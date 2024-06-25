Рахимов о скандале с Даку на Евро: «Эмоции не должны перехлестывать игрока, Мирлинд все прекрасно осознает, думаю. Я дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Сборная Албании по футболу Евро-2024 ТАСС Мирлинд Даку Футбол

Рашид Рахимов высказался о поведении Мирлинда Даку на Евро-2024.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока «Рубина» и сборной Албании на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией на групповом этапе Евро-2024.

– Почему я должен отнестись к этому как-то положительно? Конечно же, негативно. Я думаю, что не должно эмоциональное состояние перехлестывать игрока. Думаю, он все осознает и прекрасно понимает. Разговаривая с ним, я, естественно, дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные. Он в первую очередь футболист, который должен думать о том, чтобы показывать свои лучшие качества на поле.

– Могут ли у Даку возникнуть проблемы в команде?

– Не думаю, что это будет. Все прекрасно знают Мирлинда, у него нет злости в его действиях, он достаточно компанейский, общительный. Я знаю, что он очень сильно сейчас переживает. Но еще раз – нужно думать. Ты взрослый человек, нужно думать, что делаешь. Я не думаю, что все из нас, здесь стоящих, проводят свою жизнь без ошибок. На ошибках учатся. И я надеюсь, что это будет ему хорошим уроком, – сказал главный тренер «Рубина».

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18 комментариев
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Рашид, ты не прав. Есть ошибки, а есть преступления
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Стыдно за Рахимова, они в Рубине готовы одно место лизать у Даку.
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Сербы из Рубина ждут недождутся провести с ним воспитательную работу.
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Надо ему вообще запретить играть в РПЛ .
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Этот Рашид сам еще тот чебурек
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Разговаривая с ним, я, естественно, дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные.

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То есть, это Рахимов ему звонил в сборную после этого эпизода?

Таджик совсем башкой поехал
+3
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поменяй сербов на негров или евреев и Даку получит культуру отмены и будет везде забанен
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Ответ Callid
может покрывает единоверца
Думаю дело не в единоверце. Даку забивной, статистика у него неплохая. Вот и трясутся, боятся что турнут.
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Ответ Адиль Абиев
Думаю дело не в единоверце. Даку забивной, статистика у него неплохая. Вот и трясутся, боятся что турнут.
ок. ну и играет в лиге где начхать на морально-этические законы , главное не в России нарушил , хоть и орал про сербов ).. осталось Промеса вернуть )
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позорище они с руководством готовы хоть педофила оправдать а как ещё назвать этот позор и интервью рубина
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Мы видели как он "извинился". Думаю он аналогично все осознал
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Ответ Виктор Иванович
Ну пищевик же наркоторговца рад видеть в своих рядах. Чем Рубин хуже. Нацики в РПЛ теперь есть, наркоторговцы есть, был еще злостный нарушитель ПДД из Зенита, к счастью, уехал, никого не убив, так что да, недалеко до педофилов и убийц.
Человек предлагал убивать Сербов на весь мир что от такого отморозка ждать
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Ответ Олег Панфилов
Да не предлагал он сербов убивать Давным давно выложили видео с трибуны, где видно, как он в мегафон кричит - первая часть обычные ругательства, а вторая часть - "сношать македонцев" И это не мои догадки, так расшифровал его слова преподаватель албанского языка Дословно - qifsha, qifsha ropt, qifsha maqedonasit
А ну если просто сношать тогда все нормально
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Ответ Олег Панфилов
Да не предлагал он сербов убивать Давным давно выложили видео с трибуны, где видно, как он в мегафон кричит - первая часть обычные ругательства, а вторая часть - "сношать македонцев" И это не мои догадки, так расшифровал его слова преподаватель албанского языка Дословно - qifsha, qifsha ropt, qifsha maqedonasit
если б он предложил qifsha, qifsha негров, qifsha, qifsha Винисиуса... То это закончилось бы 2 матча дисквы(понять и простить)??
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Ответ Адиль Абиев
Стыдно за Рахимова, они в Рубине готовы одно место лизать у Даку.
может покрывает единоверца
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