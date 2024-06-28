Губерниев – на вопрос об успехах Загитовой на ТВ: «Простите, а какой успех был у Алины? Это странно»
Дмитрий Губерниев скептически высказался об успехах Алины Загитовой на ТВ.
– Я прекрасно отношусь, что все больше фигуристок покоряют медиапространство. Они и должны это делать. Только надо помнить, что телеведущая – это профессия, которой стоит учиться.
Алина – замечательная и Камила (Валиева) молодец. Пусть ведут разные программы, работают, растут, получают профессии. Я могу только восхищаться и той, и другой. Мы будем всячески им помогать.
– Получится ли у Валиевой повторить успех Загитовой на телевидении?
– Простите, а какой успех был у Алины Загитовой? Это странно. Можно ли сказать, что Алина Загитова повторила успех Леонида Якубовича? – ответил комментатор Губерниев.
По части ужаса на тв
Этот рекорд никому не перебить
Бессменно ведёт тупую программу для глубинного народа, крича "Аааавтомобиль!" ?
Отвратная личность!!!
Я даже в какой-то мере рад, что его нет в биатлоне. Вислощекий проныра!!!
Возможно, что Губерниев не смотрит внимательно за активностью Алины.
P.S. Стрелки переводить только не надо - меня лично не удивляют ни те, ни другие. )) Хотя сама предпочитаю страдать фигней в интернете в свободное время. )
Что-то не похоже .
Наверное других фигуристов , а вот Загитовой интересуетесь во всех ракурсах .
И откуда фейк очередной . Вы покупали или продавали . Голословные вести .