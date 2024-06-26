Губерниев о словах Вяльбе про Евро: «Это говорит тетенька, которая всю жизнь против показа лыжных гонок на всю страну. Трансляций прекрасных Игр БРИКС было полным-полно, а футбол смеется и поет»
Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе за слова о показе Евро-2024 в России.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России выступила против трансляции матчей чемпионата Европы по телевидению: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что Игры БРИКС очень мало показывали».
«Вот же радость моя… Это говорит тетенька , которая всю жизнь была против широкого показа лыжных гонок на всю страну. И контракт на телеправа заключила в свое время с компанией «Рога и Копыта ТВ». Хорошо, умные люди вовремя вмешались и наставили на путь истинный.
Тетенька, милая, вы телек-то включите… Кто такие все? Все – значит, никто… На просторах «Матч ТВ» было полным-полно трансляций прекрасных Игр БРИКС. А футбол? А футбол смеется и поет», – написал комментатор и телеведущий в телеграме.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Губерниев - чуть ли не главный голос разума. Вот в такие времена живём.
Часто соглашаюсь с Губером, но здесь он неправ.
Козьма Прутков.
Очень похоже что взаимно,
Скажи, что она не права, но сделай это в нормальной форме.