видел как-то нарезку ее игры в футбол. Она в общем как и в жизни, симулирует и провоцирует, какого-то уровня игры и атлетизма по меркам женского футбола не увидел.
Так что выделять именно США тут не стоит.
А вот в плане женских бизнесвумен -- США впереди планеты всей -- четверо из пяти самых богатых женщины мира-- американки
как называется когда ты делаешь одно и то же, но ждёшь других результатов?
А вообще вот эти все рапины шестёрки из одной "демократической" колоды .
Недавно смотрел интервью карты посерьёзнее, товарищ Де Ниро,та же тема.
Та же риторика,один в один.
У дядьки фляга протекла на склоне лет.
Трамп -вселенское зло,"демократия" в опасности.
Проверил. В шести штатах. В четырёх из них аборты запрещено делать даже в случае изнасилования или инцеста.
Промеж общего гула, хочу задать людям вопрос: конкретно вот эти законы считаете нормальными?
Ну, всё же надеюсь, что законных проблем с тем, чтобы выехать для осуществления процедуры в другой штат, для обыкновенных американских женщин всё-таки не будет, хотя удобного, конечно, мало.
Читаю дальше: ещё в четырнадцати штатах серьёзные ограничения на аборты вступят в силу в течение месяца. Ограничения могут перейти и в полный запрет.
Это мракобесие ничем не лучше, чем вот эта ультралевацкая параша.