Дмитрий Губерниев: «Показ Евро на «Матче» – мощнейший социальный проект. Игры смотрят дети, они должны учиться у лучших футболистов. Кто этого не понимает – балбес»

Дмитрий Губерниев высказался на тему показа Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали».

«Показ на «Матче» ЧЕ по футболу – мощнейший социальный проект! Россияне смотрят активно, футбол объединяет.

И самое главное – трансляции ЧЕ смотрят дети, будущие футболисты, которые на международной арене после нашего возвращения всех обыграют.

Молодежь должна учиться у лучших футболистов мира, игру которых показывает в прямом эфире « »! Кто этого не понимает – тот балбес…

Россия молодая всех победит! ❤️🔝» – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?