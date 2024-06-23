Отец Даку о дисквалификации форварда за оскорбления македонцев и сербов: «Наказание могло бы быть условным – Мирлинд извинялся. Но мы уважаем решение УЕФА»
Отец Мирлинда Даку прокомментировал дисквалификацию форварда на Евро-2024.
УЕФА дисквалифицировал игрока «Рубина» и сборной Албании на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией. Ранее Даку принес извинения за свое поведение.
«Наказание могло бы быть условным, поскольку Мирлинд извинялся, но мы по-прежнему уважаем решение УЕФА.
Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами», – сказал Фехми Даку.
«##### македонцев! ##### сербов!» Даку из «Рубина» наказан за оскорбительный заряд на Евро
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Человек транслировал ненависть и призывы к убийству людей другой национальности на весь стадион, а по сути на весь мир.
Вообще это уголовная ответственность, наверняка в той же Германии есть статья за подобное.
В следующий раз кто-то из игроков будет орать в мегафон с призывом убивать евреев или негров и ему тоже придётся давать всего-то 2-х матчевую дисквалификацию. Либо выкручиваться и объяснять почему эти выкрики не то же самое, что выкрики с призывами в адрес сербов.
Да и что такое два матча.Любой запасной вообще получается ничем не рискует : Бери мегафон да кричи что хочешь, всё равно на турнире так и так не сыграл бы.
Эстония 70-е годы. Мальчик приехал из Таллина к дедушке в деревню. Утром выходит из дома, а дедушка поливает клумбу машинным маслом.
- Деттушка, ччто ты деллаешь, цветтоочки же завяннутт?
- Этто ничего, что цветоочки завяннутт, затто автоматт не заржавеетт.
Интересно, какое было бы наказание, если бы он крикнул «Убей негра»?
Очевидно, что крики «убей русского» даже бы не рассматривали
Будем посмотреть, зачем Даку Рубину. Может расширит ассортимент своих кричалок.
Может наш комитет по этике займется этим вопросом в отношении игрока Рубина или они могут рассматривать только шуточные комментарии про перевод денег? Они, к слову, обосновывали свое наказание, что шутки никакой не видят и в пример приводили шутки про убийство.. Вот, пожалуйста, тут далеко не шутка, а вполне себе призыв. Действуйте, господа!