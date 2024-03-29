Рапино о репосте футболистки США про Бога, спасающего людей от становления геями и трансгендерами: «Если не делаете среду более безопасной, то все, во что вы верите, – ненависть, и дети убивают себя из-за нее»

Теги ПСЖ лига 1 Франция женский футбол сборная США жен Меган Рапино соцсети религия Корбин Альберт Футбол

Футболистка сборной США разозлила Меган Рапино репостом про ориентацию людей.

20-летняя Корбин Альберт, выступающая за женскую команду «ПСЖ» и сборную США, сделала репост ролика в TikTok. Там говорится о том, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами».

Бывшая футболистка американской сборной Меган Рапино отреагировала на возникший скандал, опубликовав сторис в соцсети.

«Людям, которые прячутся за словами о «своих верованиях», я бы просто задала один вопрос: делаете ли вы какую-то среду более безопасной, инклюзивной, целостной, помогая людям проявлять свои лучшие качества? 

Потому что, если это не так, то все, во что вы верите, – это ненависть. И дети буквально убивают себя из-за этой ненависти. Проснитесь!

Искренне ваша, №15», – написала Рапино. 

Отметим, что ранее Рапино играла за женскую сборную США под 15-м номером. Сейчас он принадлежит Альберт. 

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17 комментариев
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Рапино из палаты №15
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Репина заявила, что хочет равной оплаты труда с Богом.
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Меган, айда к каким-нибудь мормонам или амишам и расскажи им это всё.
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Переведите на человеческий
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Когда уже окончательно утихнет эта "повестка"?
Надоели уже.
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Альберт уже давно извинилась за этот пост. Инклюзивность, видимо, в этом и заключается, чтобы не иметь своего мнения.
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Обе поехавшие
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Унылая хрень
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Откуда взялась эта тема, с многочисленными самоубийствами детей из-за их непринятой обществом трансгендерности? Я смотрю последние пару лет это прям главный довод этих мракобесов, до этого они почему то данную проблему игнорировали
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Вымышленное мегасущество с одной стороны. Пропаганда толерастии с другой.
С.У.К.А.!!! Где тут место для адекватов????
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Она и в самом деле не поняла? Люди, которые прячутся за словами о своих верованиях, как раз и создают безопасную среду для тех, кто не желает, чтобы их дети были геями или трансгендерами 🤷🏻‍♂️ Можно спорить о методах и т.п. Но не понимать этого, как-то даже стыдновато)
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То ли перевод кривой, то ли у Меган в голове хлебушек. Возможно, что всё вместе.
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Есть мужчины и женщины,остальное не важно☝🏼
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Почему когда слышишь словом"инклюзивный" хочется взять дубинку в руки ?
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Ответ Илья Воронов
Откуда взялась эта тема, с многочисленными самоубийствами детей из-за их непринятой обществом трансгендерности? Я смотрю последние пару лет это прям главный довод этих мракобесов, до этого они почему то данную проблему игнорировали
Осознали что это лучший способ манипуляции
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