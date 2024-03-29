Рапино о репосте футболистки США про Бога, спасающего людей от становления геями и трансгендерами: «Если не делаете среду более безопасной, то все, во что вы верите, – ненависть, и дети убивают себя из-за нее»

Футболистка сборной США разозлила Меган Рапино репостом про ориентацию людей.

20-летняя Корбин Альберт, выступающая за женскую команду « » и сборную США, сделала репост ролика в TikTok. Там говорится о том, что «Бог спасает людей от того, чтобы они были геями и трансгендерами».

Бывшая футболистка американской сборной отреагировала на возникший скандал, опубликовав сторис в соцсети.

«Людям, которые прячутся за словами о «своих верованиях», я бы просто задала один вопрос: делаете ли вы какую-то среду более безопасной, инклюзивной, целостной, помогая людям проявлять свои лучшие качества?

Потому что, если это не так, то все, во что вы верите, – это ненависть. И дети буквально убивают себя из-за этой ненависти. Проснитесь!

Искренне ваша, №15», – написала Рапино.

Отметим, что ранее Рапино играла за женскую сборную США под 15-м номером. Сейчас он принадлежит Альберт.