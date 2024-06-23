Отец Даку о дисквалификации форварда за оскорбления македонцев и сербов: «Наказание могло бы быть условным – Мирлинд извинялся. Но мы уважаем решение УЕФА»

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Албании по футболу Сборная Северной Македонии по футболу Мирлинд Даку Футбол

Отец Мирлинда Даку прокомментировал дисквалификацию форварда на Евро-2024.

УЕФА дисквалифицировал игрока «Рубина» и сборной Албании на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией. Ранее Даку принес извинения за свое поведение.

«Наказание могло бы быть условным, поскольку Мирлинд извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение УЕФА.

Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами», – сказал Фехми Даку.

«##### македонцев! ##### сербов!» Даку из «Рубина» наказан за оскорбительный заряд на Евро

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51 комментарий
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У отца видать ума не больше, чем у сына
+112
-5
+107
За подобные выкрики, ещё и на публике, мало двухматчевой дисквалификации.
Человек транслировал ненависть и призывы к убийству людей другой национальности на весь стадион, а по сути на весь мир.
Вообще это уголовная ответственность, наверняка в той же Германии есть статья за подобное.
+75
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+71
наказания могло и не быть, будь у Мирлинда мозги
+66
-1
+65
Ответ Bartez1986
У отца видать ума не больше, чем у сына
От осины не родятся апельсины.
+69
-5
+64
Футболисты какие-то недоразвитые что ли? Почему у взрослых мужиков по 25-30 лет постоянно вылазит папа.
+25
-2
+23
Даку так извинился,что можно ещё парочку матчей сверху дать.
+16
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+15
Наказание должно быть серьезнее дисквалификации на 2 матча .
+15
-2
+13
Ответ Magic13
Западную повесточку никто не отменял, по этому там всем наплевать на это. Удивительно, что вообще дискву дали.
Ну так они созданием этого прецедента бьют себе же по рукам.
В следующий раз кто-то из игроков будет орать в мегафон с призывом убивать евреев или негров и ему тоже придётся давать всего-то 2-х матчевую дисквалификацию. Либо выкручиваться и объяснять почему эти выкрики не то же самое, что выкрики с призывами в адрес сербов.
Да и что такое два матча.Любой запасной вообще получается ничем не рискует : Бери мегафон да кричи что хочешь, всё равно на турнире так и так не сыграл бы.
+10
-3
+7
А мог просто играть молча и не показывать свою глупость.
+7
-1
+6
Сложно представить себя на месте Даку, но если бы меня ТАК переклинило, то в такой ситуации я бы больше боялся реакция отца, а не УЕФА, он бы мне башку оторвал за такое и без разницы кого бы я призывал убивать. Тут уже видимо генетически заложено, яблоня от яблони...
+6
-1
+5
Интересно как бы реагировал этот папаша если в общественном месте кто-то сказал бы ему - "Убей албанца", а завтра извинился. И не лично, а в инете.
+7
-2
+5
Наказание могло бы быть и уголовным за публичные призывы к убийству по национальному признаку. Ну а там уже можно и условно
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0
+3
Ответ Николай К
Футболисты какие-то недоразвитые что ли? Почему у взрослых мужиков по 25-30 лет постоянно вылазит папа.
Да
+4
-1
+3
Прекрасно понимает, что сынишка легко отделался)
+3
0
+3
Ответ Николай К
Футболисты какие-то недоразвитые что ли? Почему у взрослых мужиков по 25-30 лет постоянно вылазит папа.
У этого папы футболиста, как оказалось, с развитием и умственными способностями дела обстоят не лучше. Ждем выхода дедушки. Может, он умнее (но это неточно)?
+2
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+2
Ответ Fatty Toni
У этого папы футболиста, как оказалось, с развитием и умственными способностями дела обстоят не лучше. Ждем выхода дедушки. Может, он умнее (но это неточно)?
Мне кажется , что дед и придумал эту кричалку
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+2
Ответ Antonio Gaudi
