Лалас поддержал футболистку США Альберт после репоста о Боге, геях и трансгендерах: «Если бы игроки соглашались со всеми в команде, мы бы никогда не играли в футбол»

Теги ПСЖ лига 1 Франция женский футбол Алекси Лалас сборная США жен Меган Рапино Корбин Альберт Футбол

Алекси Лалас вступился за подвергшуюся критике Корбин Альберт.

Напомним, 20-летняя футболистка, выступающая за женскую команду «ПСЖ» и сборную США, сделала репост ролика в TikTok, где говорится, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами». Ее раскритиковала экс-футболистка сборной Меган Рапино

Позднее Альберт извинилась за свои действия в соцсетях. 

Бывший защитник сборной США Лалас опубликовал видео гола Альберт за «ПСЖ», написав: «20-летняя Корбин Альберт, играющая за «ПСЖ», принадлежит к новому молодому поколению игроков женской сборной США. У команды яркое будущее». 

«Если бы нам нужно было, чтобы все игроки любили, уважали и соглашались со всеми членами своей команды, мы бы никогда не играли в эту игру. Игроки жестоки. По крайней мере, хорошие игроки. 

Может быть, она и не входит в список лучших игроков. Но этот список основан на результатах.

Вам не обязательно должны нравиться ваши товарищи по команде, вы просто должны верить, что они могут выполнять свою работу. Великие игроки отделяют [спорт от всего остального], прощают или забывают [обиды] в обмен на победу», – написал Лалас в соцсети. 

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9 комментариев
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Как все это стремно
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Легендарный бородач фигни не скажет!
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Увы,мно таких как Лалас всё меньше и меньше.
Миром рулят неопределенной ориентации Макроны с женами-сильнобабушками.
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Рапины рулят миром, перед ними извиняются
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Конец света...
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Ждем кроссовер "Лалас vs палата №15"
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Ответ ro44an.siz
Содом и Гоморру вылечил ядерный удар. К этому сейчас все и идет, к сожалению.
Красивая аналогия, но, к сожалению, такое лечение могут не пережить ни пациенты, ни врачи...
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