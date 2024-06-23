Отец Даку о дисквалификации форварда за оскорбления македонцев и сербов: «Наказание могло бы быть условным – Мирлинд извинялся. Но мы уважаем решение УЕФА»

Отец Мирлинда Даку прокомментировал дисквалификацию форварда на Евро-2024.

УЕФА дисквалифицировал игрока «Рубина» и сборной на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией. Ранее Даку принес извинения за свое поведение.

«Наказание могло бы быть условным, поскольку извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение .

Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами», – сказал Фехми Даку.

«##### македонцев! ##### сербов!» Даку из «Рубина» наказан за оскорбительный заряд на Евро

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