Губерниев о словах Вяльбе про Евро: «Это говорит тетенька, которая всю жизнь против показа лыжных гонок на всю страну. Трансляций прекрасных Игр БРИКС было полным-полно, а футбол смеется и поет»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Евро-2024 Елена Вяльбе Матч ТВ Игры БРИКС Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе за слова о показе Евро-2024 в России.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России выступила против трансляции матчей чемпионата Европы по телевидению:  «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что Игры БРИКС очень мало показывали».

«Вот же радость моя… Это говорит тетенька , которая всю жизнь была против широкого показа лыжных гонок на всю страну. И контракт на телеправа заключила в свое время с компанией «Рога и Копыта ТВ». Хорошо, умные люди вовремя вмешались и наставили на путь истинный.

Тетенька, милая, вы телек-то включите… Кто такие все? Все – значит, никто… На просторах «Матч ТВ» было полным-полно трансляций прекрасных Игр БРИКС. А футбол? А футбол смеется и поет», – написал комментатор и телеведущий в телеграме.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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44 комментария
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По законам моды сейчас сюда должен прийти тысячный пользователь с комментарием «Редко когда соглашаюсь с Губером, но здесь он прав».
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Приехали, дамы и господа.
Губерниев - чуть ли не главный голос разума. Вот в такие времена живём.
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Ответ T622222
А слабо этому фльгеру Фетисова критиковать!?;))) Тарасова вот не засса##
Титов тоже не зассал)))
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А слабо этому фльгеру Фетисова критиковать!?;))) Тарасова вот не засса##
+32
-9
+23
Ответ Илья Владимирович
Комментарий скрыт
какое маленькое у вас если, сущий пустяк, исправить 5 минут
+19
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Ответ Lionel Andres Messi 10
По законам моды сейчас сюда должен прийти тысячный пользователь с комментарием «Редко когда соглашаюсь с Губером, но здесь он прав».
Редко соглашаюсь с Губером, раз так уже не сосчитать какой
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Ответ SergButt
Комментарий удален модератором
наш!
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Губеру пофигу на футбол, ему главное своего врага унизить. Жаба и гадюка.
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Ну правильно,в Европе футбольный праздник,а Россия -изгой,вот у них и подгорает.А эти брикс и так никто смотреть не будет,туда участников -то набрать не могут! Можно конечно заставить школьников и бюджетников,или по 500 руб за просмотр платить.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
По законам моды сейчас сюда должен прийти тысячный пользователь с комментарием «Редко когда соглашаюсь с Губером, но здесь он прав».
Но так по сути,если все редкие его правильные мнения сложить, то уже и часто он прав)
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Ответ Lionel Andres Messi 10
По законам моды сейчас сюда должен прийти тысячный пользователь с комментарием «Редко когда соглашаюсь с Губером, но здесь он прав».
Скоро будет актуальным комментарий:
Часто соглашаюсь с Губером, но здесь он неправ.
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Она старше губашлепа всего на 6 лет. с чего это он ее «тетенькой» обзывает
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Ответ Akusra
Она старше губашлепа всего на 6 лет. с чего это он ее «тетенькой» обзывает
Потомушта она не дяденька
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Ответ Lionel Andres Messi 10
По законам моды сейчас сюда должен прийти тысячный пользователь с комментарием «Редко когда соглашаюсь с Губером, но здесь он прав».
Я здесь
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Джабба vs Гадюка
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"Если у тебя есть фонтан, заткни его".
Козьма Прутков.
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губошлёп в драг-квины метит
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Вот Г...
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Что то какие то там разброд и шатания начались.
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Ждем в извинительной водолазке
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Лыжи это прекрасно конечно, особенно когда на них встают те, кто собрался отсюда уехать
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Раскол среди вежливых людей…
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Губеры правят
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Губерниев раскручивать Вяльба ?
Очень похоже что взаимно,
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Ответ Lionel Andres Messi 10
По законам моды сейчас сюда должен прийти тысячный пользователь с комментарием «Редко когда соглашаюсь с Губером, но здесь он прав».
Да уже, наверное, даже не тысячный)
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Чтобы не говорила Вяльбе, Губерниев рядом с ней никто, пигмей.
Скажи, что она не права, но сделай это в нормальной форме.
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СДД
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Комментарий удален модератором
Ответ Lionel Andres Messi 10
По законам моды сейчас сюда должен прийти тысячный пользователь с комментарием «Редко когда соглашаюсь с Губером, но здесь он прав».
Поскольку про 🐸 и 🐍 там всё очевидно🤷‍♂️
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Ответ Lionel Andres Messi 10
По законам моды сейчас сюда должен прийти тысячный пользователь с комментарием «Редко когда соглашаюсь с Губером, но здесь он прав».
только вчера хотел написать что в очередной читаю эту фразу
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