Ну так они созданием этого прецедента бьют себе же по рукам. В следующий раз кто-то из игроков будет орать в мегафон с призывом убивать евреев или негров и ему тоже придётся давать всего-то 2-х матчевую дисквалификацию. Либо выкручиваться и объяснять почему эти выкрики не то же самое, что выкрики с призывами в адрес сербов. Да и что такое два матча.Любой запасной вообще получается ничем не рискует : Бери мегафон да кричи что хочешь, всё равно на турнире так и так не сыграл бы.
Не будут они ничего выкручиваться. Белые на фоне цыгана винисиуса люди второго сорта по факту аксиомы.
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Как это чудо будет играть в РПЛ и обмениваться рукопожатиями перед играми с Сербами и Македонцами
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Призыв убивать - это теперь оскорбление?
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За такие извинения надо было ещё пару матчей накинуть.
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Ответ Fatty Toni
Исходя из возраста Даку, его отец как раз в молодые годы успел застать моменты гражданской войны, а заодно походить с серборезом. Оттого, совсем неудивительно, как сейчас батя заступается за отпрыска. Он даже не видит в этом ничего осудительного.
Ага, а ещё показательно, что сынок не за сборную Косово играет, а за Албанию. Как бороться за независимость, так косовар, как на ЧЕ ехать, так албанец. Двуликие лицемеры.
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Да там извинения были достаточно условными)
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Папа знает.
Эстония 70-е годы. Мальчик приехал из Таллина к дедушке в деревню. Утром выходит из дома, а дедушка поливает клумбу машинным маслом.
- Деттушка, ччто ты деллаешь, цветтоочки же завяннутт?
- Этто ничего, что цветоочки завяннутт, затто автоматт не заржавеетт.
+3
-2
+1
где ты раньше был? от таких игроков на болельщиков находит чума...(хотя, многие чумные по жизни - я бы их кастрировал, чтоб потомство не приносили....или на свои СВО! местные...можно и к нам...)
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Нет уж папуля. Сынок напачкал - должен вытереть, образно говоря. Научится думать прежде, чем открывать рот - прямая польза.
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Теперь пусть ждет теплый прием в Казани,сербы намного ближе России.
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На 2 матча? Серьёзно? Игрока, который сыграл 5 минут за 2 игры и так жёстко лишили ещё 5 минут?
Интересно, какое было бы наказание, если бы он крикнул «Убей негра»?
Очевидно, что крики «убей русского» даже бы не рассматривали
Будем посмотреть, зачем Даку Рубину. Может расширит ассортимент своих кричалок.
+1
0
+1
Ответ Antonio Gaudi
Ну так они созданием этого прецедента бьют себе же по рукам. В следующий раз кто-то из игроков будет орать в мегафон с призывом убивать евреев или негров и ему тоже придётся давать всего-то 2-х матчевую дисквалификацию. Либо выкручиваться и объяснять почему эти выкрики не то же самое, что выкрики с призывами в адрес сербов. Да и что такое два матча.Любой запасной вообще получается ничем не рискует : Бери мегафон да кричи что хочешь, всё равно на турнире так и так не сыграл бы.
Судя по тому, что они творят, им будет плевать. И за 1-й призыв к убийству евреев или европейцев, да кого угодно, кто не относится к линии партии...того игрока ждёт несомненное завершение карьеры и вряд-ли ему дадут спокойно жить. Я в этом уверен на 99%. Плевать они хотели на прецеденты.
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За подобные призывы, административка-это минимум

Может наш комитет по этике займется этим вопросом в отношении игрока Рубина или они могут рассматривать только шуточные комментарии про перевод денег? Они, к слову, обосновывали свое наказание, что шутки никакой не видят и в пример приводили шутки про убийство.. Вот, пожалуйста, тут далеко не шутка, а вполне себе призыв. Действуйте, господа!
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Мозгов нет ни хрена, уж не говоря про человечность
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