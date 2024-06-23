Прудников о последствиях скандала на Евро для Даку: «Выйдет и 10 голов забьет – все забудут»
Александр Прудников прокомментировал поведение Мирлинда Даку на Евро-2024.
«Это могут быть эмоции, но их нужно сдерживать. Сегодня нужно понимать, что за тобой следят миллионы камер и телефонов людей, которые сидят на трибунах. Нужно об этом помнить.
Что касается карьеры, испортил или нет – это его дело, и все зависит только от него. Если Даку сейчас выйдет и десять голов забьет, все забудут про то, что он сделал, вспомнят только голы», – сказал бывший нападающий «Рубина».
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Призывать к убийству двух национальностей , потом сказать "извините, меня не так поняли ", отсидеть дисквалификацию в 2 матча , забить 10 голов и всё ок?)
К сожалению всё так и будет, но это вообще ни разу неправильно.
За такие призывы в общественном месте его бы хорошо на годик от футбола отстранить,а этот годик провести в местах не столь отдалённых. Тогда может быть понимание придёт хотя бы для других людей.