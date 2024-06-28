Губерниев – на вопрос об успехах Загитовой на ТВ: «Простите, а какой успех был у Алины? Это странно»

Дмитрий Губерниев скептически высказался об успехах Алины Загитовой на ТВ.

– Я прекрасно отношусь, что все больше фигуристок покоряют медиапространство. Они и должны это делать. Только надо помнить, что телеведущая – это профессия, которой стоит учиться.

Алина – замечательная и Камила (Валиева) молодец. Пусть ведут разные программы, работают, растут, получают профессии. Я могу только восхищаться и той, и другой. Мы будем всячески им помогать.

– Получится ли у Валиевой повторить успех Загитовой на телевидении?

– Простите, а какой успех был у Алины Загитовой? Это странно. Можно ли сказать, что Алина Загитова повторила успех Леонида Якубовича? – ответил комментатор Губерниев.