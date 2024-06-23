Прудников о последствиях скандала на Евро для Даку: «Выйдет и 10 голов забьет – все забудут»

Александр Прудников прокомментировал поведение Мирлинда Даку на Евро-2024.

«Это могут быть эмоции, но их нужно сдерживать. Сегодня нужно понимать, что за тобой следят миллионы камер и телефонов людей, которые сидят на трибунах. Нужно об этом помнить.

Что касается карьеры, испортил или нет – это его дело, и все зависит только от него. Если Даку сейчас выйдет и десять голов забьет, все забудут про то, что он сделал, вспомнят только голы», – сказал бывший нападающий «Рубина».

«##### македонцев! ##### сербов!» Даку из «Рубина» наказан за оскорбительный заряд на Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?