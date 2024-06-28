Губерниев – на вопрос об успехах Загитовой на ТВ: «Простите, а какой успех был у Алины? Это странно»

Теги телевидение сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Губерниев скептически высказался об успехах Алины Загитовой на ТВ.

– Я прекрасно отношусь, что все больше фигуристок покоряют медиапространство. Они и должны это делать. Только надо помнить, что телеведущая – это профессия, которой стоит учиться.

Алина – замечательная и Камила (Валиева) молодец. Пусть ведут разные программы, работают, растут, получают профессии. Я могу только восхищаться и той, и другой. Мы будем всячески им помогать.

– Получится ли у Валиевой повторить успех Загитовой на телевидении?

– Простите, а какой успех был у Алины Загитовой? Это странно. Можно ли сказать, что Алина Загитова повторила успех Леонида Якубовича? – ответил комментатор Губерниев.

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56 комментариев
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Это был несомненный успех
По части ужаса на тв
Этот рекорд никому не перебить
+72
-20
+52
Только ортодоксальный фан Загитовой мог увидеть её успехи на ТВ, Губерниев, трезво оценил её работу.
+56
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+39
И в чём он неправ
+43
-14
+29
Ответ olvl
Комментарий скрыт
То есть то, что у Алины не было успеха на телевидение - это гадости? Не факт, не подлежащий никакому сомнению, а гадости? И на самом деле она стала известной телезвездой? Так, да?
+36
-16
+20
Ответ olvl
Комментарий скрыт
Он максимально мягок, в данной ситуации :)
+32
-13
+19
У Загитовой связи рулят, в этом и весь успех.
+36
-20
+16
Как сам говорил и говорит Якубович, что он ненавидит и стыдится своей работы, на которой уже лет 40 сидит. Его буквально тошнит от "поле чудес". Всем родным и друзьям он запрещает разговорить про это шоу в его присутствии.
+21
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+16
Чемпионка по кринжу уже за успех не считается?
+32
-17
+15
Губерниев говорит не как подружка Алины 😠
+22
-9
+13
Ответ Максим Медов
Как сам говорил и говорит Якубович, что он ненавидит и стыдится своей работы, на которой уже лет 40 сидит. Его буквально тошнит от "поле чудес". Всем родным и друзьям он запрещает разговорить про это шоу в его присутствии.
Всю страну уже тошнит от Полячудес... Но бабушки из глухой провинции делают рейтинги
+19
-6
+13
Вот, и мы не знаем.
+10
-5
+5
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
Затмила купленными премиями? Губерниев- профессионал, естественно ему неприятно обесценивание своей многолетней работы
+16
-12
+4
Ответ olvl
Комментарий скрыт
Самое главное, что Губер недавно утверждал, что это неприлично обсуждать других . Или это другое?
+10
-6
+4
Безызбежный успех, тут понимать надобно!)
+8
-4
+4
Ответ Alon Raven
Комментарий скрыт
Фигурист?
+6
-3
+3
Все понимаю, загитова не звезда тв, но Якубович при чем?

Бессменно ведёт тупую программу для глубинного народа, крича "Аааавтомобиль!" ?
+7
-4
+3
Загитова, действительно, не пример для подражания перед камерой. И всем фигуристкам/фигуристам далеко до профессиональных ведущих.
+20
-17
+3
Ответ Бузина
Комментарий скрыт
Красивая? Ржу
+6
-4
+2
Тоже мне "оценщик"!!!!
Отвратная личность!!!
Я даже в какой-то мере рад, что его нет в биатлоне. Вислощекий проныра!!!
+11
-9
+2
"Успех" был - кто его видел,ржал неделю,это ли не успех?
+7
-5
+2
Ответ Виктория Обер
Якубович? Последний раз я его видела по ящику в году так 1995-м.
То есть с 1995 года не включаешь первый канал.
+5
-4
+1
Ответ Маргарита Михайловна
Алина Загитова трижды признавалась лучшей телевизионной ведущей страны! Вся популярность Ледникового периода держалась исключительно на ней!
Да-да, как истинный Атлант держала на себе шоу, начиная с 5-летнего возраста.
+4
-3
+1
Влоги Загтовой на сайте Первого с фигуристами, например, есть просто образец очень хорошо сделанной работы.
Возможно, что Губерниев не смотрит внимательно за активностью Алины.
+7
-6
+1
всегда удивлялся (или завидовал, или недоумевал) людям, которые тратят свое время на просмотр телевизионных программ
+3
-2
+1
Ответ Маргарита Михайловна
Алина Загитова трижды признавалась лучшей телевизионной ведущей страны! Вся популярность Ледникового периода держалась исключительно на ней!
Журналом Мурзилка?!
+3
-2
+1
Алина на поле чудес. Крэкс пэкс фэкс и Брикс.
+14
-13
+1
Ответ Варлампий Варлампий
всегда удивлялся (или завидовал, или недоумевал) людям, которые тратят свое время на просмотр телевизионных программ
А людям, которые тратят свое время, ошиваясь на сайтах, подобных Спортсу, читая вот такие вот "важные новости" и оставляя "ценные" комменты, вас не удивляют?)))
P.S. Стрелки переводить только не надо - меня лично не удивляют ни те, ни другие. )) Хотя сама предпочитаю страдать фигней в интернете в свободное время. )
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Ответ Raphanus
Затмила купленными премиями? Губерниев- профессионал, естественно ему неприятно обесценивание своей многолетней работы
Только что в предыдущей Загитовской новости , Вы писали, что Вас не интересует личная жизнь фигуристов .
Что-то не похоже .
Наверное других фигуристов , а вот Загитовой интересуетесь во всех ракурсах .
И откуда фейк очередной . Вы покупали или продавали . Голословные вести .
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Ответ 3a_3eHuT
Алиночка уже с лупой рассматривает корни волос Губера...
Они у неё в бреккетах застряли)))
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Ответ Alon Raven
Если бы!
А кто
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