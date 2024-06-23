Прудников о последствиях скандала на Евро для Даку: «Выйдет и 10 голов забьет – все забудут»

Теги Рубин Александр Прудников премьер-лига Россия Сборная Албании по футболу Евро-2024 Мирлинд Даку Футбол

Александр Прудников прокомментировал поведение Мирлинда Даку на Евро-2024.

«Это могут быть эмоции, но их нужно сдерживать. Сегодня нужно понимать, что за тобой следят миллионы камер и телефонов людей, которые сидят на трибунах. Нужно об этом помнить.

Что касается карьеры, испортил или нет – это его дело, и все зависит только от него. Если Даку сейчас выйдет и десять голов забьет, все забудут про то, что он сделал, вспомнят только голы», – сказал бывший нападающий «Рубина».

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9 комментариев
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Для Прудникова, который в регулярном чемпионате не забивал больше 4 голов за сезон, 10 мячей кажутся чем-то таким невероятным за что можно простить подобное?
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Не все, ой, не все.
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Я не забуду.
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Как всё просто.
Призывать к убийству двух национальностей , потом сказать "извините, меня не так поняли ", отсидеть дисквалификацию в 2 матча , забить 10 голов и всё ок?)
К сожалению всё так и будет, но это вообще ни разу неправильно.
За такие призывы в общественном месте его бы хорошо на годик от футбола отстранить,а этот годик провести в местах не столь отдалённых. Тогда может быть понимание придёт хотя бы для других людей.
+4
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+2
фанаты не забудут, но их выгнали со стадионов, так что играть в РПЛ может кто угодно, любой уголовник, убийца и насильник, лишь бы хозяин клуба был им доволен
+1
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Создается впечатление , что Прудников и Даку одного поля ягоды .
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А почему не 20 голов?
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