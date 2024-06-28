Дмитрий Губерниев: «Показ Евро на «Матче» – мощнейший социальный проект. Игры смотрят дети, они должны учиться у лучших футболистов. Кто этого не понимает – балбес»
Дмитрий Губерниев высказался на тему показа Евро-2024 в России.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали».
«Показ на «Матче» ЧЕ по футболу – мощнейший социальный проект! Россияне смотрят активно, футбол объединяет.
И самое главное – трансляции ЧЕ смотрят дети, будущие футболисты, которые на международной арене после нашего возвращения всех обыграют.
Молодежь должна учиться у лучших футболистов мира, игру которых показывает в прямом эфире «Матч ТВ»! Кто этого не понимает – тот балбес…
Россия молодая всех победит! ❤️🔝» – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Фетисов даже на фоне Дегтярёва предельно недалёким и оттого агрессивным выглядел, а уж Губеру он вообще в плане дискуссии - на один зуб.
Губер - человек, конечно, весьма специфических моральных устоев, но совсем не тот дурачок, каким его некоторые тут считают.
Он не дурак чтоб лаять без команды фас.
Насколько недоделами надо быть, чтобы на своих чиновничьих и депутатских местах упускать адекватность, которая близка людям
фетисов, вяльбе, терюшков, валуев и журова. Больше вроде никто не выпендривался.