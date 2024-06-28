Дмитрий Губерниев: «Показ Евро на «Матче» – мощнейший социальный проект. Игры смотрят дети, они должны учиться у лучших футболистов. Кто этого не понимает – балбес»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Евро-2024 Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев высказался на тему показа Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали».

«Показ на «Матче» ЧЕ по футболу – мощнейший социальный проект! Россияне смотрят активно, футбол объединяет.

И самое главное – трансляции ЧЕ смотрят дети, будущие футболисты, которые на международной арене после нашего возвращения всех обыграют.

Молодежь должна учиться у лучших футболистов мира, игру которых показывает в прямом эфире «Матч ТВ»! Кто этого не понимает – тот балбес…

Россия молодая всех победит! ❤️🔝» – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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42 комментария
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Получается Губер назвал балбесами, представителей Госдуры! Смелый поступок, браво Дмитрий! Надеюсь последствий не будет для него)
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Фетисов - ээээ чорт ты меня балбесом назвал?!?
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Подпадает ли его коммент под статью 319 УК РФ — оскорбление представителя власти?
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Ответ Noken
Подпадает ли его коммент под статью 319 УК РФ — оскорбление представителя власти?
А у Бастрыкина гос дура попадает?
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Ответ Дядя ТУРА
Фетисов - ээээ чорт ты меня балбесом назвал?!?
Думаю, это довольно точное описание реакции Фетисова.)
Фетисов даже на фоне Дегтярёва предельно недалёким и оттого агрессивным выглядел, а уж Губеру он вообще в плане дискуссии - на один зуб.
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Ответ Гумберт Гумберт
если ветер поменяется, он первый скажет, что критиковал власть)
И в некоторой степени это даже будет правдой.)
Губер - человек, конечно, весьма специфических моральных устоев, но совсем не тот дурачок, каким его некоторые тут считают.
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Так-то все верно сказал. Тот же Фетисов- типа патриот сейчас, бгг. Сбежал из ЦСКА в Америку при первой же возможности, лицемер. А Губер тоже возможно раскаивается в душе, хехе. Теперь в депутаты не попасть!
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Ответ Artmann
И в некоторой степени это даже будет правдой.) Губер - человек, конечно, весьма специфических моральных устоев, но совсем не тот дурачок, каким его некоторые тут считают.
да вроде дураком он не слыл... хамом и лизоблюдом - да, но дураком не припомню
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Вот это он накинул! Ну теперь у охраноты полыхнет
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если ветер поменяется, он первый скажет, что критиковал власть)
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Ответ Noken
Подпадает ли его коммент под статью 319 УК РФ — оскорбление представителя власти?
Нет,потому что слово «балбес» не было употреблено к конкретному лицу.
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Показ Евро на Матч ТВ - это не "социальный проект", а их прямая обязанность. Единственный спортивный телеканал страны обязан показывать важнейший футбольный турнир Европы, это даже обсуждать странно.
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Эти балбесы Дмитрий у нас еще и заседают в Думе, а это самое печальное...
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Губерниев такой Губерниев, но сейчас базу выдаёт
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Губер украл таблетки у деда ;)
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Журова сейчас поперхнулась
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Ответ Ovi174
Получается Губер назвал балбесами, представителей Госдуры! Смелый поступок, браво Дмитрий! Надеюсь последствий не будет для него)
За губером тоже стоят представители Госдумы.
Он не дурак чтоб лаять без команды фас.
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Неужели Губерниев сказал что-то здравое? 🤔
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Димон Г: хочу на Кубок мира по биатлону....
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Как в нем уживаются две личности ? Иногда бред несёт ,а иногда скажет дело . Умеют же где нужно ляпнуть куда ветер дует сверху
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Даже обидно, что это говорит ненавистный Губер!
Насколько недоделами надо быть, чтобы на своих чиновничьих и депутатских местах упускать адекватность, которая близка людям
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Интересно кто эти все возмущенные отсутствием показа какого-то междусобойчика под кодовым названием игры БРИКС. И как его можно сравнить с ЧЕ, глупость полнейшая.
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скорее трус а не балбес
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Погожим летним деньком Губера вели на расстрел
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Димон комментарии со спортса что ли начал читать? Нормально выдал
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Когда Дмитрий громко кричит что он узкий со сцены, многие понимают , что он балбес
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Зачем переписывать здесь его телеграм-канал. Сами что-то могут написать, скудоумные?
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Дурной балабол и хайпажор
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Депутатов госдуры назвать балбесами - майонез дерзит.
фетисов, вяльбе, терюшков, валуев и журова. Больше вроде никто не выпендривался.
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