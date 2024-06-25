Рахимов о скандале с Даку на Евро: «Эмоции не должны перехлестывать игрока, Мирлинд все прекрасно осознает, думаю. Я дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные»

Рашид Рахимов высказался о поведении Мирлинда Даку на Евро-2024.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока «Рубина» и сборной на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией на групповом этапе Евро-2024.

– Почему я должен отнестись к этому как-то положительно? Конечно же, негативно. Я думаю, что не должно эмоциональное состояние перехлестывать игрока. Думаю, он все осознает и прекрасно понимает. Разговаривая с ним, я, естественно, дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные. Он в первую очередь футболист, который должен думать о том, чтобы показывать свои лучшие качества на поле.

– Могут ли у Даку возникнуть проблемы в команде?

– Не думаю, что это будет. Все прекрасно знают Мирлинда, у него нет злости в его действиях, он достаточно компанейский, общительный. Я знаю, что он очень сильно сейчас переживает. Но еще раз – нужно думать. Ты взрослый человек, нужно думать, что делаешь. Я не думаю, что все из нас, здесь стоящих, проводят свою жизнь без ошибок. На ошибках учатся. И я надеюсь, что это будет ему хорошим уроком, – сказал главный тренер «Рубина».

«##### македонцев! ##### сербов!» Даку из «Рубина» наказан за оскорбительный заряд на Евро

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