Лалас поддержал футболистку США Альберт после репоста о Боге, геях и трансгендерах: «Если бы игроки соглашались со всеми в команде, мы бы никогда не играли в футбол»

Алекси Лалас вступился за подвергшуюся критике Корбин Альберт.

Напомним, 20-летняя футболистка, выступающая за женскую команду «ПСЖ» и сборную США, сделала репост ролика в TikTok, где говорится, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами». Ее раскритиковала экс-футболистка сборной .

Позднее Альберт извинилась за свои действия в соцсетях.

Бывший защитник сборной США Лалас опубликовал видео гола Альберт за « », написав: «20-летняя Корбин Альберт, играющая за «ПСЖ», принадлежит к новому молодому поколению игроков женской сборной США. У команды яркое будущее».

«Если бы нам нужно было, чтобы все игроки любили, уважали и соглашались со всеми членами своей команды, мы бы никогда не играли в эту игру. Игроки жестоки. По крайней мере, хорошие игроки.

Может быть, она и не входит в список лучших игроков. Но этот список основан на результатах.

Вам не обязательно должны нравиться ваши товарищи по команде, вы просто должны верить, что они могут выполнять свою работу. Великие игроки отделяют [спорт от всего остального], прощают или забывают [обиды] в обмен на победу», – написал Лалас в соцсети.